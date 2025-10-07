こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』ミステリー記念日・秋のキャンペーン！
秋の夜長に楽しめるドラマ仕立てのミステリーアドベンチャー
25%OFFセールや公式Ｘでのプレゼントキャンペーンを開催！
イマジニア株式会社(東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲)は、Nintendo Switch™ソフト『ミステリーの歩き方（以下「本作」）』につきまして、10月7日「ミステリー記念日」にちなみ、本日より“秋のミス歩キャンペーン2025”として『ミステリーの歩き方』本編のダウンロード版セールと、公式Ｘでの期間限定キャンペーンを開始しましたのでお知らせします。
■ダウンロード版25%OFFセール
“ミステリー記念日・秋のミス歩キャンペーン2025”として、2025年10月7日（火）～11月2日（日）の期間限定で、『ミステリーの歩き方』のダウンロード版セールを実施しています。ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにて25%オフでご購入いただけます。
詳細は公式Ｘ（https://x.com/mysterywalkinfo）や公式HP（https://mysterywalk.jp/）にてご確認ください。
・セール期間：2025年10月7日（火）～11月2日（日）
・セール対象：『ミステリーの歩き方』ダウンロード版
・割引率：25%オフ
・My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
■公式Ｘ・期間限定キャンペーン
『ミステリーの歩き方』公式Ｘアカウント（https://x.com/mysterywalkinfo）でも、“ミステリー記念日・秋のミス歩キャンペーン2025”として、本作を既にプレイした方も、これからプレイする方も楽しめるキャンペーンを開催します。
▼その１：感想リポストキャンペーン
公式Ｘアカウントからのキャンペーンポストに対して、引用リポストで『ミステリーの歩き方』の感想を投稿すると、抽選でQUOカードPay1,000円分が当たるキャンペーンを開催しています。詳細は公式Ｘアカウントをご確認ください。
開催期間：2025年10月7日（火）～11月2日（日）
▼その２：前日譚ボイスドラマ『エピソードゼロ 真白杏奈の流儀』無料再配信
ゴールデンウイークに配信し人気を博したボイスドラマ『エピソードゼロ 真白杏奈の流儀』を、公式Ｘアカウントにて無料で再配信します。
物語は、声優の小倉唯さん演じる超個性派キャラクター“真白杏奈”にフォーカスした、本編の前日譚にあたるオリジナルストーリー。
本作をプレイした方も、まだプレイしていない方も、本編への繋がりが楽しめるボイスドラマです。
配信日程：
・1話 10/12(日) 20:00
・2話 10/18(土) 20:00
・3話 10/19(日) 20:00
・4話 10/25(土) 20:00
・5話 10/26(日) 20:00
・6話 11/1(土) 20:00
・7話 11/2(日) 20:00
▼その他
公式Ｘアカウントでは、ゲーム中のヒントの配信や、ユーザー連動型企画など、ゲーム外でも楽しめる企画を展開しています。
アカウントをフォローの上、お楽しみください。
■体験版も配信中！
本作のプロローグから第1話までが遊べる体験版を配信中。ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味である、過去パートからヒントを探し現代の真相を紐解く一連を楽しむことができます。
秋の夜に“ページをめくるように進むミステリードラマ体験”をお試しください。
体験版は、ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにてダウンロードいただけます。
⇒My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402
■『ミステリーの歩き方』ゲーム概要
完全新作！連続ドラマ仕立てのミステリーアドベンチャー！
主人公達は30年前の未解決事件の調査のために避暑地として有名な架空の町「鳴美沢」に赴く。なぜか主人公だけが持つ”過去視”の能力。
プレイヤーは現代と30年前の過去とを行き来して事件の真相に迫ります。
現代パートは実力派人気声優のフルボイスによる掛け合いと美麗な背景が世界観を演出します。過去パートは古き良きドット絵で表現され、懐かしいコマンド選択式で知られざる事実を探っていきます。そして物語は様々な伏線を張りながら最終話に向かっていきます。未解決事件の真相に迫るゲーム部分だけではなく、登場人物達の明るい振る舞いの裏に隠された胸の内にあるものが何なのか？その結末にもご注目ください。
ゲーム紹介動画： https://youtu.be/CSoveAeiiYM?feature=shared
■商品概要
商品名： 『ミステリーの歩き方』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 連続ドラマ×ミステリーアドベンチャー
価格： 5,980円(税込)
発売日： 好評発売中
プレイ人数： １人
対象年齢： 12歳以上
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://mysterywalk.jp/
公式X： https://x.com/mysterywalkinfo
© Imagineer Co., Ltd. / TOYBOX Inc.
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
社長室 杉浦
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
ミステリーの歩き方Ｘ
https://x.com/mysterywalkinfo
ミステリーの歩き方HP
https://mysterywalk.jp/
