和歌山城公園動物園クマ園舎改修工事に向けたクラウドファンディングの実施について

和歌山市

和歌山城公園動物園では、令和６年７月に息を引き取ったベニーに代わる新しいクマを迎え入れるため、現在、老朽化したクマ園舎の改修に向けた設計を実施しています。設計完了後、改修工事を実施し、令和８年度中の完成をめざしています。

クマ園舎の改修により、プールや日よけの更新、寝室の排水改善や据え付け型の水飲み場の設置、スロープの傾斜緩和なども行われ、新しいクマが生活しやすい環境に生まれ変わります。

この度、新しいクマを、より多くの方と一緒に出迎えたいとの思いから、クマ園舎改修工事費用のクラウドファンディングを実施します（ふるさと納税型クラウドファンディングを活用）。

- 掲載するサイト さとふるクラウドファンディングCAMPFIREふるさと納税- 実施予定期間 令和７年１０月１日～１２月２６日- 返礼品について寄附に対する返礼品はありません。１万円以上の寄附をいただいた方で、希望される方は、クマ園舎前に設置予定の銘板にお名前を残させていただきます。- その他目標金額は１千万円ですが、目標金額に到達しなかった場合でも、集まった寄附金を受領し、クマ園舎改修工事に活用します。実施クラウドファンディングについて

ふるさと納税の制度を活用したクラウドファンディングを実施します。

これにより、ふるさと納税と同様に、寄附後に所得税の還付や個人住民税の控除が受けられ、実質的な負担額を2,000円にすることができます。

＜同時募集＞

クラウドファンディングの実施に合わせて、企業の皆様を対象にした企業版ふるさと納税による寄附の受付も行います。

実施期間、返礼品などの条件については、クラウドファンディングと同じですが、クラウドファンディングとは別の制度となりますので、受付は和歌山城整備企画課で行います。