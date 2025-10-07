KDDI 新卒採用の一部コース（パーソナル事業本部）にVARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（以下「VARIETAS」、読み方「バリエタス」）が開発・提供する「AI面接官」が、KDDI株式会社 新卒採用の一部コース（パーソナル事業本部）において導入されました。

「AI面接官」の導入により、選考初期フェーズにおいてAIを活用した高精度かつ再現性のある評価プロセスを構築。将来的なキャリア形成や入社後の活躍可能性までを見据えた、戦略的かつ納得感のある採用体制の支援を目指します。

- 「AI面接官」プロダクトサイト：https://ai-interview.online(https://ai-interview.online)

採用と育成の“連続性”を支える評価基盤の進化

パーソナル事業本部では、個人のお客さまに寄り添うサービスを提供するため、多様な人財が活躍できる組織づくりを推進しています。この度、「パートナーコンサルコース」「カスタマーサービスコース」の2コースにおいて「AI面接官」を一部導入し、初期段階より、より高い精度で応募者の志向や専門性と、各コースとのマッチング向上を目指します。

こうした運用は、現場の選考力と育成力があってこそ成立しており、パーソナル事業本部内で蓄積された知見をもとに構築されています。「AI面接官」の導入は、その現場の知見を尊重しつつ、入社前から入社後のキャリア支援までを一貫して見据え、応募者と事業本部双方の納得度を高める仕組みづくりを後押しする位置づけです。

「AI面接官」が支援するのは、“見る目”ではなく“引き出す力”

VARIETASの「AI面接官」は、応募者の回答内容に応じて質問が柔軟に展開される設計により、エントリーシートでは見えにくい思考の深さや志向性を自然に引き出します。

この特性を活かし、初期フェーズにおける対話体験を均質に提供することで、属人的な評価のばらつきを補いながら、応募者一人ひとりの可能性をより丁寧に見ていくことを目指しています。

「AI面接官」の導入によって、選考担当者が“見抜くこと”にかけていた時間を、“より深く理解し、育てること”に振り向ける──そんな人とAIの最適な分担を実現します。

評価の「質と再現性」を両立──大手企業が続々採用する理由

VARIETASの「AI面接官」は、国内有数の大手企業で導入が進んでおり、応募者の回答を構造化して評価することで、従来の判断を補完する「多面的かつ定量的な評価」が可能です。

パーソナル事業本部の人財戦略に合わせて、「各コースに相応しい評価軸」にチューニングしながら活用を進めていく予定です。本取り組みは、業務の単純な効率化ではなく、「人が向き合うべき重要な対話の質を高めるためにAIを活用する」という思想に基づいています。

KDDI株式会社 コメント

KDDI株式会社

パーソナル事業本部 パーソナルコーポレート本部 人財開発部

採用グループリーダー

田邉 祥子様

パーソナル事業本部では、多様化する採用、定着競争に勝ち抜くことを目指し、採用断面だけでなく、採用～中長期的なキャリア形成支援に向けてAI面接官サービスの導入を決定いたしました。

募集コースの人財要件毎に評価基準を明確化し、応募者のポテンシャルを見極め、データ分析を通じた人財マッチングの精度の向上を期待しています。また、採用時のAI評価データを蓄積・分析し、入社後のキャリア形成支援に活用していくことで、今後の人財育成にも好影響を及ぼすことができると考えています。

さらに、AI面接官のフィードバック機能によって応募者が自らを客観的に振り返る機会を提供することで、就職活動の支援にもつながると考えています。これは、単なる採用活動ではなく、応募者の入社後の成長を支援する役割を期待しています。

採用に革新を、候補者に平等を―大手企業向け「AI面接官」

VARIETASの「AI面接官」 は、候補者と採用担当者の可能性を最大限に引き出す公平性の高い採用プロセスで、多数の大手企業で導入されています。

【主な特長】

・書類読み取りから一次面接を担当

エントリーシートをもとに、AI面接官が候補者と直接対話を実施。各企業の評価ロジックに合わせ、客観性の高い評価を実現します。これにより、短期間で多くの候補者のポテンシャルを公平に見ることが可能です。

・多角的な評価でポテンシャルを可視化

経済産業省が定める「社会人基礎力」をベースとし、多角的な評価軸で細かく候補者を分析。学歴や経歴だけでは測れない多様な才能を発見します。

・データドリブン採用の実現

候補者の評価を数値化し、これまで非構造化だった採用データを可視化・分析。戦略的な意思決定をサポートします。

・高い候補者満足度

受検者に対して任意回答で満足度調査を行った結果、肯定的評価は合計94.0%に達しました。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000079152.html

「AI面接官」提供会社 概要

- 株式会社VARIETAS（バリエタス）- お問い合わせ先：support@varietas.co.jp- 「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online- 会社HP：https://varietas.co.jp