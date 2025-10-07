【富山県高岡に初上陸】～本格りんご飴を日本の文化へ～代官山Candyapple、イオンモール高岡に2025年10月31日グランドオープン！

▶︎公式サイトhttps://candy-apple.shop/　　　　　▶︎公式Instagram 　https://www.instagram.com/candy_apple_official?igsh=MWw5dThjOTJsbDgycQ==



■店舗情報



店舗名：代官山Candyappleイオンモール高岡店


オープン日：10月31日（金）


所在地：〒933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡　東館１階


営業時間：10:00～21:00


公式Instagram：@candy_apple_official






イオンモール高岡店イメージ





“伝統×革新”のりんご飴体験を、もっと身近に。



ブランドが掲げる「本格派りんご飴を日本の文化へ」という想いのもと、四季折々の果物の美味しさを最大限に引き出す“新しいりんご飴体験”を全国へと広げています。


屋台スイーツの懐かしさに、現代の感性と技術をかけ合わせた“令和生まれのスイーツ”として、SNSやメディアでも注目される存在にとなっております。
今回のイオンモール高岡の出店にて期間限定店舗も入れると代官山Candyappleは全国31店舗目となります。


イオンモールへの出店はこれで9店舗目になります。




■ りんご飴＝懐かしい、から “美味しい” へ。


代官山Candyappleでは、毎月その時期に最も美味しいブランド林檎を全国から厳選。
林檎の「硬さ」「甘さ」「酸味」「香り」「果汁」に応じて、飴の厚みや温度を細かく調整しています。


飴はパリッと繊細に、林檎はジューシーでみずみずしく。
一口かじれば、果汁が広がり、林檎本来の爽やかな酸味と香りが飴と絶妙に溶け合います。


見た目にも美しく、持ち歩きやすいサイズ感と軽やかな食感で、スイーツとしての新しい価値を提案。
SNS世代の若者やスイーツファンだけでなく、最近では「子どもが買ってきたのを食べてハマった」という30代ファミリー層の口コミも急増中。
“見た目だけじゃない本物の味”が、世代を超えて広がっています。






■ 注目ポイント（メディア関係者様向け）


・「本格派りんご飴を日本の文化へ」という明確なビジョン


・全国から取り寄せた旬のブランド林檎を使用し、品種に応じた飴の設計


・パリッとした飴と果汁感の一体感という未体験の食感


・SNSや口コミで話題拡大中のスイーツジャンル


・ファミリー層やギフト需要にも対応した今注目の“ネオ屋台スイーツ”



■ ブランドメッセージ


Candyappleは、“本格派りんご飴を日本の文化へ”という理念のもと、
果物本来の魅力を最大限に引き出す飴づくりにこだわり、
“伝統”と“革新”が共存する新しいスイーツ体験を提案してきました。


これからも、日本ならではの“果実スイーツ文化”を未来へつなげるブランドとして、
家族みんなで楽しめる、ちょっと特別な日常を全国へお届けしてまいります



■ 新店舗情報　　


※営業時間についてはプレスリリース配信時の情報となり、随時変更となる場合がございます。また、りんごが売り切れ次第、通常より早く営業終了する場合がございますので予めご了承ください。




オンライン店舗


公式サイト https://candy-apple.shop/


お取り寄せ https://candy-apple.stores.jp/



【問い合わせ先】


代官山Candy apple


TEL：03-6416-5455


URL：https://candy-apple.shop/