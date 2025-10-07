対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」、グローバル人材の採用支援強化につながる多言語対応を完了

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役 CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」において、グローバル人材の採用選考にもご活用いただけるよう多言語対応を完了し、第一弾として英語での面接実施機能の提供を開始いたしました。またこの度の多言語対応に関し、特許の出願を完了したことをあわせてお知らせいたします。

概要

「PeopleX AI面接」は、人に代わりAIが面接官として採用面接を行うもので、日程調整が不要であることによる負担軽減、AIが対話を行うことによる公平・均質な面接の実施といった、企業・候補者双方にとっての利点・価値を提供するサービスです。

この度、面接時の言語として英語を指定できる機能のご提供を開始いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z5obyjEWMmQ ]

機能の概要- 募集企業は募集職種ごとに面接内容・質問を設定することができます。その際、言語（英語）も選択して指定することが可能となりました。- 英語を指定した面接については、面接内容（AIの発話）のほか、候補者に表示される画面の内容も英語となります。- 英語を指定した面接で、すべての質問を英語とするのではなく、一部、日本語の質問を設定することも可能です。反対に、日本語を指定した面接で、一部、英語の質問を設定することも可能です。このように、複数の言語を組み合わせた面接設計が可能となりました。- 英語でなされた質問・回答は、面接後に企業が閲覧できる面接内容の文字起こし（全文）についても英語となります。ただし面接内容の要約と評価レポートは日本語での提供です。利用イメージ- 英語を用いる国・企業における面接や、英語話者の面接にご利用になれます。その際、面接内容の要約と評価レポートは日本語で閲覧できるため、日本語話者も選考判断に加わることが可能です。- 英語での面接の際に、日本語での質問も組み込むことが可能です。これにより、英語話者の面接において、基本の質疑応答は英語で行いつつ、日本語能力を確認するための質問もあわせて行うといったことが可能となります。- 日本語での面接の際に、英語での質問を組み込むことも可能です。例えば日本国籍・日本語話者の面接の際、基本の質疑応答は日本語で行い、英語能力を確認するための質問もあわせて行うといった使い方が可能となりました。

労働人口減少や、海外展開・競争力強化を背景として、幅広い業界でグローバル人材の採用が拡大しています。そのため企業においては、募集職種や応募者に応じ、日本語以外の言語での採用選考が必要となってもいます。こうした中、この度の機能拡大により、外国籍人材の採用や、英語を用いる職種における日本の人材採用の際に、本サービスをご活用いただけるようになりました。今後さらにご活用可能な範囲を広げるべく、英語以外の言語についても機能提供を進めてまいります。

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的に対応することが可能です。

詳しくは、下記のデモ動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=n6oP9dzPuSw

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、候補者が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、応募者の回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

募集企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、募集企業において自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、募集企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

募集企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

本リリース内容を担当したPeopleXメンバー

