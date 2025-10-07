「invox炭素会計」にSBTの短期目標に基づく削減目標値の自動生成機能を搭載

株式会社invox

株式会社invox（本社：東京都新宿区、代表取締役：横井 朗）が開発・運営する「invox炭素会計(https://invox.jp/decarbon/)」に、新たに「目標設定」機能を追加しました。

本機能では、SBTの短期目標に基づいた削減目標値を自動生成できるほか、設定した目標がSBTの要件を満たしているかを確認する「目標値チェック」にも対応しています。

これにより、温室効果ガス排出量の算定から削減目標の設定・予実管理まで、一連の取り組みをinvox炭素会計で行うことが可能になります。

本機能の提供を開始した背景

政府は「2050年カーボンニュートラルの実現」を掲げており、企業には温室効果ガス削減をはじめとする脱炭素経営への転換が求められています。

こうした流れの中で、脱炭素経営には以下の炭素会計のサイクルを継続的に回すことが不可欠です。

１.排出量の算定：現時点での排出量を見える化

２.目標設定・削減：将来に向けた削減計画を策定、実行

３.情報開示：取り組みや結果を社外に公開

４.オフセット：削減しきれなかった分を他の手段で相殺

参考：炭素会計 実践入門2｜目標設定・削減(https://invox.jp/decarbon/carbon_emission_target)

しかし、専門人材の不足やコスト面の制約から、多くの中堅・中小企業にとって一連の取り組みは容易ではありません。

invox炭素会計はこれまで、業務効率化で蓄積した請求データをもとにAIが適用する排出係数を推定し、温室効果ガスの排出量をスコープ3まで効率的に算定できる仕組みを提供してきました。

今回追加した「目標設定」機能をご利用いただくことで、算定に続く削減目標の設定・予実管理までをシームレスに対応できるようになりました。

本機能は、追加料金なく利用可能な標準機能として提供します。

機能概要

「目標設定」機能では、温室効果ガスの削減目標を設定し、その妥当性を確認できます。

選べる２つの目標設定方法- 手入力による目標設定：自社の方針や施策に沿って自由に目標値を入力- 目標値自動生成：SBTの短期目標要件に基づき、自動で削減目標値を算出設定後の確認機能- 目標値チェック：設定した目標値がSBTの要件を満たしているかを確認

SBT（Science Based Targets）とは、パリ協定が求める「産業革命以降の気温上昇を1.5℃以内に抑え、2050年までにネットゼロを達成する」という水準と整合した温室効果ガスの削減目標であり、企業の削減目標が科学的に妥当かを判断する国際的かつ信頼性の高い枠組みです。

参考：Science Based initiative（SBTi）公式サイト(https://sciencebasedtargets.org/)

操作画面イメージ

▽操作や機能の詳細は、下記のヘルプページをご覧ください。

削減目標の設定（SBTの短期目標に基づく目標値自動生成）(https://invox.jp/decarbon/goal-setting)

invoxはこれからも「すべての事業者が脱炭素経営に取り組む社会」の実現を目指し、継続的に機能開発に取り組んでまいります。

invox炭素会計 について

invox炭素会計（https://invox.jp/decarbon/）は、温室効果ガスの排出量を算定し、目標設定ツールで削減目標と計画を作成可能。グリーン調達やカーボンクレジットを利用したオフセット支援まで、企業の脱炭素経営をまるごとサポートする炭素会計システムです。

株式会社invox について

【私たちが目指すこと】

事業を通じて子どもたちが生きる未来を明るくする

【私たちの取り組み】

「価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる」

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ

生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会の実現を目指します。

「環境負荷の軽減と再生に取り組み、持続可能な社会をつくる」

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供による環境負荷の軽減、

環境再生の支援を通じ、持続可能な社会の実現を目指します。

「子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる」

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し

子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-UrxRoRR-vQ ]

【会社概要】

会社名：株式会社invox（invox Inc.）

設立：2019年2月1日

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F +OURS

invoxスキャンセンター所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング6階

代表者：代表取締役 横井 朗

資本金：1億円（2021年11月時点）

従業員数：70名（2024年12月時点）

事業内容：invoxの開発・運営

URL：https://invox.co.jp

取得認証等：電子決済等代行業 関東財務局 第79号、電子インボイス推進協議会 正会員、ISMS（ISO27001）認証、令和3年改正法令基準 JIIMA認証