【太田市初上陸】拭き上げ不要の“純水”仕上げが初回100円！常識を覆す3分ドライブスルー洗車、10/9オープン

株式会社Splash Brothers

次世代ドライブスルー洗車場『SPLASH 'N' GO!』（読み：スプラッシュンゴー）の新店舗となる「SPLASH 'N' GO! 太田新田店」が、2025年10月9日（木）、群馬県太田市にオープンいたします。

『SPLASH 'N' GO!』は、総会員数11,503名を突破（※1）、会員継続率94.1%（※2）を誇る急成長中の洗車ブランドで、今回の出店により群馬県内に5店舗、栃木県と合わせて合計6店舗へと拡大します。また、今回の太田新田店を皮切りに、今後1年間で県内外に新たに5店舗の出店を計画しており、お客様のさらなる利便性向上に努めてまいります。



※1…2025年9月末時点

※2…キャンペーン実施期間を除く、半年継続率

◼︎洗車がわずか3分で完了する、新時代のカーケア体験

「車はいつも綺麗にしておきたい。でも、洗車の手間を考えるとつい後回しにしてしまう」

そんな多くのカーオーナーの悩みを解決するのが、約3分で完了するSPLASH 'N' GO!のトンネル型ドライブスルー洗車です。これまで「面倒」だった洗車を、暮らしの動線の中で気軽にできる「日常のケア」へと変えたい。その想いを、この圧倒的な時短技術で実現しました。

通勤や買い物のついでに立ち寄るだけで、愛車のキレイを手間なく保てる。その手軽さが、多くのお客様に選ばれる理由となっています。

■オープン記念：まずは「100円」で、"日常が生まれ変わる"体験を。（11/30まで開催）

「まずは一度試してみたい」というお客様のために、人気の洗車コースを初回100円（税込）からご体験いただける、特別なOPENINGキャンペーンをご用意しました。事前の会員登録や予約は一切不要です。まずは、お気軽にご来店ください。

【ご利用方法：来店するだけの3ステップ】

ステップ１：店舗にお越しいただき、お車でそのまま洗車機入口へとお進みください。

ステップ２： スタッフが笑顔でお迎えし、初めてのご利用かをお伺いします。

ステップ３： スタッフが割引用のQRコードをご提示します。お手持ちのスマホで読み込むだけで、すぐに割引が適用されます。

※QRコードの読み込み方が分からない、という方もご安心ください。スタッフが丁寧にお手伝いいたします。

【初回割引キャンペーン 対象コース】- プレミアムスタンダード (通常1回 600円/税込) → 初回100円（税込）

まずはお試し洗車に。基本のコースです。

- コーティングプラス (通常1回 800円/税込) → 初回100円（税込）

コーティング施工車や、より輝きを求める方に。

- スーパーシャンプーナイアガラ (通常1回 900円/税込) → 初回300円（税込）

愛車を優しく包む、見た目も楽しい泡洗浄。

- セラミックコーティングタートルシェル (通常1回 1,700円/税込) → 初回500円（税込）

圧倒的な艶と輝きを求めるなら。

■【オープン記念】「100円体験」から始める、サブスクプラン特別キャンペーンのお知らせ

「こんなに早いのに、こんなにキレイ」。100円の初回体験で、もしそう感じていただけたなら、さらにお得なサブスクも、ぜひご検討ください。オープン記念の今だけ、全店舗で洗車し放題の各種サブスクプランを、初月139円からご利用いただける特別な価格でご用意しました。（～11月末まで）

このキャンペーンは、新店舗の太田新田店はもちろん、既存の全店舗で実施いたします。お近くの店舗をご利用のお客様で、まだサブスクプランに未加入の方も、お得に始められる絶好の機会となっております。

【サブスク39キャンペーン】

※コーティングプラスは撥水系コーティング施工車向けのコースです。疎水系コーティング施工車の場合、効果が変化する可能性があります。

※スーパーシャンプーナイアガラ、セラミックコーティングタートルシェルは新前橋店/高崎棟高店/太田新田店のみでの提供となります。

■賢い新常識！『SPLASH 'N' GO!』のサブスクリプションとは

- プレミアムスタンダード (通常月額980円/税込) → 初月139円（税込）- コーティングプラス (通常月額1,280円/税込) → 初月139円（税込）- スーパーシャンプーナイアガラ (通常月額1,480円/税込) → 初月399円（税込）- セラミックコーティングタートルシェル (通常月額2,980円/税込) → 初月1,939円（税込）

「洗車は、汚れたら行く『特別なこと』から、いつでも綺麗な状態を保つ『日常の習慣』へ」。SPLASH 'N' GO!のサブスクリプションが、そんな新しい車のケアスタイルを実現します。その鍵となるのが、月にわずか2回のご利用で元が取れてしまう、圧倒的なコストパフォーマンス。3回目、4回目と、洗えば洗うほどお得になるため、「洗車したばかりなのに雨が…」といったガッカリ感や、「もったいない」という心理的なブレーキから解放されます。「次の休みに…」と先延ばしにすることなく、通勤のついでや買い物の合間に、サッと愛車をリフレッシュできる。それが私たちの目指す新しいカーライフです。

