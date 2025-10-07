こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国土交通省・ANAホールディングス・スカパーJSAT等20社超が参加「HANEDA EXPO 2025」登壇ラインナップを一部公開
～AI・宇宙・都市開発から描く“未来の空港都市”を羽田から発信！～
日本空港ビルデング株式会社のグループ会社である株式会社羽田未来総合研究所（本社：東京都大田区、代表取締役社長執行役員：大西 洋、以下「羽田未来総研」）は、2025年11月27日（木）～28日（金）の2日間、「HANEDA EXPO 2025 ～ミライの空港都市展示～」を羽田イノベーションシティ®にて開催いたします。
本イベントは、従来の空港・航空業界の枠を超えた「空港都市」特化型展示会として、生成AI・センシング技術・ローカル5G・まちづくり・顧客体験など、日本を代表する大手企業や先端技術が一堂に集結する場です。
登壇者には、国土交通省 航空局、ANAホールディングス株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社をはじめ、大阪・横浜の大型博覧会を手掛けるクリエイター陣など多彩なリーダーが名を連ねます。
「空港から未来を描く」という視点のもと、都市開発、宇宙事業、AI技術、体験型エンターテインメントなど、幅広い分野を横断して“未来の空港都市”を議論するカンファレンスを実施します。
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_1.png
杉山 央氏（新領域株式会社）
・日時：11月28日（金）14：10－15：00
・登壇者：杉山 央氏（新領域株式会社）× 小橋 賢児氏（The Human Miracle株式会社）
・テーマ：「都市が舞台になるとき─ 体験とアートが切り開く未来の都市」※予定
2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。その熱気冷めやらぬ中、シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」を統括した杉山氏と、催事企画を牽引した小橋氏が羽田で登壇します。半年間の舞台裏やクリエイティブの発想を公開するとともに、2027年横浜国際園芸博覧会につながる“次なる未来都市のビジョン”を語ります。
＜みどころ＞・万博から次の花博へ――未来都市づくりに生きるリアルなエピソード
・万博来場者約2,500万人が体感した「驚きのAI・デジタル演出」が拓く、新たな都市体験のヒント
※来場者出典元：大阪・関西万博来場者が2500万人を超えました！ | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイトより
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_2.png
・日時：11月28日（金）15：10－15：50
・登壇者：増田 雅史氏（森・濱田松本法律事務所）×千葉 駿介氏（株式会社neoAI）
・テーマ：「AIは人類の夢を見るか？～ポスト・シンギュラリティ時代の倫理、制度、そして希望～」
生成AIや著作権をめぐる議論が社会を揺るがすなか、「ルール形成」と「革新」――両輪の視点から未来を描く対談が実現します。日本を代表する法律家とAI企業経営者が、話題の論文「AI2027」を手がかりに、シンギュラリティ（技術的特異点）を超えた社会におけるAI倫理、制度づくり、人類の希望をめぐって、哲学的かつ実践的な議論を展開します。
＜みどころ＞・AIをめぐる最新のルール形成と未来社会へのインパクト
・ポスト・シンギュラリティ時代に、人類が見出すべき希望とは何か？
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_3.png
・日時：11月28日（金）12：50－13：50
・登壇者：青木英剛氏（宇宙エバンジェリストⓇ／一般社団法人Space Port Japan 創業理事）×
内山浩氏（スカパーＪＳＡＴ株式会社）他
・テーマ：「空と宇宙の出会う場所 ―― 空港が拓く未来像」
拡大を続ける宇宙ビジネス市場。日本の挑戦者たちが、航空ビジネスと宇宙ビジネスを繋ぐ架け橋としての“スペースポート”をキーワードに、新しい宇宙産業のビジョンを語ります。世界を舞台に広がる宇宙経済圏に向けて、日本が描く未来像と競争力強化の道筋を共有します。
＜みどころ＞・国内外の“スペースポート”動向と可能性
・宇宙ビジネスの拡大とともに拓かれる新しい価値と未来の選択肢
■その他の注目登壇プログラム：
拡大版はこちら：
http://www.haneda-the-future.com/wp-content/uploads/2025/10/conferencelist.png
詳細情報はこちらから：
https://www.hanedaexpo.com/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%B8%80%E8%A6%A7
■HANEDA EXPO 2025 注目ポイント：
第5回を迎える今回は、テーマを「空港」から「空港都市」へと進化させ、航空・鉄道・都市開発・観光・ホスピタリティなど幅広い産業が交差。産官学のリーダーが集まり、新しい未来都市の姿を描き出します。
・事業展示・カンファレンス：AI・宇宙・都市開発をはじめ、次世代を切り拓く先端技術と未来都市のビジョンを提示
・交流・マッチングの場：業界の枠を越えた出会いと協業を促すネットワーキング
■イベント概要：入場無料（事前登録が必要になります。入場登録URLは10月に発信予定です。）
イベント名称 ：HANEDA EXPO 2025 ～ミライの空港都市展示～
開催日時：2025年11月27日（木）～28日（金）
展示：10時－17時、カンファレンス：12時－17時
