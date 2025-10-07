【無料セミナー】誰でもできる行動経済学 × 誰でも使えるＬＩＮＥ　売れる率を１０倍に　１０月２４日(金)開催

IRISデータラボ株式会社

ＩＲＩＳデータラボ株式会社（東京都港区南青山、代表取締役：安達教顕）は、「誰でもできる行動経済学 × 誰でも使えるLINE」セミナーを１０月２４日（金）に開催いたします。

セミナー概要

LINE公式アカウントを運用していて、「売上につながらない…」「ブロックされるのが怖い…」「配信しても反応が薄い…」

そんなお悩みを感じたことはありませんか？実はその原因、心理設計の不足かもしれません。

今回のセミナーは、ＬＩＮＥ × 行動心理学 × ＥＣに特化した国内唯一の内容。

他のどこを探しても、これだけ体系的に「売れる仕組み」を学べる場はありません。

ECの現場にいる私たちだからこそ作れた、再現性あるノウハウをお届けします。

セミナー詳細

実施日：2025年10月24日(金) 16時～17時30分

参加方法：オンライン配信（Zoom）

参加費：無料

お申し込み：こちらのフォームよりお申し込みください

こんな方におすすめ

LINEを活用しているが成果が出ていない

もう「配信＝告知」から卒業したい

難しいことは抜きに、すぐに使える“型”を知りたい

顧客の“気持ち”に寄り添った販促をしたい

ECでも“接客”を実現したい

「Ａｔｏｕｃｈ」サービス概要

「Ａｔｏｕｃｈ」サービスはＬＩＮＥのトーク画面で商品を選んでそのまま決済まで完了！そんな便利機能を備えたシステムです。

買い物客にストレスフリーな購買体験を提供することで、事業者さまの売上機会の逸失を防ぎ、売上向上をサポートします。

ＩＲＩＳデータラボ株式会社について

ＩＲＩＳデータラボ株式会社は、２０２０年より政府や自治体向けにＬＩＮＥヤフー株式会社と協力し、コロナ対策のＬＩＮＥ公式アカウントを多数サポートしてきました。

その経験を活かし、２０２２年１０月にＬＩＮＥ公式アカウントＡＰＩツール「Ａｔｏｕｃｈ（アタッチ）」をリリース。トーク画面上で商品案内から決済まで完結できる“接客型ＥＣ”として、業種・業態・地域を問わず幅広い事業者に選ばれています。

２０２５年には日本郵政キャピタル株式会社をリード投資家とする資金調達を実施。これを機に、都市部の専門店から地方の農家まで、あらゆる規模の事業者の販売支援を加速し、「誰もが迷わず始められるＥＣ」のインフラ化を目指しています。また同年、行政ＤＸ推進における実績が評価され、ＬＩＮＥヤフーの「Ｇｏｖｔｅｃｈ Ｐａｒｔｎｅｒ（行政支援パートナー）」に登録されました。

現在、導入企業は８００社を突破。リアルとデジタルをつなぐコミュニケーションＥＣの仕組みで、全国の販売現場の成果創出に貢献しています。

会社概要

会社名：ＩＲＩＳデータラボ株式会社

ＵＲＬ：https://iris-corp.co.jp/

設立：２０１９年３月５日

住所：１０７-００６２ 東京都港区南青山２ー７ー３０ ムラハンビル１階

代表取締役：安達教顕