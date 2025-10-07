2025年、GRAVITYが仕掛ける″最大のサプライズ″が始動！





その瞬間が、ついに迫る！

バンコク、2025年10月6日/ PRNewswire / -- すべてのゲーマーとGRAVITYファンの皆さん、ついにこの瞬間がやってきました！GRAVITYが今年最大のサプライズを発表します。その瞬間を、ぜひライブ配信で一緒に目撃してください！





[GRAVITYが贈る、究極のサプライズ]

日付: 2025年10月9日

時間: 14:00（GMT+7）

配信プラットフォーム: https://www.youtube.com/@GravityGameTech

GRAVITYについて

GRAVITYは2000年4月に設立された韓国のゲーム会社で、NASDAQに上場しています。代表的なIPである「Ragnarok」は、2024年8月31日時点で全世界累計登録アカウント数が2億300万件を突破し、2019年から5年連続で「世界で最も人気のある韓国ゲーム」第2位にランクインしています。

また「Ragnarok Online」は、2023年にはブラジル・インドネシア・英国・イタリア・米国・フランスなどの海外市場で韓国オンラインゲームNo.1を獲得し、2024年には台湾・インドネシア・タイ・ドイツでもNo.1の座を確立しました。

GRAVITYは、韓国子会社「Gravity Neocyon」をはじめ、台湾地域・インドネシア・米国・日本・タイ・シンガポール・香港特別行政区・マレーシアなど、世界各地に拠点を展開しています。グローバルなネットワークを通じて、ゲーム事業のみならずグッズ、アニメ、ゴルフ・シミュレーター、ウェブトゥーン、ブランドコラボなど、多彩なメディア展開を進めています。

