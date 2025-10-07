¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÊÐ¸«¤ä¸í²ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³¨ËÜ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¦¹áÀî¥ß¥«¤ÎÊ¸¾Ï¤È¡¢¿Íµ¤³¨ËÜºî²È¡¦¤Ò¤À¤Î¤«¤ÊÂå¤Î³¨¤¬¤ä¤µ¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë³¨ËÜ¡Ø¥ª¥Ë¥Í¥³¡Ù10·î7ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþ¡¦¹â±ß»û¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ºêµÁ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¥ª¥Ë¥Í¥³¡Ù¤ò2025Ç¯10·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¬¥¶¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÀï²Ò¤äÂÐÎ©¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥åー¥¹¤òÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬¡Ö¹ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¿Í¼ï¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥Í¥³¡¢¥ë¥Í¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¡Ö¥ª¥Ë¥Í¥³¡×¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÈÂÐÏÃ¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸í²ò¤â¶²¤ì¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ë¥Í¥³¡×Â¦¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
³¨ËÜ¡Ø¥ª¥Ë¥Í¥³¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ÖÀïÁè¤äÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤³¨ËÜºî²È¡¢¤Ò¤À¤Î¤«¤ÊÂå¤µ¤ó¤Î¿§ºÌË¤«¤Ê³¨¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥ë¥Í¤ÎËÁ¸±¤Ï¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâ¤Õ¤ß¤À¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜºî¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÍ¦µ¤¤È¤ä¤µ¤·¤µ¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://miraipub.jp/books/34554/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331086&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331086&id=bodyimage2¡Û
¥ª¥Ë¥Í¥³¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤³¤ï¤¤¤Î¡©
¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¤ÎËÁ¸±¤Ë½ÐÈ¯
¥ë¥Í¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤ï¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¹¤à¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥ª¥Ë¥Í¥³¡×¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Î¹¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¥ê¥Õ¥é¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ê¤Î¹ñ¤Ëµû¤Î´ÌµÍ¤ò¤È¤É¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Ë¥Í¥³¡×¤ä¡Ö¥É¥í¥Ü¥¦¥Í¥³¡×¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ë¥Í¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡¢¤Õ¤·¤®¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ë¥Í¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ï¥é¥Ï¥é¡¢¥É¥¥É¥¡£
¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¿§ºÌ¤æ¤¿¤«¤Ê³¨¤¬»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿´¤¬¤Û¤Ã¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢ËÁ¸±¤ÈÍ§¾ð¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤À¤ì¤â¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²¤ì¤äÉÔ°Â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÊÐ¸«¡¢¸í²ò¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ºî¡§¹áÀî ¥ß¥«¡Ê¤«¤¬¤ï ¤ß¤«¡Ë¡¦³¨¡§¤Ò¤À¤Î ¤«¤ÊÂå¡Ê¤Ò¤À¤Î¤«¤Ê¤è¡Ë
¹áÀî¥ß¥«
1968Ç¯ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì°¦ÃÎ¸©ºß½»¡£
»Ê½ñ¤È¤·¤ÆÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¶ÐÌ³¡£·ëº§½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖÂÛÆâµ²±¶µ°é¡ÊR¡Ë¹ÖºÂ¡×¡Ö³¨ËÜ¤Ç»Ò°é¤Æ¹ÖºÂ¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î³¨ËÜ¥»¥é¥Ôー¡ÊR¡Ë¡×Åù¤ò³«ºÅ¡£
Ãø½ñ¤Ë³¨ËÜ¡Ø¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¤¯¤Ë¤«¤é ±ÑÌõÉÕ¤¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØBABIES ARE COSMIC¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëNeil CarmanÇî»Î¤Î¡¢¹Åç¤Î¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ç¤¢¤ëCarmanÇî»Î¤¬ÆüËÜ¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¡¢¤·¤«¤â¹Åç¤Î¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¾×·â¤ò¤¦¤±¤ë¡£
¹ñ¤Ã¤Æ²¿¡©¿Í¼ï¤Ã¤Æ²¿¡©¤ÈÀïÁè¤Îµõ¤·¤µ¤ò°ìÁØ´¶¤¸¡¢ÃÏµå¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤À±¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´¿´î¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ËÜ½ñ¤òÀ©ºî¡£
¤Ò¤À¤Î¤«¤ÊÂå
»¥ËÚ»Ôºß½»¤Î³¨ËÜºî²È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÆ°Êª¹¥¤¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Í¤³¤¬¤µ¤«¤Ê¤ò¤¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡Ù¡Ø¤ê¤ó¤´¤ê¤ó¤´¤í¤ê¤´¤í¤ê¤ó¡Ù¡Ê¤±¤ó¤Ö¤Á³¨ËÜ¤ÎÎ¤Âç¾Þ¤Ó¤Ð¤«¤é¤¹¾Þ¼õ¾Þ¡¢¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤éÉü´©¡Ë¡¢¡Ø¤Ë¤³¤Ë¤³¤®¤å¤Ã¡Ù¡ÊÃæÀ¾½ÐÈÇ¡Ë¡¢»æ¼Çµï¡Ø¤ª¤µ¤ë¤µ¤ó¡Ù¡ÊÆ¸¿´¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤¨¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê¥Ý¥¨¥à¥Ôー¥¹¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
FMËÌ³¤Æ»¤Î»Ò°é¤Æ±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤®¤å¤Ã¡×¡ÊÆüÍËÆü8:30~9:00¡Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
½ñÌ¾¡§¥ª¥Ë¥Í¥³
Ãø¼Ô¡¡ºî¡§¹áÀî ¥ß¥«¡Ê¤«¤¬¤ï ¤ß¤«¡Ë¡¡³¨¡§¤Ò¤À¤Î ¤«¤ÊÂå¡Ê¤Ò¤À¤Î¤«¤Ê¤è¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î7Æü
²Á³Ê¡§1540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÎºÛ¡§B5È½¡¡32¥Úー¥¸¡¡¥Ïー¥É¥«¥Ðー
ISBN¡§978-4434365720
¡ú¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.amazon.co.jp/dp/443436572X
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûÆî4-26-12¡¡Ê¡´Ý¥Ó¥ë6³¬
HP¡§https://miraipub.jp/
¡ú¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»ÅÆþ¤ì¤Î¤´°ÆÆâ
¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Ý¥¨¥à¥Ôー¥¹¤Î½ñÀÒ¤Ï¡¢»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢²·²Á³Ê¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹ÍÍ°Ê³°¤â¤¼¤ÒÈÎÇä¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡§https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
