大宮駅から徒歩３分で高防音性完全個室完備のコワーキングスペース「いいオフィス大宮 by ワイムビジネスプラザ大宮」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、ワイムシェアリング株式会社と提携して大宮駅から徒歩３分の立地に「いいオフィス大宮 by ワイムビジネスプラザ大宮」をオープンしたことをお知らせいたします。

大宮駅から徒歩３分の好立地で気軽に使えるワークスペース

ワイムビジネスプラザは、駅から近くてアクセス抜群！キレイ＆快適な空間で、ビジネスに最適な環境をご提供しています。「いいオフィス大宮 by ワイムビジネスプラザ大宮」は、JR大宮駅から徒歩３分の好立地に位置する、web会議やリモートワーク、オンライン面接など、さまざまなビジネスシーンでオススメのワークスペースです。

高防音性完全個室だからweb会議も快適

各個室は高防音性＆施錠可能な個室のため、情報セキュリティも万全。広々としたデスクにWi-Fi・電源・モニター完備。長時間の作業も快適にご利用いただけます。

PC充電器、キーボード、マウス、文具類等、あったら便利な備品の貸し出しが可能です。PCさえお持ち頂ければ快適に作業いただけます。

共用部にはコーヒーマシーンが設置されており、リフレッシュしたい時、気分転換したい時にご活用いただけます。

事前予約も可能!!30分から利用できる気軽な料金プラン

料金プランは予約不要のドロップインはもちろん、事前予約も可能なため、確実に席を確保したい方にもオススメです。ご予約はアプリから、簡単操作でご利用いただけます。

料金プランなど、詳細は下記をご覧ください。

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/saitamashi/omiya-by-waim

いいオフィス大宮 by ワイムビジネスプラザ大宮 店舗情報

■インフォメーション

住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル6F

営業時間：6:00~24:00（最終入室は22:00）

定休日：不定休

webサイト：いいオフィスサイト（追って更新）

■特徴

【立地】

・大宮駅から徒歩３分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・モニター

・コーヒーサーバー

・冷蔵庫

・文房具

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス会員募集

私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願い致します。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらの動画をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

いいオフィス加盟店募集～省人化システム『E Solution』を低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

詳細は下記をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

株式会社いいオフィスについて

会社概要

本社：東京都港区南麻布２丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表取締役：龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://twitter.com/ii_office

公式Instagram：https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook：https://www.facebook.com/iioffice110