会場：羽田イノベーションシティ®ZONE J 1階 「コングレスクエア羽田」
プログラム：展示：出展企業によるブース展示、先端技術の展示
カンファレンス: 業界トップリーダーをはじめとするパネルディスカッション
■参画企業：※以下は、10月7日時点の最新情報です
＜ゴールド協賛＞株式会社野村総合研究所
＜シルバー協賛＞パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社
＜出展＞
TOPPANホールディングス株式会社、日本電気株式会社、双日テックイノベーション株式会社、株式会社ネットワールド、オートデスク株式会社、東洋電装株式会社、マイクロストラテジー・ジャパン株式会社、三菱重工機械システム株式会社、三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、株式会社梓設計、NTTテクノクロス株式会社、株式会社ニコン、上海益航網絡科技有限公司、株式会社ワークスアプリケーションズ 他（順不同）
＜登壇/協力企業・団体＞（ご登壇者情報一部掲載）
国土交通省、株式会社野村総合研究所、パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社、ANAホールディングス株式会社、株式会社セブン銀行、株式会社梓設計
スカパーＪＳＡＴ株式会社、一般社団法人Space Port Japan、新領域株式会社、The Human Miracle株式会社、森・濱田松本法律事務所、株式会社neoAI、日本空港ビルデング株式会社（順不同）
＜運営協力＞一般社団法人全国空港事業者協会、日本空港ビルデング株式会社
＜主催＞株式会社羽田未来総合研究所
■ 最新情報の発信はこちら：
公式サイト：https://www.hanedaexpo.com/
公式X（Twitter）：https://x.com/hanedaexpo
※無料入場登録URLは10月に発信予定です。
■株式会社羽田未来総合研究所：
羽田空港の旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社です。
羽田を軸に、人や地方をつなぎ、新たなビジネスやブランディング等の価値を創出する「地方創生」・「観光開発」事業や、日本発のアート・文化の発信を行っていく「アート＆カルチャー」事業、羽田発のビジネスイノベーションや人材開発を目的とする「コンサルティング」事業・「情報戦略」事業などに挑戦し、新たなビジネス・価値、未来を創造していきます。
https://www.haneda-the-future.com/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先：
＜出展について＞㈱羽田未来総合研究所 情報戦略事業部 メールアドレス：meta-port@hfri-co.com
＜プレスリリース・ご取材について＞
㈱羽田未来総合研究所 広報・PR室 メールアドレス：press@hfri-co.com TEL：03－5757－8070
関連リンク
羽田未来総合研究所HP
https://www.haneda-the-future.com/
HANEDA EXPO2025公式HP
https://www.hanedaexpo.com/
HANEDA EXPO2025公式X
https://x.com/hanedaexpo
日本空港ビルデング株式会社のグループ会社である株式会社羽田未来総合研究所（本社：東京都大田区、代表取締役社長執行役員：大西 洋、以下「羽田未来総研」）は、2025年11月27日（木）～28日（金）の2日間、「HANEDA EXPO 2025 ～ミライの空港都市展示～」を羽田イノベーションシティ®にて開催いたします。
本イベントは、従来の空港・航空業界の枠を超えた「空港都市」特化型展示会として、生成AI・センシング技術・ローカル5G・まちづくり・顧客体験など、日本を代表する大手企業や先端技術が一堂に集結する場です。
登壇者には、国土交通省 航空局、ANAホールディングス株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社をはじめ、大阪・横浜の大型博覧会を手掛けるクリエイター陣など多彩なリーダーが名を連ねます。
「空港から未来を描く」という視点のもと、都市開発、宇宙事業、AI技術、体験型エンターテインメントなど、幅広い分野を横断して“未来の空港都市”を議論するカンファレンスを実施します。
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_1.png
杉山 央氏（新領域株式会社）
・日時：11月28日（金）14：10－15：00
・登壇者：杉山 央氏（新領域株式会社）× 小橋 賢児氏（The Human Miracle株式会社）
・テーマ：「都市が舞台になるとき─ 体験とアートが切り開く未来の都市」※予定
2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。その熱気冷めやらぬ中、シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」を統括した杉山氏と、催事企画を牽引した小橋氏が羽田で登壇します。半年間の舞台裏やクリエイティブの発想を公開するとともに、2027年横浜国際園芸博覧会につながる“次なる未来都市のビジョン”を語ります。
＜みどころ＞・万博から次の花博へ――未来都市づくりに生きるリアルなエピソード
・万博来場者約2,500万人が体感した「驚きのAI・デジタル演出」が拓く、新たな都市体験のヒント
※来場者出典元：大阪・関西万博来場者が2500万人を超えました！ | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイトより
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_2.png
・日時：11月28日（金）15：10－15：50
・登壇者：増田 雅史氏（森・濱田松本法律事務所）×千葉 駿介氏（株式会社neoAI）
