ビルディング・インフォメーション・モデリング市場規模は2032年までに209億1000万米ドルに達すると予測されている。
建築情報モデリング（BIM）市場の概要
建築情報モデリング（BIM）市場は、今後数年間で大きな成長が見込まれており、建設業界および建築業界における高度なデジタル技術の導入拡大を反映しています。
2024年の市場規模は83億2,000万米ドルと評価されており、2032年には209億1,000万米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）12.24%という力強い成長を示しています。
この拡大は、インフラ開発への投資増加、持続可能な建設手法の需要拡大、そしてプロジェクトライフサイクル全体にわたるコラボレーション強化の需要によって推進されています。
建築情報モデリング市場の主な成長要因
BIM市場の成長は、いくつかの要因に起因しています。
主なドライバーの一つは、建設業および不動産業における効率的なプロジェクト管理ソリューションの需要増加です。
BIMは、建築家、エンジニア、施工業者などのステークホルダーが共同で設計・管理を行うことを可能にし、エラーや手戻り、工期の遅延を削減します。
さらに、持続可能で環境に優しい建設への関心の高まりにより、エネルギー分析、資材利用の最適化、建物ライフサイクル管理の効率化を実現するBIMソリューションの採用が進んでいます。
加えて、クラウド統合、3Dモデリング、リアルタイムデータ分析など、ソフトウェア機能の技術的進歩も商業、産業、住宅建設プロジェクト全体でBIM導入を後押ししています。
建築情報モデリング市場のトレンド
BIM市場の動向を形成している注目すべきトレンドはいくつかあります。
その一つが、BIMとIoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、VR（仮想現実）といった新興技術との統合です。
これにより、予知保全、可視化の強化、データ駆動型の意思決定が可能となり、運用効率が向上します。
また、クラウドベースのBIMソリューションの利用拡大も重要なトレンドです。これにより、遠隔アクセス、リアルタイムの共同作業、中小企業向けのコスト効率の高い導入が可能になります。
さらに、先進国では政府や規制当局が公共インフラプロジェクトへのBIM導入を義務化する動きが強まり、市場成長を一層後押ししています。
建築情報モデリング市場の課題
BIM市場は有望な成長を遂げている一方で、いくつかの課題にも直面しています。
高い初期投資コストやソフトウェア導入の複雑さは、中小規模の建設企業にとって参入障壁となり得ます。
さらに、BIM技術に精通した人材の不足も重大な課題であり、企業は必要な専門知識を持つ人材の採用や育成に苦戦しています。
また、クラウドベースのBIMプラットフォームに関するデータセキュリティの懸念や、異なるBIMソフトウェア間の相互運用性の問題も市場導入の妨げとなる可能性があります。
ただし、人材育成の取り組み、標準化プロトコル、サイバーセキュリティ対策の進展により、これらの課題は徐々に緩和されつつあります。
建築情報モデリング市場の成長機会
BIM市場には多くの成長・革新の機会があります。
モジュラー建築やプレハブ建築の採用拡大は、精密な計画、設計精度、資材廃棄の削減を可能にするため、BIM導入の有力な機会を提供します。
