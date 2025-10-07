京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店にて 水森亜土POP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」開催

株式会社京王アートマン

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2025年10月10日（金）から2025年11月3日（月・祝）まで京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店３階文具売場にて 水森亜土POP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」を開催いたします。

60～70年代に日本中の女の子の心をつかみ、カワイイ文化の先駆けとして多くの人に愛され続けるアーティスト、水森亜土のPOP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」が期間限定で開催！

イラストレーター、画家、女優、ジャズ歌手などの多分野で活躍し、今もレトロカワイイを発信し続ける、亜土ちゃんの世界観あふれるグッズが大集合します♪この機会に是非ご覧ください。

※ノベルティ 2,000円(税込み)以上ご購入の方にクリアポーチ（ピンク・ブルー）をプレゼント！（色はお選びいただけません）

●「水森亜土」とは

東京・日本橋生まれ。高校卒業後、ハワイに遊学。アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

水森亜土

●「水森亜土」関連URL

ADO MIZUMORI WORLD 公式サイト： https://www.adomizumori.jp/

公式SNS(X) ： @adomizumorijp

公式SNS(Instagram) ： @adomizumori

(C) ADO MIZUMORI

開催店舗：京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店３階文具売場

