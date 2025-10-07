【無料セミナー】ＬＩＮＥで始めるネットショップセミナー　１０月１０日・１５日・１７日・３１日開催

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、「ＬＩＮＥで始めるネットショップセミナー」を１０月１０日、１５日、１７日、３１日に開催いたします。

セミナー概要

商品は悪くない。値段も見直した。ＳＮＳも定期的に更新している。

それなのにオンラインの売上が伸びない。

それは「接客がない」からです。

店舗では、目の前のお客様の反応に合わせて、会話や提案を変えることができます。

ちょっとした一言や表情で、購入につながった経験がある方も多いはずです。

でもオンラインでは、それができていない。

ページを見てもらうだけ。商品説明を読んでもらうだけ。

接客が介在しない状態で、購入されるのを待つだけになっていませんか？

LINEは、ここに介在できる数少ないツールです。

お客様と1対1でつながり、状況に合わせて声をかけ、提案ができる。

接客の感覚を持ったまま、オンラインで売ることが可能になります。

接客があるかないか。

それがオンラインの売上を大きく左右します。

セミナー詳細

実施日：１.2025年10月10日(金) 14時～15時30分

２.2025年10月15日(水) 18時～19時30分

３.2025年10月17日(金) 16時～17時30分

４.2025年10月31日(金) 17時30分～19時

※各回全て同じ内容です。

参加方法：オンライン配信（Zoom）

参加費：無料

お申し込み：こちらのフォームよりお申し込みください

セミナーに申し込む :https://atouch.jp/lp/seminar/?utm_source=prtimes「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

今すぐAtouchを体験する！ :https://atouch.jp/lp4/?utm_source=prtimes&utm_medium=Other&utm_campaign=138ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は８００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