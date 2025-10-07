Nintendo Switch ソフト『ミステリーの歩き方』ミステリー記念日・秋のキャンペーン！































■公式Ｘ・期間限定キャンペーン『ミステリーの歩き方』公式Ｘアカウント（https://x.com/mysterywalkinfo）でも、“ミステリー記念日・秋のミス歩キャンペーン2025”として、本作を既にプレイした方も、これからプレイする方も楽しめるキャンペーンを開催します。▼その１：感想リポストキャンペーン公式Ｘアカウントからのキャンペーンポストに対して、引用リポストで『ミステリーの歩き方』の感想を投稿すると、抽選でQUOカードPay1,000円分が当たるキャンペーンを開催しています。詳細は公式Ｘアカウントをご確認ください。開催期間：2025年10月7日（火）～11月2日（日）▼その２：前日譚ボイスドラマ『エピソードゼロ 真白杏奈の流儀』無料再配信ゴールデンウイークに配信し人気を博したボイスドラマ『エピソードゼロ 真白杏奈の流儀』を、公式Ｘアカウントにて無料で再配信します。物語は、声優の小倉唯さん演じる超個性派キャラクター“真白杏奈”にフォーカスした、本編の前日譚にあたるオリジナルストーリー。本作をプレイした方も、まだプレイしていない方も、本編への繋がりが楽しめるボイスドラマです。配信日程：・1話 10/12(日) 20:00・2話 10/18(土) 20:00・3話 10/19(日) 20:00・4話 10/25(土) 20:00・5話 10/26(日) 20:00・6話 11/1(土) 20:00・7話 11/2(日) 20:00▼その他公式Ｘアカウントでは、ゲーム中のヒントの配信や、ユーザー連動型企画など、ゲーム外でも楽しめる企画を展開しています。アカウントをフォローの上、お楽しみください。■体験版も配信中！本作のプロローグから第1話までが遊べる体験版を配信中。ゲームの基本進行を理解しながら、本作の醍醐味である、過去パートからヒントを探し現代の真相を紐解く一連を楽しむことができます。秋の夜に“ページをめくるように進むミステリードラマ体験”をお試しください。体験版は、ニンテンドーeショップ及びMy Nintendo Storeにてダウンロードいただけます。⇒My Nintendo Store：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000084402