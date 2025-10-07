ジープは誰も置き去りにはしない。ビデオゲームでも。





ドバイ、アラブ首長国連邦, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- オフロード車は護衛隊（コンボイ）を組みます。ゲーマーは部隊（スクワッド）を作ります。 ジープ（Jeep）はこの2つの世界を融合させた「レスキュー・スクワッド（Rescue Squad）」というまったく新しいライブゲーム体験を提供し、立ち往生を壮大な冒険へと変えます。

マルチメディアニュースリリースをご覧になるには、こちらをクリックしてください：

https://www.multivu.com/jeep-middle-east/9359451-en-jeep-never-leaves-anyone-behind-even-in-videogames

通常は、ゲーム中に車の動きが取れなくなれば、ゲームオーバーになります。しかし、ジープにゲームオーバーという概念はありません。ジープはブレークスルーを信じています。2週間にわたり、Peerless、Ryan MJRM、KLO25を含むサウジアラビア屈指の人気実況者13人が毎晩ライブ配信を行い、プレイヤーたちがチームを組んでジープの最高の姿を見せます。救助し、リカバリーし、走り続けます。

仕組みはシンプルながら、強力です。

身動きが取れなくなったら、ゲームチャットに「/RescueSquad」と入力します。

ジープのコンボイが駆け付け、引き出してくれます。

プレイヤーは救出され、冒険を続け、配信を沸きあがらせます。

ジープのオーナーは、現実の砂漠でなりふり構わず仲間のオフローダーのリカバリーに尽くします。何千人ものライブ配信視聴者の目の前で、これと同じ精神が繰り広げられます。プレイヤーのフラストレーションがワクワクに変わります。

そして、ジープは救出だけで終わりません。 このブランドは、プレイヤーがバーチャルにジープの車両を探索できる特別仕様のゲーム内ショールームを構築しました。デジタルフライヤーでリアルの試乗予約に誘い出し、オフラインの世界でもジープのオフロード性能を実際に体験してもらいます。

「『レスキュー・スクワッド』は、ジープが車両の革新だけでなく、体験の面でも革新を続けていることを示す絶好の例です」とステランティス（Stellantis）中東・アフリカの地域最高マーケティング責任者（CMO）のメルヘム・ナジムは述べています。「当社はジープの四駆のDNAをまったく新しい空間で披露しつつ、それを現実世界の冒険に還元し、ビジネス目標につなげます」

「『レスキュー・スクワッド』は、ゲームにロゴを押し付けるものではありません」とジープ中東のマーケティング責任者のヤラ・マールーンはさらに話しています。 「ジープ独自のコミュニティや冒険が現実世界にありますが、これはゲームの世界にも自然に存在します。ジープの4WD性能も然りです。このことは、当社が本物のブランド体験を作り上げることを可能にし、これがあったからこそこれほどまでに大きな反響があったのだと私は考えています。この物語をここまで完全に自分のものにできるブランドは他にはありません」

ジープは今年一番の賢いゲーミングハックを創っただけでは不十分とばかりに、配信中に配布するサプライズプレゼントも用意し、その勢いは止まりません。 プレイヤーは販売用グッズだけでなく、ジープ・レスキュー・スクワッド用の実装品であるロープ、ジェリカン、シャベル、牽引フックをロック解除することができます。リアルの世界での冒険に使える道具です。

多くの人は、ジープならではの魅力を初めて体験することになります。それは、自分以外のより大きなもの一部になることから生まれる、帰属の感覚です。

「ゲーマーは行き詰まったときにリセットボタンを押すことに慣れてしまっています。ジープのプレイヤーはリセットするのではなく、グループを立て直すのです」とピュブリシス中東（Publicis Middle East）のエグゼクティブクリエイティブディレクターのトゥキ・ギヤッシーは話しています。 「『レスキュー・スクワッド』は、ゲーム最大のフラストレーションのひとつを驚きとコミュニティに変えます。それこそが、純粋なジープのDNAです」

たった今まで立ち往生していたのに、次の瞬間、お気に入りのゲーマーが運転するジープに救出してもらうというサプライズ。

「レスキュー・スクワッド」は、8月にサウジアラビアで開催されたeスポーツワールドカップの熱が冷めやらぬタイミングでの開催となります。同国のゲーミングおよびeスポーツ産業は、政府の大規模な投資とテクノロジーに精通した若い人口に牽引され、爆発的な成長を遂げています。（出所：Economy Middle East、Vision 2030）

今回のこの試みは、ジープが岩だらけのトレイルや砂丘に縛られるものではないことを証明しています。挑戦する場所があるならどこでも、その力を発揮します。こうしてジープはゲームの世界に足を踏み入れたのです。

「レスキュー・スクワッド」で、ジープは長年にわたりオフローダーたちが持っている知識をゲーマーたちに教えています。立ち往生しても、それが終わりではないということ。 それは物語の始まりにすぎないということです。

動画 - https://mma.prnasia.com/media2/2787774/Jeep_rescue_squad_main_video.mp4

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2787775/Jeep_Middle_East.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2787776/Jeep_Middle_East_Logo.jpg?p=medium600

問い合わせ先：

ヤラ・マールーン（Yara Maroun、ジープ・マーケティング責任者）、+971551045298

Jeep Rescue Squad, a role-play videogame with missions and races where influencers rescue people who’s virtual cars get stuck.



JEEP NEVER LEAVES ANYONE BEHIND. EVEN IN VIDEOGAMES.



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com