上質なハンドメイドの道具Cohanaから「木彫りのニードルマインダー 福寿草」が、2025年10月7日（火）に予約販売開始
株式会社KAWAGUCHI（本社：東京都中央区、代表取締役：河口玄太郎）は、Made in Japan にこだわった上質なハンドメイド道具のブランド「Cohana」を展開しています。
伝統的な匠の技術や素材産地と共に製作するアイテムの中でも、最近特に人気を集めているのが、ニードルマインダー。このたび、そのニードルマインダーのラインナップに、数量限定の特別デザイン「福寿草のニードルマインダー」が登場します。
「木彫りのニードルマインダー 福寿草」
予約販売開始：2025年10月7日火曜日 午前10：00
参考上代：3,900円＋税
商品発送予定 2025年11月下旬
※数量限定販売です。なくなり次第、販売終了となります。
幸せを呼ぶ福寿草のニードルマインダー
鮮やかな黄色と花びらを重ねたようなデザイン。小ぶりで繊細ながら、手元でぱっと目を引く存在感があります。
見た目の可憐さに加え、内蔵された磁石が針をきちんとキャッチ。待針や休憩中の縫い針も安心して置ける、頼れるニードルマインダーです。
ニードルマインダーって？
ニードルマインダーは、刺しゅうや縫い物の途中で、針を一時的に置いておける便利なアイテムです。
・付属のバッキングマグネットで生地を挟んで、刺しゅう枠内に簡単にセットできます。
・マグネットがピタッと針をキャッチ。サッと置いて、スッと使えるスムーズさが魅力です。
・約4gの軽さで、刺しゅう布の張りが緩みません。
福寿草のニードルマインダー
「福」と「寿」というめでたい文字を持つこの花は、古くから「幸せを招く」「永久の幸福」という花言葉を持ち、縁起物として親しまれてきました。
11月には冬支度、そしてやがて春の訪れへ。凛と咲く福寿草は、そんな季節の移ろいを先取りして楽しませてくれる花です。Cohanaの福寿草もまた、手しごとのそばで、あたたかな春を待つよろこびを運んでくれます。
手しごとの道具としてはもちろん、デスクに置けば、クリップをピタッと留める便利なマグネットとしても活躍。作業のそばで咲く小さな福寿草が、手元にやさしい彩りを添えます。
「木彫りのニードルマインダー 福寿草」は、Cohanaオンラインストアで2025年10月7日（火）の午前10:00から予約受付を開始します。
Cohana（コハナ）
日本橋に本社を構え、創業70年の歴史を持つ老舗手芸道具メーカーが、手芸・ソーイングの分野で培った経験と強みを活かし、2016年に新たに生み出したハンドメイド道具ブランドが「Cohana」です。
Cohanaの道具は、日本各地に受け継がれる伝統の技術や素材産地と共に作り上げた、ハンドメイドのための実用的なツールであると同時に、上質な生活雑貨や洗練された文房具としてもお楽しみいただけます。コレクションや贈り物にもふさわしく、心に残り、長く手元に置きたくなる特別な「お道具」です。
◆Cohana ブランドサイト
https://cohana.style/
◆Cohana オンラインストア
https://shop.cohana.style/
株式会社KAWAGUCHI
当社は、洋裁用具の開発メーカーとして1953年に創業しました。その後の経済成長によって、人々の生活が豊かになり、欲しいものは何でも手に入れられる時代となりました。今では、低コスト・大量生産の影響で、同一のデザイン、カラー、サイズの製品が世の中に溢れています。自分の個性を出したくても、なかなか難しいというのが現状です。このような環境の中、世の中に一つしかないものを求めて、日々手作り活動に励む手作りファンが数多く存在します。
当社では、このような手作りファンに向けて、ハンドメイド用品、ソーイングの道具・材料の他、衣類の補修用品や快適生活用品など、手作りライフを簡単、快適にするグッズの企画開発、また培ってきたノウハウを活かして、ステーショナリー雑貨等の企画、開発、サービス、Eコマースを手掛けています。創業以来培ってきた伝統や技術を大切にしつつも、新しいことに果敢にチャレンジし続ける会社でありたいと強く願っております。