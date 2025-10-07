ソディック、メカトロテックジャパン2025に出展

株式会社ソディック

株式会社ソディックは、2025年10月22日（水）から25日（土）にポートメッセなごやにて開催される、国内最大規模の工作機械見本市「メカトロテックジャパン2025（MECT2025）」に出展いたします。

当社は、「競争力ある製造へ。技術とサステナビリティの融合。」をテーマに、「自動化」「大型化」「サーキュラーエコノミー」をテーマに、製造現場の未来を支える統合ソリューションを提案します。

ぜひ会期中に当社ブースにお立ち寄りください。

■「メカトロテックジャパン2025」ソディック出展概要

当社出展テーマ：競争力ある製造へ。技術とサステナビリティの融合。

期間：2025年10月22日（水）～25日（土） 10：00～17：00 ※最終日25日（土）は16:00まで

会場：ポートメッセなごや ＜当社ブース：第一展示館 1D25＞

■主な展示内容

●コンパクトに始める自動化

マシニングセンタ、自動搬送装置、形彫り放電加工機の連携により、電極加工から放電加工までを一貫した自動化ソリューションを展示します。

（左から）リニアモータ駆動 マシニングセンタ「GS540L」、電極・ワーク搬送装置「SZ25」、リニアモータ駆動 高速・高性能 精密形彫り放電加工機「AL40G+」●出展機

リニアモータ駆動 高速・高性能 ワイヤ放電加工機

「ALN600GH "i Groove + Edition"」（ハイコラム仕様）

高速造形 大型金属3Dプリンタ 「LPM450」

eV-LINE 電動式 射出成形機 「MS150G2」