複数人での移動がお得になる 「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」をモバイルチケットで販売
ジョルダン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤俊和、以下「ジョルダン」）は、10月7日（火）より、大阪府堺市、南海バス株式会社（本社：大阪府堺市堺区、取締役社長：鈴木一明、以下「南海バス」）と連携し、堺都心部と市域東部を結ぶSMI美原ラインの実証実験期間中、複数人でお得に利用できる「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」をモバイルチケットで販売します。
モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。
販売期間は2025年10月7日（火）～2026年1月12日（月・祝）、利用期間は2025年10月14日（火）～2026年1月12日（月・祝）です。
「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」は、SMI美原ライン（堺駅前と美原区役所前【美原ステーション】を結ぶ直通急行バス）を、大人2名と小学生以下3名までが1日乗り放題で利用できるチケットです。家族でのお出かけや友人同士など、自由な組み合わせで利用できます。
大阪府南部に位置する堺市には、日本最大の前方後円墳「仁徳天皇陵古墳」を含む世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」があります。また、堺都心部には堺旧港や鉄炮鍛冶屋敷、さかい利晶の杜などがあり、美原地区には「堺市立みはら歴史博物館」や「堺市総合防災センター」をはじめとする学習・体験施設、さらには大型商業施設も数多く点在しています。この機会にぜひ、お得なワンデーパスを活用し、SMI美原ラインを体感してください。
ジョルダンは、今後もより多くのお客様が安全・安心で快適な移動ができるよう貢献していきます。
■「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」の概要
販売期間 ： 2025年10月7日（火）～2026年1月12日（月・祝）
利用期間 ： 2025年10月14日（火）～2026年1月12日（月・祝）
価格（税込） ： 1,200円（大人2名＋小学生以下3名まで）
※対象範囲内であれば少人数でも利用可能です。
※SMI美原ライン実証実験以外のバス路線は適用外です。
※10月18日（土）、11月2日（日）の無料乗車デーには本チケットは利用できません。
チケット詳細ページ：https://ticket.jorudan.co.jp/nankaibus/sml-1d/ja/
■ 「南海バス SMI美原ライン みんなでワンデーパス」の案内
■購入方法
モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。
アプリは下記からダウンロードできます。
iOS版 :
https://apps.apple.com/jp/app/id299490481
Android版 :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer
■モバイルチケット紹介ページ
https://ticket.jorudan.co.jp/ja/
■SMI 美原ライン実証実験について
人流の活性化や公共交通の利用促進などを目的として、堺都心部と美原などの市域東部をつなぐSMI 美原ラインの導入に向け、令和4年度から実証実験を実施しています。
「SMI美原ライン」https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/toshi/smi_project/miharaline.html
ジョルダンについて
1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」アプリは累計5,300万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。
＜本件に関するお問合せ先＞
法人の方からのお問合せ先
ジョルダン株式会社
マーケティング部 梶川/齊藤(尚)
E-mail：biz-info@jorudan.co.jp
実証実験に関するお問合せ先
堺市 SMI プロジェクト推進担当
TEL：072－340－0417
バスの運行に関するお問合せ先
南海バス株式会社
営業課 072－221－0781
堺営業所 072－223－8877