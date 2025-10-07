宿泊客数増加に伴い和歌山城の登閣者数過去最高！

和歌山市 宿泊客

和歌山市における令和７年４月～８月の宿泊客数は、合計466,538人で、前年同月（４～８月計（※８月は速報値））より9.5％増加しました。４月・５月が13.7%と大きく伸びた後、６月以降も堅調に推移し、全体として増加基調を維持しました。中でも外国人宿泊客数は前年同月より65.4％増加と、引き続き著しい伸びを見せています。背景には、大阪・関西万博開催による関西圏の観光需要の高まりに加え、市内における宿泊施設の新設や既存施設のリニューアルなど、民間投資による受入体制の充実が観光需要の拡大に対応する環境整備として機能し、結果的に宿泊客数の着実な増加を支える重要な要因となっていると考えられます。

【和歌山市における４～８月宿泊客数（R6年・R7年比較）】和歌山城

和歌山城の登閣者数４～８月も月別統計開始後、過去最高を記録しました。

特に６～８月については単月でも過去最高を記録しており、会期が進むごとに活気がさらに高まっている大阪・関西万博が、和歌山城の登閣者数増に波及している可能性が考えられます。

また、昨年度まで夏休み期間のみ行っていた天守閣のナイター営業を、今年度から、桜の開花期間やゴールデンウィーク、七夕などの期間にもスポット的に実施したことも登閣者数増に影響したと考えられます。この増加は市街地における宿泊客数の増加にも影響していると考えられます。