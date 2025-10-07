[トムとジェリー85周年記念] ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN コラボレーションによる 新作レザーアイテムの登場です
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念して、ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）とのコラボレーションによる 新作レザーアイテムを展開いたします。
2025年10月7日（火）より、オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて販売を開始します。
OJAGA DESIGN トムとジェリー キーホルダー（フェイス）
トムとジェリー85周年記念 OJAGA DESIGN レザーアイテムコレクション
東京都立川市にある工房で、革の染色・裁断・手縫いでの縫製まで一貫して手掛けるメイドインジャパン・ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）。
このたび、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念して、OJAGA DESIGN ならではのカラフルなレザー、ハンドステッチの温もりある風合いにより、トムとジェリーのキャラクターたちを表現した こだわりの新作レザーアイテムが登場です。
“トム”と“ジェリー”、いつもおむつを着用している小さくてかわいいねずみ“タフィー”、キュートでガサガサ声のアヒルの子“クアッカー”、4キャラクターの姿を、それぞれ3タイプのレザーキーホルダー（キーリング）に落とし込みました。
「全身」タイプのキーホルダーは、トムで13cm、一番小さいタフィーで5.5cm の大きめサイズのキーホルダー（レザー部分のみの高さ）。
体のパーツにより使用するレザーを変えるなど、細部にまでこだわって、トムとジェリーの世界を表現しています。
笑顔あふれる「フェイス」タイプのキーホルダーも「全身」タイプと同様、重ねたレザーの厚みにより存在感ある仕上がりで、バッグチャームとしてのご使用もおすすめです。
「スクエア」のキーキャップは、キャラクターが小窓から覗き込んでいるような、顔を四角く切り出したデザイン。
「フェイス」タイプのキーホルダーとは違った魅力のスクエアフェイスのキーキャップは、使いやすいシンプルな形状で、鍵の持ち手をカラフルに彩ります。
使う程になじみ、風合いを増す、OJAGA DESIGN 特製のこだわりのレザーアイテム。大切な人へのプレゼントとしてもおすすめのハンドクラフトプロダクトです。
OJAGA DESIGN トムとジェリー キーホルダー（全身）
OJAGA DESIGN トムとジェリー キーキャップ（スクエア）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [トム] キーホルダー（全身）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [ジェリー] キーホルダー（全身）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [タフィー] キーホルダー（全身）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [クアッカー] キーホルダー（全身）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [トム] キーホルダー（フェイス）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [ジェリー] キーホルダー（フェイス）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [タフィー] キーホルダー（フェイス）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [クアッカー] キーホルダー（フェイス）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [トム] キーキャップ（スクエア）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [ジェリー] キーキャップ（スクエア）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [タフィー] キーキャップ（スクエア）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [クアッカー] キーキャップ（スクエア）
OJAGA DESIGN トムとジェリー [トム] キーホルダー/キーキャップ
OJAGA DESIGN トムとジェリー [ジェリー] キーホルダー/キーキャップ
OJAGA DESIGN トムとジェリー [タフィー] キーホルダー/キーキャップ
OJAGA DESIGN トムとジェリー [クアッカー] キーホルダー/キーキャップ
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
【商品概要】
シリーズ名：OJAGA DESIGN トムとジェリー レザーアイテムコレクション（85 YEARS）
種類/価格：
●キーホルダー（全身）
・トム 7,920円（税抜価格7,200円）
・ジェリー 6,380円（税抜価格5,800円）
・タフィー 5,830円（税抜価格5,300円）
・クアッカー 5,830円（税抜価格5,300円）
●キーホルダー（フェイス）
・トム 5,500円（税抜価格5,000円）
・ジェリー 5,500円（税抜価格5,000円）
・タフィー 5,280円（税抜価格4,800円）
・クアッカー 5,280円（税抜価格4,800円）
●キーキャップ（スクエア）
・トム 4,950円（税抜価格4,500円）
・ジェリー 4,950円（税抜価格4,500円）
・タフィー 4,950円（税抜価格4,500円）
・クアッカー 4,950円（税抜価格4,500円）
材質：牛革
生産地：東京都立川市
製造元：オジャガデザイン株式会社
販売元：株式会社ヒキダシ
著作権表記：TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)
本製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとBVコミュニケーションズ株式会社との契約により製造したものです。