アクションリンク、店舗・EC DXPO福岡’25【EC販促・開業支援展】に出展

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズが提供するWEB接客プラットフォーム「アクションリンク」は、2025年10月30日（木）・31日（金）にマリンメッセ福岡で開催される「店舗・EC DXPO福岡【EC販促・開業支援展】」に、昨年に続き出展いたします。

本年8月には「DXPO東京【夏】展」にも出展しており、全国の事業者様に向けて販促・CRMの可能性をお伝えしています。

出展概要

「アクションリンク」は、データの活用によって顧客1人ひとりへの最適なメッセージ配信を自動化し、EC通販の顧客エンゲージメントとリピート売上を最大化する、顧客中心CRMプラットフォームです。本展示会ではブース（小間番号：8-11）にて、導入企業様のリピート売上向上につながった具体的事例を紹介し、DX推進やLTV最大化に向けた実践的な戦略についてご相談いただけます。お気軽に当社ブースへお越しください。

【展示・ご相談内容】- 導入事例のご紹介：飲食料品、化粧品、アパレルなど、多岐にわたる業界のEC事業者様が「アクションリンク」を活用し、いかにリピート率やLTVを向上させたか、具体的なデータとともにPCデモ画面にて機能と効果をご紹介します。- リピート売上UPのご相談受付：既存顧客のデータ活用や、休眠顧客の掘り起こし、セグメント配信の最適化など、お客様のEC事業における課題に対し、専門のコンサルタントが最適なアプローチについてご相談を承ります。【ご来場者様特典】

本展でご契約いただいた場合、初期費用を無料とさせていただきます。

また、ブースにお越しいただいた方限定で、アクションリンクをご利用いただいているクライアント様の人気お菓子をプレゼントいたします。人気お菓子のプレゼントは数に限りがございますので、ぜひお早めにご来場ください。

- 店舗・EC DXPO福岡’25概要- 会期：2025年10月30日（木）・31日（金） 各日 9:30～17:00- 会場：マリンメッセ福岡A館（当社ブース番号は8-11です）- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/store/

ご来場には事前の来場事前登録が必要です。（参加費無料）

ご登録は下記のリンクよりお願いします。

https://dxpo.jp/u/fox/fukuoka25/user/entry

EC市場の成長が続く中、顧客一人ひとりとの関係性を深めることが差別化のカギになっています。「アクションリンク」は、販促の効率化とリピート売上強化を通じて、地域企業の成長と九州経済の活性化に貢献してまいります。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/

【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F

事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp