【オンラインセミナー】ゼロから始める経理DX：最新成功事例とその舞台裏
経理・財務部門のDXは、単なるシステム導入ではなく、業務そのものを変革し効率と精度を飛躍的に高める取り組みです。しかし多くの企業では「紙をPDFに変えるだけ」に留まり、真のデジタル化には至っていません。
本セミナーでは、ゼロから経理DXを始めるためのステップを解説し、実際に企業が取り組んだ最新の成功事例と、その舞台裏に迫ります。
さらに、世界200万社が利用し、シンプルなUIと無料で使える仕組みにより高いオンボーディング率を誇る電子取引プラットフォーム「Tradeshift」もご紹介します。
【開催概要】
開催日時：2025年10月23日（木）15:00-16:00
参加費：無料（事前登録制）
対象：自社の経理業務の業務改善を担当されている方
申込締切：10月21日（火） 17:00まで
申込み方法： 以下のURLよりお申込みください。
https://events.tradeshift.jp/202510
