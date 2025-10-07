ソディック、メカトロテックジャパン2025に出展

株式会社ソディック

　株式会社ソディックは、2025年10月22日（水）から25日（土）にポートメッセなごやにて開催される、国内最大規模の工作機械見本市「メカトロテックジャパン2025（MECT2025）」に出展いたします。


　当社は、「競争力ある製造へ。技術とサステナビリティの融合。」をテーマに、「自動化」「大型化」「サーキュラーエコノミー」をテーマに、製造現場の未来を支える統合ソリューションを提案します。


　ぜひ会期中に当社ブースにお立ち寄りください。



■「メカトロテックジャパン2025」ソディック出展概要


当社出展テーマ：競争力ある製造へ。技術とサステナビリティの融合。


期間：2025年10月22日（水）～25日（土）　10：00～17：00　※最終日25日（土）は16:00まで


会場：ポートメッセなごや　＜当社ブース：第一展示館 1D25＞




■主な展示内容


●コンパクトに始める自動化

マシニングセンタ、自動搬送装置、形彫り放電加工機の連携により、電極加工から放電加工までを一貫した自動化ソリューションを展示します。



（左から）リニアモータ駆動 マシニングセンタ「GS540L」、電極・ワーク搬送装置「SZ25」、リニアモータ駆動　高速・高性能 精密形彫り放電加工機「AL40G+」

●出展機

リニアモータ駆動　高速・高性能 ワイヤ放電加工機


「ALN600GH　"i Groove + Edition"」（ハイコラム仕様）




高速造形　大型金属3Dプリンタ　「LPM450」




eV-LINE　電動式 射出成形機　「MS150G2」