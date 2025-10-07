TPCマーケティングリサーチ株式会社、インドの農薬市場と各社の事業戦略について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、インドの農薬市場と各社の事業戦略について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2024年度の市場規模は前年度比6.6％増の4,607億円となった。インドでは全人口の半数以上が農業に従事しており、生活水準の向上に伴って農業の商業化・効率化が進展している。さらに、インド政府が推進する「Make in India」政策を背景にインド国内の製造基盤が強化され、農薬の安定供給体制が構築されて市場拡大を後押ししている。
◆上記の背景によりインド農薬市場では主要各社が販売拡大に向けた取り組みを積極的に行っている。中でも日本企業は現地の子会社を最大限に活用した戦略を実施。例えば、日産化学においては現地法人のNissan Agro Tech India社にて環境対応型の高品質な製品を強みにインド市場への浸透を進めている。同子会社の競合となる中国製品やジェネリック農薬に対して、独自の農薬原体を活用した高品質および環境対応型農薬に特化した差別化戦略を図っている。
◆本レポートでは、ビジネスチャンスが大きいインド農薬市場を調査。市場編では農薬市場の概況、農薬市場の変遷、主要メーカーの製品展開状況、農薬登録状況、農薬流通体制、農薬市場規模推移、今後の市場性を調査・分析している。一方、個別企業編では日本企業や外資系企業、主要現地企業の事業概要、販売高、主要拠点、製品展開、今後の展開などについても調査を行っている。
【調査実査日】
2025年8月～9月
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331108&id=bodyimage1】
＜資料名＞
2025年 インドの農薬市場と各社の事業戦略
―急成長している農薬大国の市場に迫る―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250670
発刊日：2025年9月26日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【調査結果】
◆2024年度の市場規模は前年度比6.6％増の4,607億円となった。インドでは全人口の半数以上が農業に従事しており、生活水準の向上に伴って農業の商業化・効率化が進展している。さらに、インド政府が推進する「Make in India」政策を背景にインド国内の製造基盤が強化され、農薬の安定供給体制が構築されて市場拡大を後押ししている。
◆上記の背景によりインド農薬市場では主要各社が販売拡大に向けた取り組みを積極的に行っている。中でも日本企業は現地の子会社を最大限に活用した戦略を実施。例えば、日産化学においては現地法人のNissan Agro Tech India社にて環境対応型の高品質な製品を強みにインド市場への浸透を進めている。同子会社の競合となる中国製品やジェネリック農薬に対して、独自の農薬原体を活用した高品質および環境対応型農薬に特化した差別化戦略を図っている。
◆本レポートでは、ビジネスチャンスが大きいインド農薬市場を調査。市場編では農薬市場の概況、農薬市場の変遷、主要メーカーの製品展開状況、農薬登録状況、農薬流通体制、農薬市場規模推移、今後の市場性を調査・分析している。一方、個別企業編では日本企業や外資系企業、主要現地企業の事業概要、販売高、主要拠点、製品展開、今後の展開などについても調査を行っている。
【調査実査日】
2025年8月～9月
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331108&id=bodyimage1】
＜資料名＞
2025年 インドの農薬市場と各社の事業戦略
―急成長している農薬大国の市場に迫る―
URL： https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410250670
発刊日：2025年9月26日 頒価：108,900円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