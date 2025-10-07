AI時代のプロダクト人材に必要なスキルが全部わかる！AI × リファレンスの「完全無料 学習ロードマップ 第二弾」を提供開始。

株式会社TechBowl

株式会社TechBowl（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小澤政生）は、エンジニアの独学を劇的に効率化する「学習ロードマップ」の第二弾を正式リリースしました。

TechTrainの登録（無料）だけで誰でも利用でき、AIが提案する学習ポイントと一次情報（公式ドキュメント）、厳選リファレンスを組み合わせて、正確で効率的な自学自習を支援します。

■学習ロードマップ 第二弾について

第二弾では、TypeScript、C#、Swift、Kotlin（Android）、Flutter、Git/GitHub、Dockerの7分野を追加リリースしました。

さらに、フロントエンドのスキル項目にはRailwayのStationが紐付き、インプットとアウトプットをより強固に連動させた学習が可能となりました。

第二弾リリースの7分野

スキル項目に紐付けられた Railway の確認ができるように

■こんな方におすすめ

学習ロードマップは、初学者から上級者まですべてのエンジニアが効率的にスキルアップできる、完全無料の学習支援プラットフォームです。

初学者

プログラミングを始めたいが何から手をつけていいかわからない

基礎をしっかり固めて確実にステップアップしたい

中級者

知識はあるが実務で活かせるレベルまで到達したい

特定分野に偏らず幅広いスキルを身につけたい

上級者

最新技術・フレームワークを効率的にキャッチアップしたい

新分野参入時の学習コストを最小化したい

■学習ロードマップの革新性

従来の学習方法では解決できなかった「情報の質」「学習の効率性」「継続可能性」を同時に実現する、3つの技術的ブレークスルーを提供します。

■学習ロードマップの効果

- AI × 一次情報のハイブリッド学習- - AIが最適な学習ステップを提案- - 各ステップに公式ドキュメント・標準リファレンスを完全連携- - 「正確性」と「効率性」を同時実現- 実務直結の学習設計- - 現場の最前線で活躍するシニアエンジニア監修による実用的構成- - 言語/フレームワークを超えた横断的スキル（アーキテクチャ設計・セキュリティ・CI/CD等）まで完全カバー- - 「学んだその日から業務で使える」レベルを目指せる- 全レベル対応の段階的スキル設計- - 入門→初級→基礎→応用の4段階レベル構造- - 各レベルで「現在地の把握」「次のステップの明確化」が可能- - 初学者は基礎固めから、上級者は最新トレンド習得まで、それぞれの目的に最適化された学習体験- 初学者への効果- - 迷い解消：「何から学ぶべきか」が明確になり、学習開始のハードルを大幅に下げる- - 基礎固め：入門 → 初級の段階的ステップで、確実なスキル土台を構築- 中級者への効果- - 実務直結：基礎 → 応用レベルの実践的カリキュラムで、現場で即戦力となるスキルを習得- - スキル幅拡大：横断的な技術分野をカバーし、偏りのない総合力を育成- 上級者への効果- - 最新技術キャッチアップ：応用レベルの厳選情報により、効率的なトレンド技術習得を実現- - 効率的深掘り：既存知識を活かした最適な学習ルートで、新分野への参入を加速

■担当者のコメント

今回新たに追加した7分野の言語やフレームワークも、多くの方の学習を効率的かつスピーディーにサポートしてくれるものになると思います。

興味のある分野、これから挑戦したい分野はもちろん、今使用している技術の更なるスキルアップにもぜひご活用ください。

また、第三弾以降のリリースも絶賛考案中ですので、今後の学習ロードマップにもぜひご期待ください！

⬛︎ TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、開始から6年でユーザー数12,000名を突破。現在70社150名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいた開発手法をアドバイスしています。

TechTrainの提供サービス

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

TechTrain スクール(https://service.techtrain.dev/school)

有名IT企業で働くテックリードクラス以上のメンターから実務で活躍するためのスキルを学ぶことができるエンジニアスクールです。ITエンジニアを目指す社会人や学生を支え、学びから転職までを一貫してサポートします。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは以下のフォームでお受け付けしております。

また、Eメール（sales@techbowl.co.jp）でもお問い合わせいただけます。

個人の方 :https://service.techtrain.dev/counseling法人の方 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUXfZ_ShW8F5B-Payk40wI9Uy-q5tjbX3Y8uLXgEm11ZRlsQ/viewform