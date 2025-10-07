「KISUKE HALLOWEEN 2025」：新エリア「キット砦」を舞台にキスパンと一緒にハロウィンの冒険へ！【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社

愛媛県松山市を拠点に展開する総合エンターテイメント企業、キスケ株式会社（代表取締役：山路義則）が運営する総合複合アミューズメント施設「キスケBOX」が、ハロウィン一色に染まります！10月1日から10月31日までの期間限定で、キスケBOX内の全店舗と共有エリアが、奇妙で楽しいハロウィンの世界へと大変身。オリジナルキャラクター「キスパン」が皆様を案内し、フォトスポット・仮装コンテスト・仮装ボウリング大会・ハロウィンビンゴ・お菓子撒き・など各店舗で期間限定イベントを開催。家族や友人と一緒に、最高のハロウィン体験をお楽しみください！

- キスケKIT＆KIT PLAY：ハロウィン期間限定イベント情報

四国最大級の屋内複合エンタテイメント施設「キスケKIT＆KIT PLAY」では、この秋、ハロウィン限定の特別イベントを多数開催します。2025年5月にオープンした大型アスレチック「キット砦」やボウリング、カラオケ、ボルダリング、ボールプール、ネット遊具、トランポリン、ダーツ、ビリヤード、卓球、アーケードゲームなど、15種類のアクティビティがオール・インパッケージで楽しめる「キスケKIT」。大人から子どもまで、家族全員が思い切り遊べる施設です。

ハロウィン期間中は、フォトスポットや仮装コンテスト、恒例のお菓子まきイベントなどに加え、

仮装ボウリング大会など、特別な催しで施設全体がハロウィンムードに包まれます。今回は第5回目を迎える仮装コンテストも予定しており、今年のハロウィンもパワーアップしてさらに盛り上がること間違いなしです。

イベント情報

■ハロウィンハント ～キスパン王子と不思議な冒険～（10月1日～31日）

キスケKITの施設内を巡り、動物たちがキット砦のキスパン王子からいたずらで盗み出したアイテムを探すハロウィンならではの宝探しイベントです。

参加者は、探し当てたアイテムをスタッフに渡すことで、お菓子やハロウィン限定のガチャガチャを回すことができ、楽しさを味わいながらハロウィン気分を満喫できます。

参加費：100円

時 間 ：10:00～17:00

▲キスパン王子のアイテム「王冠」「剣」「マント」

■お菓子まき（10月6日、13日、18日、20日、25日、26日）

ハロウィンの仮装をしたスタッフが、大量のお菓子を振り撒く、子ども達に大人気のイベントです。

参加費：無料

時間：各日14:00～

▲当日は仮装したスタッフが登場します！

■ハロウィン仮装ボウリング大会（10月18日）

2025年初開催となる、仮装ボウリング大会は3~4人組のチーム戦で開催されます。

趣向を凝らした仮装で参加して豪華景品ゲットを目指すことができます。

仮装ボウリング大会参加者は、「KIT」で23:00まで遊び放題の特典もついています。

参加費：お一人様(2ゲーム)2,000円 大会後は23：00までKIT遊び放題の特典がついてきます♪

時間：18：30～受付開始 19：00スタート

参加人数：先着20チーム（計60～80名程度）

※お申し込みは先着順となります。

エントリーはこちら：https://x.gd/Eo6mo

■ハロウィン仮装コンテスト（10月19日）

第5回目となる大人気イベントで家族や友人と一緒に仮装を楽しむ「ハロウィン仮装コンテスト」。

ユニークな様々な賞に選ばれると、豪華賞品が当たるチャンスも！

仮装コンテスト参加者は、「KIT＆KIT PLAY」で17:00まで遊び放題の特典もついています。

参加費：小学生以上 2,000円／未就学児 1,000円（17:00までの遊び放題料金を含む）

時 間 ：10:00 受付開始／11:00 開演

参加人数：先着 60名

エントリーはこちら：https://x.gd/v4DzN

■ハロウィンペイント（10月18日・19日）

昨年も好評いただいたハロウィンペイントイベントが更にパワーアップしました。

今年は特別に【河原ビューティモード専門学校】で美容を学んでいる学生さんがメイクさんとして登場！！

お子様の顔や手に無料でハロウィンペイントしてくれます！

仮装をしていなくてもハロウィン気分が味わえる特別な体験となります。

参加費：無料

時 間 ：10:00～17:00

※10月18日の12時～16時は河原ビューティモード専門学校の生徒さんが担当となります。

その他の時間はKITスタッフが担当します！

■ハロウィン大ビンゴ大会（10月19日・26日）

毎週日曜日に開催されているビンゴ大会がハロウィン仕様でKITPLAYにて開催。

参加者全員が楽しめる豪華な景品が用意されています。

参加費：300円

時 間 ：15:00～

※各種イベントへの参加には、キスケKITの入場料が別途必要です。イベントのみの参加はできませんので、予めご了承ください。

■ハロウィン限定クレープも登場！

▲ハロウィン期間中限定販売■『キット砦』とは

2025年5月に中四国最大級の全天候型キッズパーク『KIT PLAY』内に新たな複合型アトラクション

「キット砦」が誕生！

お子様の年齢や体格に合わせて、ご家族やお友達と身体を動かしながら楽しめるアトラクションとなっております。

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000110610.html

- 施設紹介

キスケ株式会社が運営する四国最大級の総合エンターテイメント施設「キスケ KIT」は、1970年にオープンし、長らく地域の皆さまにご利用いただいていた「キスケ ボウル」を、2018年にフルリニューアルした施設です。

ボウリング・カラオケ・ビリヤード・トランポリン・ダーツなどの充実した設備とアーケードゲーム、ボルダリング・ボールプール・ネット遊具などの施設、お子様も存分に楽しめるキッズパークKIT PLAYなどを備え、新しい「楽しいコト」をキットのように自由に組み合わせて遊ぶことができます。

お客様の遊び方に合わせて、時間課金型でご利用いただけます。

住所 ：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階

電話 ：089-998-3000

- 運営会社

会社名 ： キスケ株式会社

本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

本件に関するお問い合わせ

店舗名：キスケ KIT(キット)

担当 ：土居 成光

電話 ：089-998-3000

メーアドレス：m-doi@kiuske.com