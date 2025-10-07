国土交通省・ANAホールディングス・スカパーJSAT等20社超が参加「HANEDA EXPO 2025」登壇ラインナップを一部公開







登壇者には、国土交通省 航空局、ANAホールディングス株式会社、スカパーＪＳＡＴ株式会社をはじめ、大阪・横浜の大型博覧会を手掛けるクリエイター陣など多彩なリーダーが名を連ねます。「空港から未来を描く」という視点のもと、都市開発、宇宙事業、AI技術、体験型エンターテインメントなど、幅広い分野を横断して“未来の空港都市”を議論するカンファレンスを実施します。・日時：11月28日（金）14：10－15：00・登壇者：杉山 央氏（新領域株式会社）× 小橋 賢児氏（The Human Miracle株式会社）・テーマ：「都市が舞台になるとき─ 体験とアートが切り開く未来の都市」※予定2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。その熱気冷めやらぬ中、シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」を統括した杉山氏と、催事企画を牽引した小橋氏が羽田で登壇します。半年間の舞台裏やクリエイティブの発想を公開するとともに、2027年横浜国際園芸博覧会につながる“次なる未来都市のビジョン”を語ります。＜みどころ＞・万博から次の花博へ――未来都市づくりに生きるリアルなエピソード・万博来場者約2,500万人が体感した「驚きのAI・デジタル演出」が拓く、新たな都市体験のヒント※来場者出典元：大阪・関西万博来場者が2500万人を超えました！ | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイトよりhttps://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_2.png・日時：11月28日（金）15：10－15：50・登壇者：増田 雅史氏（森・濱田松本法律事務所）×千葉 駿介氏（株式会社neoAI）・テーマ：「AIは人類の夢を見るか？～ポスト・シンギュラリティ時代の倫理、制度、そして希望～」生成AIや著作権をめぐる議論が社会を揺るがすなか、「ルール形成」と「革新」――両輪の視点から未来を描く対談が実現します。日本を代表する法律家とAI企業経営者が、話題の論文「AI2027」を手がかりに、シンギュラリティ（技術的特異点）を超えた社会におけるAI倫理、制度づくり、人類の希望をめぐって、哲学的かつ実践的な議論を展開します。＜みどころ＞・AIをめぐる最新のルール形成と未来社会へのインパクト・ポスト・シンギュラリティ時代に、人類が見出すべき希望とは何か？https://digitalpr.jp/table_img/2933/119561/119561_web_3.png・日時：11月28日（金）12：50－13：50・登壇者：青木英剛氏（宇宙エバンジェリストⓇ／一般社団法人Space Port Japan 創業理事）×内山浩氏（スカパーＪＳＡＴ株式会社）他・テーマ：「空と宇宙の出会う場所 ―― 空港が拓く未来像」拡大を続ける宇宙ビジネス市場。日本の挑戦者たちが、航空ビジネスと宇宙ビジネスを繋ぐ架け橋としての“スペースポート”をキーワードに、新しい宇宙産業のビジョンを語ります。世界を舞台に広がる宇宙経済圏に向けて、日本が描く未来像と競争力強化の道筋を共有します。＜みどころ＞・国内外の“スペースポート”動向と可能性・宇宙ビジネスの拡大とともに拓かれる新しい価値と未来の選択肢■その他の注目登壇プログラム：拡大版はこちら：http://www.haneda-the-future.com/wp-content/uploads/2025/10/conferencelist.png詳細情報はこちらから：https://www.hanedaexpo.com/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E4%B8%80%E8%A6%A7■HANEDA EXPO 2025 注目ポイント：第5回を迎える今回は、テーマを「空港」から「空港都市」へと進化させ、航空・鉄道・都市開発・観光・ホスピタリティなど幅広い産業が交差。産官学のリーダーが集まり、新しい未来都市の姿を描き出します。・事業展示・カンファレンス：AI・宇宙・都市開発をはじめ、次世代を切り拓く先端技術と未来都市のビジョンを提示・交流・マッチングの場：業界の枠を越えた出会いと協業を促すネットワーキング■イベント概要：入場無料（事前登録が必要になります。入場登録URLは10月に発信予定です。）イベント名称 ：HANEDA EXPO 2025 ～ミライの空港都市展示～開催日時：2025年11月27日（木）～28日（金）展示：10時－17時、カンファレンス：12時－17時会場：羽田イノベーションシティ®ZONE J 1階 「コングレスクエア羽田」プログラム：展示：出展企業によるブース展示、先端技術の展示カンファレンス: 業界トップリーダーをはじめとするパネルディスカッション■参画企業：※以下は、10月7日時点の最新情報です＜ゴールド協賛＞株式会社野村総合研究所＜シルバー協賛＞パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社＜出展＞TOPPANホールディングス株式会社、日本電気株式会社、双日テックイノベーション株式会社、株式会社ネットワールド、オートデスク株式会社、東洋電装株式会社、マイクロストラテジー・ジャパン株式会社、三菱重工機械システム株式会社、三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社、岡谷エレクトロニクス株式会社、株式会社梓設計、NTTテクノクロス株式会社、株式会社ニコン、上海益航網絡科技有限公司、株式会社ワークスアプリケーションズ 他（順不同）＜登壇/協力企業・団体＞（ご登壇者情報一部掲載）国土交通省、株式会社野村総合研究所、パナソニック コネクト株式会社、SUSHI TOP MARKETING株式会社、ANAホールディングス株式会社、株式会社セブン銀行、株式会社梓設計スカパーＪＳＡＴ株式会社、一般社団法人Space Port Japan、新領域株式会社、The Human Miracle株式会社、森・濱田松本法律事務所、株式会社neoAI、日本空港ビルデング株式会社（順不同）＜運営協力＞一般社団法人全国空港事業者協会、日本空港ビルデング株式会社＜主催＞株式会社羽田未来総合研究所■ 最新情報の発信はこちら：公式サイト：https://www.hanedaexpo.com/公式X（Twitter）：https://x.com/hanedaexpo※無料入場登録URLは10月に発信予定です。■株式会社羽田未来総合研究所：羽田空港の旅客ターミナルの建設、管理・運営を担う日本空港ビルデング株式会社のグループ会社です。羽田を軸に、人や地方をつなぎ、新たなビジネスやブランディング等の価値を創出する「地方創生」・「観光開発」事業や、日本発のアート・文化の発信を行っていく「アート＆カルチャー」事業、羽田発のビジネスイノベーションや人材開発を目的とする「コンサルティング」事業・「情報戦略」事業などに挑戦し、新たなビジネス・価値、未来を創造していきます。https://www.haneda-the-future.com/