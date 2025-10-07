WATWING、MAZZEL、NEXZが大阪・関西万博に集結！　「Lemino MUSIC FES - BEYOND EXPO STAGE -」大阪・関西万博で開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」主催の「Lemino MUSIC FES - BEYOND EXPO STAGE -」を、2025年10月6日(月)に大阪・関西万博にて開催し、その模様を映像配信サービス「Lemino(R)」にて生配信いたしました。

「Lemino MUSIC FES - BEYOND EXPO STAGE -」 見逃し配信はこちら：https://bit.ly/4n1rBPK

みなさまの「let me know」の声にこたえ「知らなかった、大好きに出会える」環境をお届けできるサービスとして生まれた「Lemino」の想いを、映像配信というデジタルの領域に加え、リアルな場でも体現し、特別な音楽体験をお届けするLemino MUSIC FES。世界が熱狂するダンスボーカルシーンの中で、圧倒的なパフォーマンスを見せるアーティストたちが大阪・関西万博のステージに集結しました。

10/6(月)のイベントには、2024年に初となる武道館公演を行った、ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループWATWING、BMSGのオーディション番組「MISSIONx2」から誕生し、今年単独ツアーの開催を果たしたMAZZEL、日韓合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生した、JYPが送り出す "Stray Kids" 以来約6年ぶりのボーイズグループであり、同じ「Nizi Project」出身の人気ガールズグループ "NiziU" の弟分であるNEXZが出演。国境を越え未来へ向かって羽ばたくアーティストたち計3組が、「BEYOND EXPO STAGE」としてEXPOアリーナ「Matsuri」に集い、大勢の観客が駆け付け会場を熱狂に導きました。

■WATWING：夕暮れの会場を彩る迫力満点のステージ

夕日が万博会場を染める中、黒を基調としたワイルドな衣装を身に纏うWATWINGが登場。古幡亮が「一緒に音楽を楽しんでいきましょう！」と呼びかけると、会場のボルテージが一気に上昇。トップバッターとして登場した彼らは、序盤からエネルギッシュなステージングで観客を圧倒しました。

1曲目「Blast off」では、疾走感あふれるサウンドとダンスに会場が揺れ、続く「BREAK OUT」では、迫力満点のダンスブレイクを披露し、観客からは興奮の声が次々と上がりました。MCでは、八村倫太郎が「フェスの頭からこんな激しいやつらに着いてきてくれてありがとう！」と語りかけ、「今日出会えたことを本当に嬉しく思います。」と熱い言葉を贈りました。ライブ終盤には、9月にリリースされたばかり新曲「KEEP IT GOING ON」を披露。グルーヴ感あふれるビートに乗った圧巻のパフォーマンスでライブ会場を掌握しました。ラストを飾ったのは楽曲「YO MA SUNSHINE」。サビでは「SUNSHINE！」の掛け声が会場に響き渡り、フェスの幕開けを飾るにふさわしい熱狂を生み出しました。

■MAZZEL：重厚なサウンドとエネルギッシュなライブパフォーマンス

続いて、MAZZELが登場。オープニングナンバーは「Parade」、冒頭から掛け声が飛び交います。キレのあるダンスと力強いラップで観客のテンションを一気に引き上げ、SEITOのブレイキンで会場中から歓声が湧き上がりました。

MCでは、メンバーが「大阪アツすぎ！」と観客の熱気に笑顔を見せ、NAOYAは月を見上げながら「月も綺麗ですけど、皆さんも綺麗ですよ！」と語りかけ、会場を和ませました。また、メンバー全員がドリンクボトルを掲げ「乾杯！」の掛け声とともに観客と水分補給を行う場面もあり、会場は温かな空気に包まれました。後半はサマーソング「Seaside Story」で観客を魅了。爽やかなリズムに乗せて、歌い上げる彼らの姿に観客の視線は釘付けになりました。また、大阪・関西万博の夜空に打ち上がる花火と、楽曲中に仕掛けられた花火の演出がシンクロ。会場は感動的な空気に包まれ、大歓声が上がりました。終盤には、和とストリートの要素を掛け合わせた斬新なサウンドの最新曲「DANGER」を披露し、ポッピンやブレイキンなど、メンバーそれぞれの完成度の高いダンスパフォーマンスを繰り広げ、会場は大盛り上がりとなりました。

■NEXZ：圧巻のパフォーマンスで観客を魅了

ヘッドライナーをつとめるNEXZが登場し、ライブ終盤にもかかわらず会場は大熱狂に包まれました。楽曲「Simmer (Japanese Ver.)」で勢いよく幕を開け、迫力あふれるパフォーマンスを披露。パワフルなオープニングに、会場は一段と盛り上がり、観客を魅了しました。

MCでは、メンバーが一人ずつ自己紹介を行い、話すたびに歓声が上がりました。また、SO GEON(ソゴン)は韓国語、YUKIは英語で挨拶を交え、グローバルのファンにまで笑顔を届けました。続く「One Bite」では、フォーメーションが一瞬の隙もなくシンクロ。力強い歌声が響き渡り、パフォーマンスの一挙手一投足に客席から歓声が上がりました。さらに中盤では「Eye to Eye」「Make it better」「Keep on Moving (Japanese Ver.)」を披露。序盤のワイルドで迫力満点のステージから一転、爽やかで明るい魅力を届けました。終盤に披露した「Next Zeneration」では、サビのたびに観客が「NEXZ！」とコールを繰り返し、ステージと客席が完全に一体化。この日一番の盛り上がりを見せました。ラストはメンバー全員がステージの端から端まで駆け回りながら感謝を伝え、笑顔でフィナーレを迎えました。圧巻のパフォーマンスでこの日のラストを飾り、観客からは大きな拍手と歓声が響き渡りました。

「Lemino MUSIC FES - BEYOND EXPO STAGE -」は、大阪・関西万博という国際的な舞台で、日本のポップカルチャーが持つ世界レベルの魅力を力強く発信しました。各アーティストが見せた最高のパフォーマンス、そしてここでしか実現しえない夢の共演は、会場と配信で参加した全てのファンに感動を届けました。

当日の模様は、2025年10月14日（火）12:00から11月13日（木）23時59分まで、LeminoでPPVにて見逃し配信を実施します。是非、お楽しみください。

【「BEYOND EXPO STAGE」概要】

■日時・タイトル：10月6日(月) BEYOND EXPO STAGE

■会場：EXPOアリーナ「Matsuri」

■出演： WATWING、MAZZEL、NEXZ

■主催：Lemino（NTTドコモ）

【配信概要】

■配信情報（ペイ・パー・ビュー）

・生配信日時：2025年10月6日(月) 16:30以降

・見逃し配信日時：2025年10月14日(火)12:00～2025年11月13日(木)23:59

※見逃し配信日時は変更になる場合があります。

■販売価格(各公演)：通常価格 4,500円

※別途システム利用料440円(税込)がかかります。

■販売期間：2025年9月12日(金)15:00～2025年11月13日(木)21:00まで

■購入方法：下記の配信チケット購入ページにてご購入ください。

「BEYOND EXPO STAGE」 配信チケットページ：https://bit.ly/4n1rBPK

【Lemino概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。