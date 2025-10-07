かわいさ満点のおばけくず餅入り！「ハロウィンあんみつ」を2025年10月26日(日)より1週間限定で販売

株式会社船橋屋

株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2025年10月26日(日)～10月31日(金)の期間限定で船橋屋全店舗と公式オンラインショップにて「ハロウィンあんみつ」を販売いたします。毎年ご好評をいただいている「ハロウィンあんみつ」が、今年はこし餡を秋らしい綾紫芋餡にリニューアル。ハロウィン限定のデザインカップに詰められた、見て楽しい・食べて美味しい和のスイーツで、秋のひとときをお楽しみいただけます。

ハロウィンあんみつのこだわりポイント

■ ハロウィン気分を盛り上げるかわいらしいトッピング

くず餅は“おばけ型”に、かぼちゃ羊羹は“かぼちゃ型”にかたどり、思わず写真を撮りたくなるようなビジュアルに仕上げました。秋のイベントを彩るおやつとして、ご自宅用はもちろんギフトにもぴったりです。

■ 秋らしさを引き立てる「綾紫芋餡」

今年の餡は、濃厚な甘さと美しい紫色が特徴の「綾紫芋餡」。赤えんどう豆や寒天との相性も抜群です。なめらかで上品な味わいお楽しみいただけます。

■自然素材の旨みを活かした上質な味わい

寒天は素材そのものの風味を損なわぬよう、じっくりと煮出して丁寧に抽出。

餡も含め、余計なものは入れずに自然の味わいを活かすことで、素朴ながらも奥行きのある甘みを実現しました。

【商品詳細】

商品名：ハロウィンあんみつ

販売店舗：船橋屋全店舗・公式オンラインショップ

販売期間：2025年10月26日(日)～10月31日(金)

販売価格：670円(税込み)

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2025年で創業220年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子唯一の発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。