会員登録はスマートフォンで簡単に行えます。そしてご登録いただいたその日から、SPLASH 'N' GO!の全店舗でサブスク洗車をご利用いただけます。

■SPLASH 'N' GO! 4つの特徴

早いだけじゃない。SPLASH 'N' GO!の洗車には、4つのうれしい理由があります。

- 【簡単】 初めてでも、驚くほど手軽。

初めての方や操作が不安な方も、どうぞご安心ください。常駐スタッフが笑顔でお迎えし、丁寧にご案内します。お客様による機械の操作は一切なく、すべて“おまかせ”で完了です。

- 【早い】 常識を覆す、圧倒的なスピード。

その秘密は、複数台を同時に洗える最新鋭の「トンネル型連続洗車機」。待ち時間がほとんど発生しないため、洗車は約3分。お店に着いてから出発まで、トータル5分※のスピード体験です。

※混雑状況により変動します

- 【キレイ】 時短派も、こだわり派も。選べる「純水」仕上げ。

仕上げに使うのは、水シミの原因となるミネラルを徹底的に除去した「純水」。だから、拭き上げなしで、そのまま走り出しても、驚くほどクリアな輝きに。もっと愛車を輝かせたい方のために、拭き上げタオルやタイヤワックスが使える快適なフリースペースもご用意しています。

- 【安い】いつでも、どこでも、定額で通い放題。

月額定額のサブスクリプションなら、全店舗で洗車OK。雨が降った次の日も、週末のドライブ前も。まるでカフェに通うように、気軽にあなたの愛車をいつもキレイに保てます。

※1回毎の都度払いもご利用いただけます。

▼SPLASH 'N' GO!イメージムービー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VY2pu6IMCtI ]▼実際の洗車風景や仕上がり写真はInstagramでもご覧いただけます。

SPLASH’N’GO!公式インスタグラム(https://www.instagram.com/splash_n_go_/?hl=ja)

▼初めての方や、対応車両などについては、まずはホームページをご確認ください。

SPLASH’N’GO!ホームページ(https://splashbrothers.co.jp/#stepbystep)

※Webサイトで解決しない疑問や、ご来店時の不安など、どんな小さなことでもスタッフまでお気軽にご声がけください。

【新店舗情報】

【SPLASH 'N' GO! 太田新田店】

オープン日： 2025年10月9日（木）

所在地： 群馬県太田市野井町３-１

営業時間： ９:００～１９:００

アクセス： GoogleMap(https://maps.app.goo.gl/pFSyL419PDQnMSM69)

同店は、株式会社Splash Brothersがフランチャイズ展開する「SPLASH 'N' GO!」の加盟店として、株式会社共立発条製作所が運営いたします。

■フランチャイズ本部：株式会社Splash Brothers

【社名】

株式会社Splash Brothers

【所在地】

〒379-2154

群馬県前橋市天川大島町2丁目4-15

【代表者】

代表取締役 中田将允

共同創業者/取締役 岡村昌輝

【事業内容】

・洗車場運営

・洗車場フランチャイズ運営

・コンサルティング事業

【お問い合わせ先】

050-1746-2409

【共同創業者/取締役 岡村昌輝 コメント】

私自身が、車社会・群馬で暮らす一人のドライバーとして、『洗車が面倒だ』という気持ちを痛いほど知っていました。その“負の時間”をお客様から完全に解放し、週末に1時間でも多くの自由な時間をプレゼントしたい。『SPLASH 'N' GO!』は単なる洗車場ではなく、“時間創出業”だと本気で考えています。この体験が、あなたのカーライフを変える第一歩になるはずです。

■運営会社：株式会社 共立発条製作所

【社名】

株式会社 共立発条製作所

【所在地】

〒373-0022

群馬県太田市東金井町1317-4

【代表者】

代表取締役社長 加藤 誠

【事業内容】

・各種スプリング ・ワイヤーフォーミング

・ワイヤーASSY ・モーターカバー

・ワイヤー＆樹脂インサート成形品

・樹脂射出成形品

・板バネ ・プレス加工品

・切削品等の製造及び販売

【お問い合わせ先】

0276-50-1777

【代表取締役社長 加藤 誠 コメント】

私たちは長年ものづくりに携わってまいりましたが、私個人として、『お客様の喜びを、この目で直接見届けられる事業を手掛けたい』という想いをずっと抱いておりました。その答えが、『SPLASH 'N' GO!』との出会いでした。初めて一人の客として利用した際、スタッフの方々の心からの笑顔と丁寧な案内に、まさに『車も心もピカピカになる』という体験をさせていただきました。これこそ、私がこの地域で実現したかったサービスだと確信し、今回の出店を決意した次第です。Splash Brothersが実現してきた、洗車が『気軽にできる日常のケア』になるという素晴らしい体験を、今度は私たちが、ここ太田市の皆様にお届けします。

株式会社Splash Brothers

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当：大野（オオノ）

TEL： 050-1746-2409

Mail： info@splashbrothers.co.jp

URL： https://splashbrothers.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d128798-6-8b3ba1e0d7ac7b66c4734ddd7261a24e.pdf