¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¡Û¹ñÆâ45Å¹ÊÞÌÜ¡ª¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹ 10/7(²Ð)OPEN
¸üÀÚ¤ê¤È¤ó¤«¤Ä¤ÈÅÚ³ø¤´ÈÓ¡¡-¸·ÁªÌÃÊÁÆÚ¤Î¤´ÃÚÁö¤È¤ó¤«¤Ä
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ45Å¹ÊÞÌÜ¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¤Ï2016Ç¯3·î¤ËÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¡Ö¸·ÁªÌÃÊÁÆÚ¤Î¸üÀÚ¤ê¤´ÃÚÁö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÄê¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥«¥Ä¤äÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢ÌÃÊÁÆÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¤ËÅ¬¤·¤¿ÌÃÊÁÆÚ¤ò¤ªÅ¹¤Ç¸ü¤¯ÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìý¤Ï¿¢ÊªÀ100¡ó¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿ÌÃÊÁÊÆ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Î³¤ÈË¤«¤Ê´Å¤ß¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¿æ¤¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿ÌÃÊÁÆÚ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿·Å¹¾ðÊó¡Û¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÈþ½÷ÌÚÅì1-3-1
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-424-3939
¡¦¥á¥Ë¥åー¡§ https://www.tonkatsu-sakura.jp/location/detail/?id=iontoda
¡¡Ìý¤ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À´ÞÍ¤Î¿¢ÊªÀ100%¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤¯¤Ã¤È·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÊÆ¤ÏÌÃÊÁÊÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì£¤È¹á¤ê¡¢¤Ä¤ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÎÎ³¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÇ´¤êµ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢ÍÕ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤¼ý³ÏÅ¬´ü¤òÌÜ°Â¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£ËèÆü¤ªÅ¹¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÊÀéÀÚ¤ê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¡¢¥½ー¥¹¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
¢§¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.tonkatsu-sakura.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ45Å¹ÊÞÌÜ¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤Ï3Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹¡×¤ò2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¤Ï2016Ç¯3·î¤ËÅìµþ¡¦¿À³Úºä¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¡Ö¸·ÁªÌÃÊÁÆÚ¤Î¸üÀÚ¤ê¤´ÃÚÁö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤ÎÄê¿©¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ò¤È¤¯¤Á¥«¥Ä¤äÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢ÌÃÊÁÆÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¤ËÅ¬¤·¤¿ÌÃÊÁÆÚ¤ò¤ªÅ¹¤Ç¸ü¤¯ÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é°ìËç°ìËçÃúÇ«¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ìý¤Ï¿¢ÊªÀ100¡ó¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤¯¤Ã¤È·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿ÌÃÊÁÊÆ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Î³¤ÈË¤«¤Ê´Å¤ß¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¿æ¤¾å¤¬¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¸·Áª¤·¤¿ÌÃÊÁÆÚ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¿·Å¹¾ðÊó¡Û¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëËÌ¸ÍÅÄÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔÈþ½÷ÌÚÅì1-3-1
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:00¡ÊL.O.21:30¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-424-3939
¡¦¥á¥Ë¥åー¡§ https://www.tonkatsu-sakura.jp/location/detail/?id=iontoda
¡¡»ôÎÁ¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê¸·ÁªÆÚ¤Ï¡¢Æù¼Á¤¬¤¤á¤¬ºÙ¤«¤¯»é¤Ï´Å¤¯¡¢ÆùËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é°ìËç°ìËç°á¤ò¤Ä¤±¡¢Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÈ¤²¤¿¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¡¢¸üÀÚ¤ê¤Ç¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìý¤ÏÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À´ÞÍ¤Î¿¢ÊªÀ100%¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤¯¤Ã¤È·Ú¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÊÆ¤ÏÌÃÊÁÊÆ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ì£¤È¹á¤ê¡¢¤Ä¤ä¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ÎÎ³¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÇ´¤êµ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¡¢ÍÕ¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ´Å¤¤¼ý³ÏÅ¬´ü¤òÌÜ°Â¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£ËèÆü¤ªÅ¹¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¤·¤ÆÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤ÊÀéÀÚ¤ê¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¶õµ¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¡¢¥½ー¥¹¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£
¢§¤½¤ÎÂ¾¤Îºë¶Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é Àî¸ýÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀÄÌÚ1-13-9
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ» Àî¸ý¸µ¶¿ ÅÌÊâ11Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRµþÉÍÅìËÌÀþ Àî¸ý ÅÌÊâ14Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ» ÆîÈ·¥öÃ« ÅÌÊâ16Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～23:00¡ÊL.O.22:00¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-255-5005
¢£¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é Åì±ÛÃ«Å¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÅì±ÛÃ«3-2-1
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð°ËÀªºêÀþ ±ÛÃ« ÅÌÊâ15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÉð°ËÀªºêÀþ ËÌ±ÛÃ« ÅÌÊâ23Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÉðÂ¢ÌîÀþ Æî±ÛÃ« ÅÌÊâ25Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:30¡ÊL.O.21:30¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-963-6322
¢£¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é Àî¸ýÅ¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀÄÌÚ1-13-9
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ» Àî¸ý¸µ¶¿ ÅÌÊâ11Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRµþÉÍÅìËÌÀþ Àî¸ý ÅÌÊâ14Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¹âÂ®Å´Æ» ÆîÈ·¥öÃ« ÅÌÊâ16Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～23:00¡ÊL.O.22:00¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-255-5005
¢£¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é Åì±ÛÃ«Å¹
¡¦½»½ê¡¡¡¡¡§ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÅì±ÛÃ«3-2-1
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð°ËÀªºêÀþ ±ÛÃ« ÅÌÊâ15Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÉð°ËÀªºêÀþ ËÌ±ÛÃ« ÅÌÊâ23Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JRÉðÂ¢ÌîÀþ Æî±ÛÃ« ÅÌÊâ25Ê¬
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～22:30¡ÊL.O.21:30¡Ë
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-963-6322
¢§¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤é¡¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.tonkatsu-sakura.jp/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´Ö¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¿À³Úºä¤µ¤¯¤éÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200