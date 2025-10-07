熊谷に働くと楽しいが重なるコワーキングスペース＆シェアオフィス「いいオフィス熊谷 by しろくまコワーキング」がオープン

株式会社いいオフィス

全国47都道府県に約900拠点のワークスペースを展開する株式会社いいオフィス（本社：東京都港区、代表取締役：龍崎 宏 以下、「いいオフィス」）は、合同会社hakuworksと提携して埼玉県熊谷市に「いいオフィス熊谷 by しろくまコワーキング」をオープンしました。

「働く」と「楽しい」が重なる場所

「いいオフィス熊谷 by しろくまコワーキング」は、熊谷の真ん中にある空きビルをリノベーションして生まれたコワーキングスペース＆シェアオフィスです。

働くと楽しいが重なるビルに、おもしろい人と出会うコワーキングスペース、シェアオフィスをはじめ、週一から始められるシェアキッチン、店番もシェアするシェアショップ、ミニマルな工房があつまるシェアアトリエが集います。

街や人と関わる中で、自分の仕事にも新しい風を入れられる、そんな場所を目指しています。

たくさんの挑戦が生まれるコワーキングスペース

しろくまコワーキングは、個室のシェアオフィス、オープンデスク、集中ブース、瞑想室 etc…たくさんのニーズに応える様々な場所を揃えています。

大きな窓から明るい光が差し込むオープンデスクエリア。広々したデスクで、十分な作業スペースを確保できます。

集中して仕事・勉強したいときに最適なブース席。周りを気にせずに、自分の時間をお過ごしいただけます。

web会議やオンライン面接に最適な完全個室、個室内は広々した空間で、長時間の利用でも快適にお過ごしいただけます。

スペース内にはオープンキッチンがあり、集中して作業できるだけでなく、ゆるやかにつながるキッカケも充実しています。キッチンの他にも、モニターやライト、コーヒーマシン、プロジェクター、コピー機、シェア本棚、さらには瞑想室まで、「あったら便利」な設備が充実しています。

オーナーがコミュニティマネージャーを兼任しており、利用者紹介やイベントの相談も可能です。

屋上は、ビルの中でもとびきり気持ちのいい場所で、仕事の合間にリフレッシュできるほか、朝活などのイベント企画にもぴったり。今後、利用者同士の交流を深めるさまざまな催しを計画しており、新しいつながりやアイデアが生まれる場としてもご活用いただけます。

働き方に合わせて選べる料金プラン

独立したてのフリーランス、子育てと両立しながら活動する主婦クリエイター、また東京や他都市とオンラインでつながるデザイナーやライターなど、多様な方が利用している当店は、さまざまな働き方に合わせた料金プランをご用意しています。

ドロップイン（一時利用）は1時間330円から利用可能。月額プランは、24時間いつでも使い放題のフルタイムプランのほか、朝活に最適な「朝活プラン」や夜間限定の「ナイトプラン」など、あなたにフィットするプランをお選びいただけます。

料金プランの詳細はこちら

https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/kumagayashi/kumagaya-by-shirokuma

おもしろい仲間と出会い、楽しいと学びと刺激の場に

しろくまコワーキングがある「しろくまビルヂング」には、コワーキングスペース＆シェアオフィスの他に、シェアキッチンやシェアショップ、シェアアトリエもあり、たくさんのチャレンジの場を提供しています。

１階にあるシェアキッチンは、飲食店営業許可を取得し、内装、厨房設備やお皿が全て揃っています。初期費用を抑え、夢の独立開業を目指す方向けのスタートアップキッチンです。

１階はシェアショップも併設。フラワーシャンデリアの空間をシェアし、1区画でご自身の店舗をオープンできます。

２階のシェアアトリエは、家具で区分けされたオープンな空間。工房、オフィスとしてご利用いただけます。

オファーがあるコワーキング～運営者からのメッセージ～

合同会社hakuworks 代表 白田 和裕

「“働く”と“楽しい”が重なる場所をつくりたい」、そんな想いから始まりました。しろくまビルヂングにはシェアキッチンやショップも併設されており、街や人と関わる中で、自分の仕事にも新しい風を入れられる、そんな場所を目指しています。

しろくまビルヂングのコワーキングスペースは『オファーがあるコワーキング』です。運営チームから直接、ロゴデザイン・動画編集・ライティングなど、実案件の依頼が届くチャンスも。

さらに、整体・美容室・カフェなど、地域のお店と提携した『まちぐるみの福利厚生』も準備中です。働きながら整う、休みながらつながる、新しいコワーキングのかたちを提案しています。

ただの作業場ではなく、仕事や人との縁がめぐる場所。まちづくりの一員として、クリエイターの力が広がっていくことを願っています。

いいオフィス熊谷 by しろくまコワーキング 店舗情報

■インフォメーション

住所：埼玉県熊谷市本町1-222

営業時間：24時間

定休日：なし

webサイト：https://e-office.space/spaces/kanto/saitama/kumagayashi/kumagaya-by-shirokuma

■特徴

【立地】

・JR熊谷駅から徒歩10分

【各種サービス】

・Wi-Fi、電源

・コーヒーサーバー

・フリードリンク

・モニター

・文房具

・ロッカー

・プリンタ、コピー機

・プロジェクター、スクリーン

・法人登記OK

※その他詳細は店舗ページをご覧ください。

■各店舗の利用方法

アプリをダウンロード＆会員登録いただき、ご利用ください。

https://e-office.space/

いいオフィス会員募集中

私たち、いいオフィスは全国47都道府県で約900拠点と提携し、全店舗使いたい放題のプレミアムパスポートや法人プランを提供しています。

ご利用はアプリをダウンロードいただき、会員登録をお願い致します。ご利用方法やアプリについてのご紹介はこちらの動画をご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]

いいオフィス加盟店募集～省人化システムを低価格で利用可能～

店舗数No.1の「いいオフィス」が自社開発する省人化運営システム『E Solution』。スマートロックとアプリ、管理画面を連携することで受付・決済・入退室・予約管理を自動化して、無人運営を実現します。さらに、AIカメラと連携を行うことで、遠隔監視も可能。

『E Solution』を導入することによって、売上アップとコスト削減を両立しながら、SEOに強いホームページとアプリに掲載することで認知拡大もサポート。導入後もシステムに関するご質問はもちろん、データやノウハウを共有させていただくことで課題解決をサポートします。

詳細は下記をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]

株式会社いいオフィス 企業情報

会社概要

本社：東京都港区南麻布2丁目15番5号

設立日：2018年4月

資本金：501,190,278円（資本準備金含む）

代表者：代表取締役 龍崎 宏

事業内容：コワーキングスペースの運営、貸会議室の運営、アプリの運営＆開発、クラウドソーシング事業、イベント運営

関連リンク

ホームページ：https://e-office.inc/

公式Twitter：https://twitter.com/ii_office

公式Instagram：https://www.instagram.com/iioffice.inc/

公式Facebook：https://www.facebook.com/iioffice11