定番の液体タイプが個包装パウチに！手軽に始める食事制限なしの楽々アサビダイエット※gluet（グルート）アップルサイダービネガー9月下旬より発売中

ウェルネスモアラボラトリーズ株式会社

健康食品・食品・化粧品の企画・製造・販売および輸入を行うウェルネスモアラボラトリーズ株式会社は、今韓国で大流行中の“アサビダイエット※を手軽に始められるように、定番の液体タイプを1回分の個包装パウチにしたアップルサイダービネガー(アサビ)ブランド「gluet（グルート） アップルサイダービネガー」の日本における正規代理店として輸入および販売を開始いたしました。

2000年代後半から、美容や健康のトレンドとして各国で注目されてきたアップルサイダービネガー(アサビ)は、“りんご酢”のことで、近年はオーガニック食品やナチュラルな生活習慣への関心が高まり、SNSやメディアでの紹介で人気がさらに加速しています。韓国ではアサビを使用したダイエット方法がトレンド入りし、多数のブランドから様々なタイプが発売されていますが、手軽に持ち運びができ、飲みやすい個包装パウチの液体タイプが最多となっています。

今回、日本初上陸となる韓国の健康食品ブランド『gluet（グルート）』は、最先端IT技術とヘルスケアの考え方を融合し、話題のアサビダイエット※で健康的なライフスタイルを支援する商品を提供しています。もともとは血糖値の管理をサポートするアプリ開発会社としてスタートし、その知識とノウハウを活かして健康食品の開発に着手しました。2024年6月からは、韓国を代表するヘルス＆ビューティストア・OLIVE YOUNGの全国1,200店舗以上で取扱いが開始され、注目の健康食品ブランドとなっています。韓国の健康食品界で人気急上昇中のgluet（グルート）が手掛けるアップルサイダービネガーは、積み上げてきた経験値と強みが最大限に詰まった希釈タイプの液体スティックです。

「gluet（グルート） アップルサイダービネガー」は、食事制限することなくいつでも始められるので、心もカラダもストレスフリーに続けることができます。全3種を取り揃えており、アップルサイダービネガー風味をそのまま味わえる無糖タイプと、より飲みやすい加糖(アルロース配合)タイプがあります。 加糖タイプはやさしい甘みと酸味のパイナップルとすっきりとした甘酸っぱさのタルトチェリーで気分に合わせて楽しむことができます。

ダイエットサプリに抵抗がある方やいつもの食事をしながらダイエットを楽したい方など、従来のダイエット法とは異なる新しい習慣で、食べたい気持ちを抑えることなく、美ボディを無理なく目指せるチャンスです。※ダイエット時に不足しがちな栄養素を補います。

オリジナルパイナップルタルトチェリー

【商品名】 グルート アップルサイダービネガー

【価格】 2,200円（税抜)

【内容量】 15本入(16mL/本)

【種類】 全3種：オリジナル（無糖）・パイナップル（加糖）・タルトチェリー（加糖）

【お召し上がり方】1日1～2本を目安に、1本(16mL)を150～200ｍLの水や炭酸水などお好みの飲み物で希釈してお召し上がりください。※ドレッシング代わりにサラダにかけたり、料理にも使用できるのでおすすめです。

【商品特長】



こだわりのフランス産アップルを発酵させ 飲みやすく

アップルを自然発酵することで栄養価を高め、風味・酸味のバランスがとれた味わいにし飲みやすく仕上げました。フレーバーは、アップルサイダービネガー風味をそのまま味わえるオリジナル、やさしい甘みと酸味がクセになるパイナップル、甘酸っぱさとすっきり感が広がるタルトチェリーの選べる3種展開。

手軽で便利な個包装スティックタイプ

アップルサイダービネガー含有量は1本当たり12,800mg以上配合されており、衛生的で持ち運びに便利な個包装スティックタイプは、職場や外出先などに手軽に携帯できるので習慣化しやすい点も嬉しいポイント。水や炭酸水などで希釈するだけで気持ちもリフレッシュできるような爽やかな一杯に。

液体タイプならではの料理アレンジ色々

飲んだり・食べたりできるのでアレンジは無限大！牛乳で割るとまるでヨーグルトみたいなデザートに！スープに入れたりサラダのドレッシング代わりにもなるので調味料としても万能！レシピも公開中！