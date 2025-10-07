NEWS RELEASE

複数人での移動がお得になる 「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」をモバイルチケットで販売

ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、10月7日（火）より、大阪府堺市、南海バス株式会社（本社：大阪府堺市堺区、取締役社長：鈴木一明、以下「南海バス」）と連携し、堺都心部と市域東部を結ぶSMI美原ラインの実証実験期間中、複数人でお得に利用できる「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」をモバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。

販売期間は2025年10月7日（火）～2026年1月12日（月・祝）、利用期間は2025年10月14日（火）～2026年1月12日（月・祝）です。

「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」は、SMI美原ライン（堺駅前と美原区役所前【美原ステーション】を結ぶ直通急行バス）を、大人2名と小学生以下3名までが1日乗り放題で利用できるチケットです。家族でのお出かけや友人同士など、自由な組み合わせで利用できます。





大阪府南部に位置する堺市には、日本最大の前方後円墳「仁徳天皇陵古墳」を含む世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」があります。また、堺都心部には堺旧港や鉄炮鍛冶屋敷、さかい利晶の杜などがあり、美原地区には「堺市立みはら歴史博物館」や「堺市総合防災センター」をはじめとする学習・体験施設、さらには大型商業施設も数多く点在しています。この機会にぜひ、お得なワンデーパスを活用し、SMI美原ラインを体感してください。

ジョルダンは、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献していきます。

■「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」の概要

販売期間 ： 2025年10月7日（火）～2026年1月12日（月・祝）

利用期間 ： 2025年10月14日（火）～2026年1月12日（月・祝）

価格（税込） ： 1,200円（大人2名＋小学生以下3名まで）

※対象範囲内であれば少人数でも利用可能です。

※SMI美原ライン実証実験以外のバス路線は適用外です。

※10月18日（土）、11月2日（日）の無料乗車デーには本チケットは利用できません。

チケット詳細ページ：https://ticket.jorudan.co.jp/nankaibus/sml-1d/ja/

■ 「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」の案内

■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。

iOS版 :

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android版 :

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer

■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/

■SMI 美原ライン実証実験について

人流の活性化や公共交通の利用促進などを目的として、堺都心部と美原などの市域東部をつなぐSMI 美原ラインの導入に向け、令和4年度から実証実験を実施しています。

「SMI美原ライン」https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/smi_project/miharaline.html

ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。

＜本件に関するお問合せ先＞

法人の方からのお問合せ先

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail：biz-info@jorudan.co.jp

実証実験に関するお問合せ先

堺市 SMI プロジェクト推進担当

TEL：072－340－0417

バスの運行に関するお問合せ先

南海バス株式会社

営業課 072－221－0781

堺営業所 072－223－8877