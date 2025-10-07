【開催レポート】『地球のラテール』書店POP-UPイベントをブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店にて開催！
CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）と株式会社Vector Vision（東京都世田谷区）は、地球の未来を担う子どもたちに向けた教育アニメ『地球のラテール』のPOP-UPイベントを、2025年10月5日(日)ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店にて開催いたしました。
声優・谷江玲音さんによる読み聞かせ
まずは、アニメ『地球のラテール』でカナデ役を務める声優の谷江玲音さんが登場。
原作絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』の読み聞かせを行いました。谷江さんの感情豊かな朗読に、子どもも大人も真剣な表情で耳を傾け、カナデの声で聞く読み聞かせは、心に残る特別な時間となりました。
「地球のオーケストラ」をみんなで踊ろう！
続いて、アニメ主題歌「地球のオーケストラ」に合わせたダンスコーナーを実施。
アースセイバーの子どもたちも駆けつけ、参加した子どもたちと一緒に元気いっぱい身体を動かしました。
ついつい踊りたくなってしまう振り付けに、子どもたちは自由に身体を動かし、音楽を楽しんでいました。
ワークショップ「オカリナでつくる自分だけのペンダント」
物語の鍵となる「アースセイバーペンダント」。
ワークショップでは、自分だけのペンダント作りに挑戦。子どもたちは真剣な表情で思い思いの作品を完成させました。
アースセイバー認定式
イベントの最後には、子どもたちが「地球への願いごと」として、生きものを守るために自分にできることを書き込み、アースセイバー認定証を授与しました。
「生きものを守りたい」そう思ったら、君も今日からアースセイバー！
公式サイトからも認定の申請が可能です。（完全無料）
アースセイバー認定はこちら：https://latair.jp/form/
今後も『地球のラテール』では、アースセイバーの仲間として活動の輪を広げるイベントを定期的に開催してまいります。
物語や体験を通じて、子どもたちが生物多様性の中で自分にできることを考え、いきものを守る行動につなげていくことを願っています。
POP-UPは、2025年11月5日(水)まだまだ開催中！
ぬり絵の配布や、先着でシールのプレゼントも。
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店にぜひ遊びにきてね！
＜POPUP開催情報＞
ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町１４－２ 阪急西宮ガーデンズ ４階
期間：2025年10月5日～11月5日まで
【原作情報】
『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』
作／高岸遥
英文／高岸楓
絵／ロマン・トマ
監修／WWFジャパン
【出版社】株式会社フレーベル館
【定 価】1,760円（税込）
【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）
【放送情報】
アニメ「地球のラテール」は地上波にて毎週（金）放送中。
※放送予定は変更になる場合がございます。
アースセイバーチャンネル配信中
アニメ本編全話を配信中！
子どもから大人まで楽しめる英語学習コンテンツや、ワクワクのオリジナルアニメも配信予定。ぜひご登録ください。
https://www.youtube.com/@earth-saver-latair
『地球のラテール』公式情報
公式サイト： https://latair.jp
Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/
Twitter： https://x.com/latair_earth/
TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair
YouTube：https://www.youtube.com/@earth-saver-latair