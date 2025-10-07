UEGウィーク2025：マイクロプラスチックが腸内細菌叢を変化させることが初のヒトサンプル研究で判明

ベルリン, 2025年10月7日 /PRNewswire/ -- UEG Week 2025で発表された新たな研究によると、環境中に一般的に存在する5mm未満のプラスチック粒子であるマイクロプラスチックはヒトの腸内細菌叢を変化させることが示されました。一部の変化は、うつ病や大腸がんと関連付けられているパターンに類似していることも明らかになりました。

この研究は、CBmed研究センターが国際的なパートナーと協力して主導するCOMETモジュール・プログラムの先駆的プロジェクトである「microONE」の枠組みで実施されたものであり、さまざまな種類のマイクロプラスチックがヒトの腸内細菌叢とどのように相互作用するかを直接検証した初期の研究の一つに位置づけられます。microONEのより広範な使命である人体におけるマイクロプラスチックおよびナノプラスチック粒子の影響解明の一環として、本研究は潜在的な健康影響に関する重要な新知見を提示するとともに、さらなる調査が緊急に必要であることを浮き彫りにしています。

本研究では、5人の健康なボランティアから採取した便サンプルを用いて、生体外での腸内細菌叢培養を行いました。これらの培養はその後、5種類の一般的なマイクロプラスチック（ポリスチレン、ポリプロピレン、低密度ポリエチレン、ポリメタクリル酸メチル、ポリエチレンテレフタレート）に、ヒトの推定曝露量を反映した濃度、さらに用量依存的な影響を検証するための高濃度に曝露されました。

総細菌数および生存細菌数は大きく変化しませんでしたが、マイクロプラスチックで処理した培養では、対照群と比べて酸性度が一貫して有意に上昇（pH値の低下）し、微生物の代謝活動が変化していることが示されました。

さらに解析を行った結果、マイクロプラスチックの種類に応じて特定の細菌群が増減するなど、細菌構成にマイクロプラスチック特有の変化が認められました。複数の細菌群で変化が観察され、その大部分は消化と腸全体の健康に重要な腸内細菌の主要グループであるバチロタ門で起こった。

こうした細菌構成の変化には、細菌が産生する化学物質の変化が伴っており、その一部は観察されたpH低下と一致していました。これらの変化の一部は、うつ病や大腸がんなどの疾患とこれまでに関連付けられてきたパターンを反映しており、マイクロプラスチック曝露が疾病リスクに及ぼし得る影響を強調しています。

主執筆者のクリスチャン・パッハー＝ドイチュは、この研究の広範な意味について、次のように述べました。「魚、塩、ボトル入りの水、さらには水道水にもマイクロプラスチックが検出されていることを踏まえると、日常生活における曝露の広がりを考えれば、今回の知見は極めて重要です。」

「現時点で明確な健康影響を断定するのは時期尚早ですが、腸内細菌叢は消化からメンタルヘルスに至るまで、多くの健康面で中心的な役割を果たしています。したがって、可能な限りマイクロプラスチックへの曝露を減らすことは、賢明かつ重要な予防策といえます」と同氏は締めくくりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

