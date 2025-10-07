挑戦者と継承者を結ぶ ― ケップル、M&A支援サービスを本格展開

株式会社ケップルグループ

株式会社ケップル（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神先 孝裕、以下「ケップル」）は、これまで一部の企業向けに提供してきたM&A支援を、本格的なサービスとして開始いたしました。ケップルが長年培ってきたスタートアップ支援の知見や国内外の広範なネットワークを活かし、スタートアップと事業会社の双方に新たな成長機会を提供してまいります。

本格展開の背景

ケップルは創業以来、スタートアップエコシステムの発展に貢献するため、起業家・投資家の課題を解決するさまざまなサービス・プロダクトを展開してまいりました。

一方で、経済環境の変化に伴い、スタートアップエコシステムにおけるM&Aの重要性は高まっています。事業会社による新規事業開発やオープンイノベーションの手段としても、M&Aは不可欠な選択肢となりつつあります。こうした多様なニーズに応えるため、ケップルはこれまで限定的に行ってきたM&A支援を、本格的なサービスとして展開する運びとなりました。

ケップルM&A支援の特長

投資家とスタートアップ双方へ事業展開をするケップルならではの価値をご提供いたします。

スタートアップに精通した知見

独自のスタートアップデータベースを活用し、最適な譲渡先を探索いたします。

多様な譲受企業のネットワーク

大手企業からスタートアップまで、全国規模のネットワークと連携し多様なご提案が可能です。

豊富な大手提携先

大手金融・証券会社との提携により、希少案件を含むM&Aをスピーディーにご支援いたします。



これらの強みにより、スタートアップには事業承継や成長加速の選択肢を、事業会社には新規事業創出や競争力強化の機会をご提供いたします。

今後の展望

ケップルは、M&A支援サービスを通じて、スタートアップと事業会社の架け橋となり、イノベーションがより加速する社会の実現を目指してまいります。今後もグローバルな視点でサービスを拡充し、スタートアップエコシステムのさらなる発展に貢献いたします。

ケップルM&A支援 サービスページ：https://corp.kepple.co.jp/ma-support

