【富山県高岡に初上陸】～本格りんご飴を日本の文化へ～代官山Candyapple、イオンモール高岡に2025年10月31日グランドオープン！

■店舗情報

店舗名：代官山Candyappleイオンモール高岡店

オープン日：10月31日（金）

所在地：〒933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３イオンモール高岡 東館１階

営業時間：10:00～21:00

イオンモール高岡店イメージ

“伝統×革新”のりんご飴体験を、もっと身近に。



ブランドが掲げる「本格派りんご飴を日本の文化へ」という想いのもと、四季折々の果物の美味しさを最大限に引き出す“新しいりんご飴体験”を全国へと広げています。

屋台スイーツの懐かしさに、現代の感性と技術をかけ合わせた“令和生まれのスイーツ”として、SNSやメディアでも注目される存在にとなっております。

今回のイオンモール高岡の出店にて期間限定店舗も入れると代官山Candyappleは全国31店舗目となります。

イオンモールへの出店はこれで9店舗目になります。

■ りんご飴＝懐かしい、から “美味しい” へ。

代官山Candyappleでは、毎月その時期に最も美味しいブランド林檎を全国から厳選。

林檎の「硬さ」「甘さ」「酸味」「香り」「果汁」に応じて、飴の厚みや温度を細かく調整しています。

飴はパリッと繊細に、林檎はジューシーでみずみずしく。

一口かじれば、果汁が広がり、林檎本来の爽やかな酸味と香りが飴と絶妙に溶け合います。

見た目にも美しく、持ち歩きやすいサイズ感と軽やかな食感で、スイーツとしての新しい価値を提案。

SNS世代の若者やスイーツファンだけでなく、最近では「子どもが買ってきたのを食べてハマった」という30代ファミリー層の口コミも急増中。

“見た目だけじゃない本物の味”が、世代を超えて広がっています。

■ 注目ポイント（メディア関係者様向け）

・「本格派りんご飴を日本の文化へ」という明確なビジョン

・全国から取り寄せた旬のブランド林檎を使用し、品種に応じた飴の設計

・パリッとした飴と果汁感の一体感という未体験の食感

・SNSや口コミで話題拡大中のスイーツジャンル

・ファミリー層やギフト需要にも対応した今注目の“ネオ屋台スイーツ”

■ ブランドメッセージ

Candyappleは、“本格派りんご飴を日本の文化へ”という理念のもと、

果物本来の魅力を最大限に引き出す飴づくりにこだわり、

“伝統”と“革新”が共存する新しいスイーツ体験を提案してきました。

これからも、日本ならではの“果実スイーツ文化”を未来へつなげるブランドとして、

家族みんなで楽しめる、ちょっと特別な日常を全国へお届けしてまいります

■ 新店舗情報

