ÆüËÜ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿ÀÆàÀî¸©¼çºÅ¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥¢ー¥êーÊÔ¡Ë¡×ºÎÂò
ÆüËÜ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥í¥´
ÆüËÜ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÃ«Íý¼Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤«¤Ê¤¬¤ï¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊKSAP¡Ë¡×ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¥·ー¥ÉÊÔ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Í¤Î¡Ö¥Ó¥¶¿½ÀÁ´ü´Ö¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÆüËÜGO¸¦½¤¡×¤òÄÌ¤¸¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎÁá´üÄêÃå¤È´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê ― Æþ¹ñÁ°¤Î¡Ö¥Ó¥¶¿½ÀÁ´ü´Ö¡×¤¬ÄêÃå²ÝÂê¤Ë
À¯ÉÜ¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆÃÄêµ»Ç½³°¹ñ¿Íºà¤ò82Ëü¿Í¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆâÄê¤«¤éÆþ¹ñ¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¶¿½ÀÁ´ü´ÖÃæ¤ÎÌó4～6¤«·î´Ö¡¢½½Ê¬¤ÊÆüËÜ¸ì¶µ°é¤äÀ¸³è½àÈ÷¤Îµ¡²ñ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÍèÆüÄ¾¸å¤«¤é¸½¾ìÅ¬±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÂÔµ¡´ü´Ö¤Î¶õÇò¡×¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íºà¤ÎÎ¥¿¦¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉÔÁ´¤ò¾·¤¡¢´ë¶È¤Î¿ÍºàÄêÃåÎ¨Äã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡²ÁÃÍ ― ¡ÖÂÔµ¡´ü´Ö¤ò³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤Ë¡×
Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÆüËÜGO¸¦½¤¡×¤Ï¡¢ÍèÆüÁ°～Æþ¹ñ¸å¤Î³°¹ñ¿Íºà¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æþ¹ñÁ°¤«¤é¡ÖÊ¹¤±¤ë¡¦ÏÃ¤»¤ë¡×¼ÂÁ©Åª¤ÊÆüËÜ¸ìÎÏ¤ò°éÀ®¤·¡¢ÍèÆü¸å¤¹¤°¤Ë¿¦¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
KSAP±þÊç¤ÎÍýÍ³ ― ¡Ö¸½¾ì¤ÎÀ¼¡×¤«¤é¶µ°é¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø
Åö¼Ò¤¬KSAP¤Ø±þÊç¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢³°¹ñ¿Íºà¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÆüËÜ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¡×¤ò¡¢¸½¾ìÈ¯¤Î¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸²½¡¦¶ÈÌ³Íý²ò¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¼Ò¸å3¤«·î°ÊÆâ¤ËÎ¥¿¦¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¡¢¶µ°é¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KSAP¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤äÀìÌç²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ö¶È¤Î¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¸¡¾Ú¡¦²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ― ÍèÆüÁ°¶µ°é¤ÎÉ¸½à²½¤È¡¢¸©Æâ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ø ―
ºÎÂò¸å¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÍèÆüÁ°ÆüËÜ¸ì¶µ°é¥â¥Ç¥ë¡×¤Î³ÎÎ©¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°Ê²¼¤Î£²ÅÀ¤Ç¤¹¡£
£±¡¢¼õÆþ´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±PoC¡Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ë
¡¡¼õ¹ÖÁ°¸å¤ÎÆüËÜ¸ìÎÏ¡¦ÄêÃåÅÙ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¸¦½¤¸ú²Ì¤ò¿ôÃÍ²½¡£
£²¡¢¸©Æâ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ÈÁ´¹ñÅ¸³«
¡¡¿ÀÆàÀîÈ¯¤Î»öÎã¤òÁ´¹ñ¤ÎÅÐÏ¿»Ù±çµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤ËÅ¸³«¤·¡¢¡ÖÍèÆüÁ°¶µ°é¡×¤òÆÃÄêµ»Ç½À©ÅÙ¤Î¿·¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¡£
KSAP¡Ê¤«¤Ê¤¬¤ï¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KSAP¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÈ¼Áö»Ù±ç¤ä¸©Æâ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶È¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ(https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/startuphub/ksap.html)
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¸ì¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÀõ´ÖÄ®1ÃúÌÜ4ÈÖ3¹æ¥¦¥£¥¶ー¥É¥Ó¥ë402
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÃ«Íý¼Ó
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿Íºà¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆüËÜ¸ì¶µ°é¡¦ÄêÃå»Ù±ç»ö¶È
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§¡ÖÆüËÜGO¸¦½¤¡×
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ(https://nihongoacademy.org/)¡§https://www.nihongo-academy.com/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè(https://www.nihongo-academy.org/contact-us)¡§https://www.nihongo-academy.org/contact-us