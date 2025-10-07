¡Úºé¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¡Û¥Þ¥¹¥¿ー¥ª¥Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤ÄÀÅÃ«ÏÂÅµ¤Ë¤è¤ë¹ñ»º¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥¹¤¬£¶µÓ¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ªÈ¯Çä¤«¤éÌó2Ç¯¤ÇÎß·×6000µÓ¤ÎÈÎÇä¤òÃ£À®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢Ê£¿ôÍß¤·¤¤¤±¤É²½¾ÑÈ¢¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Öºé¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¡×¤Î£¶µÓ¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤äÎø¿Í¡¢¤´²ÈÂ²¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÃç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.royalmile.tokyo/product-page/%EF%BC%96%E8%84%9A%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E7%AE%B1%E3%81%AA%E3%81%97-%E5%92%B2%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9
ºé¥°¥é¥¹¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öºé¥°¥é¥¹¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¢ÀÅÃ«ÏÂÅµ¡Ê¤·¤º¤ä¤«¤º¤Î¤ê¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÌ£¤ï¤¦³Ú¤·¤µ¤ò¹¹¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤éºÇ½é¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡Öºé¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¡×¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ä¿å³ä¤ê¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢°û¤ßÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆÃÄ§¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Æ½ÏÎý¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¤¬¡¢¿á¤¥¬¥é¥¹¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
µ¡³£Åª¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¤¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤ò°Û¤Ë¤·¡¢Æó¤Ä¤È¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=S8IW4Wb_NYE ]
ºé¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹£¶µÓ¥»¥Ã¥È¡¦È¢¤Ê¤·
¸µ¤Î²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¥»ー¥ë²Á³Ê
\59,400¡¡¢ª¡¡\53,400
¡¡
¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê´Ý¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ÊÀþÈþ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãí¤¤¤À¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÉâÍ·´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç»Å¾å¤²¤¿Çö¤¯Á¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±©º¬¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÈóÆü¾ï¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¡á½Å¸ü¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Í¥Èþ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
½ÅÎÏ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉâÍ·´¶
¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê´Ý¤ß¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ÊÀþÈþ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãí¤¤¤À¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÉâÍ·´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç»Å¾å¤²¤¿Çö¤¯Á¡ºÙ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±©º¬¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÈóÆü¾ï¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¡á½Å¸ü¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Í¥Èþ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÄÀ¤òÈ¯¸«
Æ±¤¸¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÇÆ±¤¸¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â°ã¤¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯½Å¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Ñ¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç½À¤é¤«¤Ç¥·¥ë¥ー¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ø¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ö¤¬ºé¤¯¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÌ£¤ï¤¤
Ãí¤¤¤ÀÄ¾¸å¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¥Ëー¥È¡Ê¥¹¥È¥ìー¥È¡Ë¤ÎÍÍ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤è¤ê½À¤é¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ëé²¤«¤é²Ö¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ü¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¹áÌ£¤¬²Ö³«¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ëºé¤¸Ø¤ë¹á¤ê¤ÈÄ¹¤¤Í¾±¤
°û¤ß¸ý¤Ï¡¢ºé¥¿¥ó¥Ö¥éー¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¸ý·Â¤Ç¡¢¿°¤Ë¼«Á³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥«ー¥Ö¤Ç¤¹¡£±ÕÂÎ¤¬Àå¤ò¥Ùー¥ë¤ÇÊñ¤ß¹þ¤àÍÍ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Àå¤ÎÁ´¤Æ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î»ý¤ÄåÌÌ©¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Àå¤Î¾å¤Ç¹¤¬¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬¡¢¸ýÁ´ÂÎ¤òËþ¤¿¤·¡¢É¡¹Ð¤ò¤¯¤¹¤°¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬Ä¹¤¯Â³¤¡¢»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¸þ¤¹ç¤¦
É¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤âÆÞ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¿§¹ç¤¤¤äÉ¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯É¹¤Î»Ñ¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Ç´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤¬¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£°û¤ß¸ý¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢»ý¤Á¼ê¤Ï°û¤ß¸ý¤Ë¶á¤¯±ÕÂÎÉôÊ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âµÞ·ã¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤È¤·¤Æ
ºé¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¿ô¤¢¤ë°û¤ßÊý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤äÇ»¤¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¡×¤Î¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¬¤ì¤¿àèàá¿§¤Î±ÕÂÎ¤«¤é¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÃº»À¤ÎË¢¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¸ý¤Ë´Þ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎË¢¤Ï½À¤é¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤ËÃÆ¤±¤Þ¤¹¡£ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¹áÌ£¤¬²Ö³«¤¯¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Í¾±¤¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ëÂåÉ½¡¡ÀÅÃ« ÏÂÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¡ÖBAR LIVET¡×¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£2019Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè8Âå¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¼ïSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡Öºé¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥éー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPlinius¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯ BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021Ç¯ CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen GrantÉôÌç ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
2023Ç¯ Hennessy My Way À¤³¦Top 10 Bartenders
¾åµ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤«¤·¤¤¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¶¨²ñÅìµþ»ÙÉôµ»½Ñ»ØÆ³ÉûÉôÄ¹¤äÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½Éü¶½¶¨²ñÉ¾µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー°éÀ®¤È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢¸½ºß¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï270Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡£BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÃ´Åö¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ÖWhisky Galore¡×¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×ÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯8·î¤Ë½é¤ÎFCÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBar Roppongi Whisky Salon¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