・テーマ：「AIは人類の夢を見るか？～ポスト・シンギュラリティ時代の倫理、制度、そして希望～」
生成AIや著作権をめぐる議論が社会を揺るがすなか、「ルール形成」と「革新」――両輪の視点から未来を描く対談が実現します。日本を代表する法律家とAI企業経営者が、話題の論文「AI2027」を手がかりに、シンギュラリティ（技術的特異点）を超えた社会におけるAI倫理、制度づくり、人類の希望をめぐって、哲学的かつ実践的な議論を展開します。
＜みどころ＞・AIをめぐる最新のルール形成と未来社会へのインパクト
・ポスト・シンギュラリティ時代に、人類が見出すべき希望とは何か？
https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_3.png
・日時：11月28日（金）12：50－13：50
・登壇者：青木英剛氏（宇宙エバンジェリストⓇ／一般社団法人Space Port Japan 創業理事）×
内山浩氏（スカパーＪＳＡＴ株式会社）他
・テーマ：「空と宇宙の出会う場所 ―― 空港が拓く未来像」
拡大を続ける宇宙ビジネス市場。日本の挑戦者たちが、航空ビジネスと宇宙ビジネスを繋ぐ架け橋としての“スペースポート”をキーワードに、新しい宇宙産業のビジョンを語ります。世界を舞台に広がる宇宙経済圏に向けて、日本が描く未来像と競争力強化の道筋を共有します。
＜みどころ＞・国内外の“スペースポート”動向と可能性
・宇宙ビジネスの拡大とともに拓かれる新しい価値と未来の選択肢
■その他の注目登壇プログラム：
拡大版はこちら：
http://www.haneda-the-future.com/wp-content/uploads/2025/10/conferencelist.png
詳細情報はこちらから：
https://www.hanedaexpo.com/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%B8%80%E8%A6%A7
■HANEDA EXPO 2025 注目ポイント：
第5回を迎える今回は、テーマを「空港」から「空港都市」へと進化させ、航空・鉄道・都市開発・観光・ホスピタリティなど幅広い産業が交差。産官学のリーダーが集まり、新しい未来都市の姿を描き出します。
・事業展示・カンファレンス：AI・宇宙・都市開発をはじめ、次世代を切り拓く先端技術と未来都市のビジョンを提示
・交流・マッチングの場：業界の枠を越えた出会いと協業を促すネットワーキング
■イベント概要：入場無料（事前登録が必要になります。入場登録URLは10月に発信予定です。）
イベント名称 ：HANEDA EXPO 2025 ～ミライの空港都市展示～
開催日時：2025年11月27日（木）～28日（金）
展示：10時－17時、カンファレンス：12時－17時
会場：羽田イノベーションシティ®ZONE J 1階 「コングレスクエア羽田」
プログラム：展示：出展企業によるブース展示、先端技術の展示
カンファレンス: 業界トップリーダーをはじめとするパネルディスカッション
■参画企業：※以下は、10月7日時点の最新情報です
＜ゴールド協賛＞株式会社野村総合研究所
＜シルバー協賛＞パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社
＜出展＞
TOPPANホールディングス株式会社、日本電気株式会社、双日テックイノベーション株式会社、株式会社ネットワールド、オートデスク株式会社、東洋電装株式会社、マイクロストラテジー・ジャパン株式会社、三菱重工機械システム株式会社、三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、株式会社梓設計、NTTテクノクロス株式会社、株式会社ニコン、上海益航網絡科技有限公司、株式会社ワークスアプリケーションズ 他（順不同）
＜登壇/協力企業・団体＞（ご登壇者情報一部掲載）
国土交通省、株式会社野村総合研究所、パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社、ANAホールディングス株式会社、株式会社セブン銀行、株式会社梓設計
スカパーＪＳＡＴ株式会社、一般社団法人Space Port Japan、新領域株式会社、The Human Miracle株式会社、森・濱田松本法律事務所、株式会社neoAI、日本空港ビルデング株式会社（順不同）
＜運営協力＞一般社団法人全国空港事業者協会、日本空港ビルデング株式会社
＜主催＞株式会社羽田未来総合研究所
■ 最新情報の発信はこちら：
公式サイト：https://www.hanedaexpo.com/
公式X（Twitter）：https://x.com/hanedaexpo
※無料入場登録URLは10月に発信予定です。
■株式会社羽田未来総合研究所：
羽田空港の旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社です。
羽田を軸に、人や地方をつなぎ、新たなビジネスやブランディング等の価値を創出する「地方創生」・「観光開発」事業や、日本発のアート・文化の発信を行っていく「アート＆カルチャー」事業、羽田発のビジネスイノベーションや人材開発を目的とする「コンサルティング」事業・「情報戦略」事業などに挑戦し、新たなビジネス・価値、未来を創造していきます。
https://www.haneda-the-future.com/
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先：
＜出展について＞㈱羽田未来総合研究所 情報戦略事業部 メールアドレス：meta-port@hfri-co.com
＜プレスリリース・ご取材について＞
㈱羽田未来総合研究所 広報・PR室 メールアドレス：press@hfri-co.com TEL：03－5757－8070
関連リンク
羽田未来総合研究所HP
https://www.haneda-the-future.com/
HANEDA EXPO2025公式HP
https://www.hanedaexpo.com/
HANEDA EXPO2025公式X
https://x.com/hanedaexpo