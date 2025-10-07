【ランスタッド】育成実績4,000名以上を誇る「randtech stage+」を展示

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年10月22日（水）から24日（金）までの3日間にわたり、幕張メッセで開催される下半期最大のIT・DX総合展「Japan IT Week【秋】」に出展することを発表します。

本展の「Japan IT Week【秋】」は、下半期最大のシステム開発・運用・保守に関する総合展であり、「IT人材不足対策 EXPO」などの6つの構成展示会で成り立っています。会期中、主催者は約700社の出展社と約31,000名の来場者を見込んでいます。

IT人材課題を根本から解決する「randtech stage+」

ランスタッドは、企業の喫緊の課題であるIT人材不足に対応するため、エンジニア育成型派遣サービス「randtech stage+（ランテクステージプラス）」を主にご紹介します。randtech stage+は、育成実績4,000名以上を誇り、お客様のIT人材課題を根本から解決し、「成功」を導くことを目指しています。従来の「スキルリストの表面的なマッチング」や「スペック合わせ」で終わるのではなく、「成功の仕組み」そのものをお客様にご提案します。

randtech stage+ サービス紹介ページ： https://services.randstad.co.jp/specialty/technologies/randtech

指示待ちではなく、主体性を持つ戦力的な人材育成の伴走サポート

スキルシートに現れない適応力を重視し、主体性の育成と、継続的な成長と定着の仕組みの提供にこだわっています。本サービスは、意欲ある人材を迅速に提供し、共通基礎研修から職種別・カスタマイズ研修までを実施し現場のOJT負担を大幅に軽減する育成力、そして成果に責任を持つ『伴走サポート体制』をご用意しています。開発担当のコア業務圧迫を解消したり、シニアエンジニアのリソースを重要プロジェクトへ専念させたりといった具体的な成果 を実現しています。ポテンシャルが高く、自ら考え行動できる人材による迅速な戦力化 を実現する具体的な手法について、ぜひランスタッドブースで詳細をお尋ねください。

Japan IT Week, Japan DX Week, 営業・デジタルマーケティング Week, EC・店舗 Week【秋】出展概要

【会期】 2025年10月22日（水）～24日（金）

【会場】 幕張メッセ 1～8ホール（千葉市美浜区中瀬2-1）（最寄り駅：海浜幕張駅）

【主催】 RX Japan株式会社

【ランスタッドブース】A3-2（2ホール出入口付近）

【イベントHP】https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2023、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月）

