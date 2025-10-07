VTuber¡ÖNanoha¡£¡×¤¬CAPIN¤ÎÇÍÂ¤«¤ê°¦¸î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆ°Êª°¦¸î¤ò¹Í¤¨¤ë°ñ¾ë¸©Ì±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊCAPIN¡¢°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ï¡¢VTuber¡ÖNanoha¡£¡×ÍÍ¤òÇÍÂ¤«¤ê°¦¸î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Nanoha¡£ÍÍ¤Ï¹ÔÀ¯»ÜÀß¤Ë¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤òCAPIN¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÂºÝ¤ËÊÝ¸î¡¦ÍÂ¤«¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÆ°²è¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Nanoha¡£ÍÍ¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÊX¤è¤ê¡Ë
▶ https://x.com/Nano_song708/status/1975122539174416525
CAPIN¤Ï°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ç§ÄêNPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ÔÀ¯»ÜÀß¤«¤é¤Î°ú¤¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤Î»¦½èÊ¬¥¼¥í¤ò¼Â¸½¡¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢VTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëNanoha¡£ÍÍ¤Ë¡ÖÇÍÂ¤«¤ê°¦¸î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æ¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Nanoha¡£ÍÍ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯»ÜÀß¤Ë¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ¤òCAPIN¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝ¸î¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò³«»Ï¡£ÊÝ¸îÇ¤â½éÆü¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ÈÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤ò¡¢º£¸åÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ìÉ¤¤ÎÌ¿¤¬µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤½¤ÎÌ¿¤¬°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ëµï¾ì½ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¨¡¨¡¤½¤Î¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
CAPIN¤Ïº£¸å¤â¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤ò¹¤²¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤¬¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Nanoha¡£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Î¤È¤ª¼Çµï¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾®°Ëâ·Ï¤Á¤Ó¤Ã¤³¤ï¤ó¤³VSinger¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/nano_song708?s=21&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q(https://x.com/nano_song708?s=21&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q)
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Nano_song708
HP : https://www.nanoha0427.com/
¢£ CAPIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆ°Êª°¦¸î¤ò¹Í¤¨¤ë°ñ¾ë¸©Ì±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊCAPIN¡Ë¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¡¦¾ùÅÏ¡¢ÃÏ°èÇ³èÆ°¡¢·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÈÆ°Êª¤¬¶¦¤Ë¾Ð´é¤ÇÀ¸¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹ÔÀ¯¤äÃÏ°è¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.capin.love/
Instagram¡§https://www.instagram.com/capin/
³èÆ°¥Ö¥í¥°¡§https://ameblo.jp/capin-blog/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍÆ°Êª°¦¸î¤ò¹Í¤¨¤ë°ñ¾ë¸©Ì±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
Íý»öÄ¹¡¡ºäËÜ¿¿»ÒÈþ
¢©305-0051
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆó¤ÎµÜ2-7-20
Tel: 029-851-5580
Fax: 029-851-5586
Mail: mail@capin.love