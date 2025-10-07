新感覚バブル体験！Bubble Park（バブルパーク） in 町田シバヒロ 開催のお知らせ

株式会社Adaptique

株式会社Adaptique（所在地：東京都品川区、代表取締役：的場 秀）は、親子で楽しめる新感覚のバブル体験イベント「Bubble Park in 町田シバヒロ」を2025年10月18日（土）・10月19日（日）の2日間限定で開催いたします。

本イベントでは、大きなバブルボールを使って子どもたちが自由に転がったりぶつかり合ったりしながら、全身を使って楽しめる新しい体験を提供します。大人サイズのバブルボールもご用意しており、親子で一緒に参加できるのも大きな魅力です。

【イベントの背景】

コロナ禍を経て、家族で楽しめる屋外アクティビティへの関心が高まっています。本イベントは、子どもたちに安全で思い切り遊べる環境を提供するとともに、親子のふれあいの場を創出することを目的としています。バブルボールを活用したアクティビティは、ユニークな体験と笑いを生み出し、運動不足の解消にもつながる健康的なイベントとなっています。

【開催概要】

【注意事項】

【町田シバヒロについて】

会場内のマップ- 開催場所：町田シバヒロ(https://machida-shibahiro.jp/)- - 〒194-0021 東京都町田市中町1-20-23- - - 電車でアクセス：小田急線町田駅から約6分- - - 車でアクセス：東名高速横浜町田インターからおよそ２０分- 開催日時：2025年10月18日（土）、10月19日（日）- 開催時間：10時～17時- 参加料（お子さま1人につき） ※大人も遊べるサイズあり- - 10分：500円 ※現金のみとなります。- バブルボール1個につき、上記の金額が適用されます。- 雨天や強風時は中止となる場合がございます。- 原則、入場の際は大人1名の付き添いをお願いいたします。

町田シバヒロは、2014年5月にオープンした芝生広場です。

競技用芝が植えられた約5,700m2の敷地は、スポーツイベントをはじめ、フリーマーケットやワークショップなどの多彩な催しに対応できる設備を整えています。新宿や横浜から町田シバヒロまで約30分とアクセスも良く、小田急線町田駅からは徒歩6分。

見通しの良い幹線道路沿いという好立地も魅力です。

【イベントの見どころ】

1. バブルボールで大はしゃぎ！

巨大なバブルボールに入り、転がったり弾き飛ばされたりしながら新感覚の遊びを体験できます。クッション性が高く、安全設計のため、小さなお子様でも安心して楽しめます。

2. 親子で一緒に笑顔でプレイ！

大人用サイズのバブルボールも用意されており、親子で一緒に楽しめる貴重な機会となります。

3. 2日間だけの特別開催！

このイベントは2日間限定の開催となっており、特別な体験をお届けします。

【お問い合わせ】

本イベントやその他のお問い合わせは、以下までご連絡ください。

会社名 ：株式会社Adaptique（アダプティーク）

所在地 ：東京都品川区上大崎3-2-1目黒センタービル8F

事業内容 ：マーケティング支援・イベント事業

広報担当 ：info@adaptique.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/bubblepark_event/

「Bubble Park in 町田シバヒロ」で、家族の笑顔あふれる特別なひとときをお楽しみください！