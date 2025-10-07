【創業５７周年記念】年に1度の『創業祭』11月７日（金）から３日間開催！お値段そのままで１.５倍の「ジャンボ北海道牛乳ソフト」を限定販売

～人気メニュー4品を特別価格でご用意するほか、「とんでん川柳コンテスト」も実施～

とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、創業５７周年を記念して、２０２５年１１月７日（金）～９日（日）までの３日間、年に１度の『創業祭』を開催いたします。限定メニュー「ジャンボ北海道牛乳ソフト」の販売や人気メニューを特別価格でご用意するほか、川柳コンテストやプレゼントキャンペーンなど、多数のイベントを実施いたします。































２０２５年１１月で創業５７周年を迎える、北海道生まれの「とんでん」１９６８年（昭和４３年）に北海道で創業した「とんでん」は、和菓子の製造・販売から始まり、鮨をメインにご提供する「とんでん鮨」の販売を開始いたしました。その後、現在の「北海道生まれ和食処とんでん」へと時代とともに形を変え、お客様に支えていただき、おかげさまで今年１１月に創業５７周年を迎えます。お得なイベントを多数ご用意！創業５７周年を迎えるにあたり、これまで支えてくださった全てのお客様とその繋がりに感謝の気持ちを込めて、とんでんオリジナルキャラクター「ジャンボくん」と共に、お楽しみいただけるイベントをご用意いたします。【3日間限定】・創業祭限定メニュー「ジャンボ北海道牛乳ソフト」をご用意・大人気メニュー４品を創業祭特別価格でご用意・北海道産豚肉を使用した「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」を特別価格で販売・お会計時に“レシートクーポン”を発行【参加型企画】・第4回とんでん川柳コンテスト実施・『ジャンボくんみつけた！』企画など、抽選でプレゼントが当たるSNSキャンペーン実施創業祭期間中は、とんでんオリジナルキャラクター「ジャンボくん」の大きなぬいぐるみ（※）が数店舗限定で出現します。さらに、とんでん公式Ｘ（旧Twitter）にて、とんでん店内で見つけたジャンボくんの写真を撮って投稿していただく『ジャンボくんみつけた！』プレゼントキャンペーンを実施。対象は、１１月１日（土）～１１月１６日（日）の期間中の投稿に限ります。メニュー表やレジ前など、店内のどこかにいる「ジャンボくん」を見つけてご参加いただけます。詳細は、創業祭特設サイト内の応募要項をご覧ください。●プロフィール名前：ジャンボくん出身：北海道性格：やんちゃで明るく元気いっぱい！一人でいるよりも友達と遊ぶことが好き。情に厚く、誰とでも友達になれる気さくな性格。特徴：小さい頃に北海道の森で熊さんに出会い、どちらの方が強いか相撲で勝負する事になり、熊さんに勝ったときに、勲章としてほっぺたに北海道形のスタンプを押してもらう。※数店舗限定で出現する大きなジャンボくんは、４店舗前後での設置を予定しています。手のひらサイズのジャンボくんぬいぐるみは、全店舗のレジ前に設置しています。【3日間限定】お値段そのままで1.5倍！「ジャンボ北海道牛乳ソフト」を販売するほか、大人気メニューを特別価格でご用意！日頃の感謝を込めて創業祭期間中の３日間限定で、「北海道牛乳ソフト」を通常価格のまま、１.５倍の大きさで販売する「ジャンボ北海道牛乳ソフト」が登場いたします。さらに、大人気メニューのさざんか、うな重、北海海鮮丼、名物ジャンボ茶わんむしの４品を特別価格でご用意いたします。●「ジャンボ北海道牛乳ソフト」＼ お値段そのままで、通常の１.５倍！ ／《特別価格》３５０円（税込３８５円）濃厚かつ後味はさっぱりとしたミルクの風味が特徴である「北海道牛乳ソフト」を、期間限定で１.５倍に増量してご用意します。香料を使用せず、素材であるミルクの風味生かした、とんでんオリジナルの北海道牛乳ソフトを、お得にたっぷりとお楽しみいただけます。●「さざんか」＼ ３４０円お得！ ／《通常価格》２,０９０円（税込２,２９９円）のところ、《特別価格》１,７５０円（税込１,９２５円）鮨・北海道そば・天ぷら・茶わんむしの、とんでん自慢の４品が１度にご堪能いただける御膳です。まぐろ・かに・いくらなど６貫の鮮度の良い鮨と、日本一のそばの産地である北海道・幌加内産のそば粉を使用し、自社工場で製造している北海道そばや、さくっと揚げた天ぷら、だしの効いた茶わんむし、みそ汁がセットです。●「うな重」＼ ６００円以上お得！（※地域によりお得金額が異なります）／《通常価格》２,８９０円（税込３,１７９円）のところ、《特別価格》【北海道店舗】１,９９０円（税込２,１８９円）【関東店舗】 ２,２９０円（税込２,５１９円）創業祭特別価格として１番お得にお召し上がりいただける「うな重」は、ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎに、うなぎ本来の味がぐっと引き立つよう、熟成させた特製タレを使用し、炊き立てご飯にのせて提供します。













●「北海海鮮丼」＼ ３００円お得！ ／《通常価格》１,８９０円（税込２,０７９円）のところ、《特別価格》１,５９０円（税込１,７４９円）鮮度のよい中とろ・ほたて・えび・あじ・ぶり・サーモン・真いかの上に、いくらを贅沢にのせた、８種類の海の幸をお楽しみいただける豪華な海鮮丼です。●「名物ジャンボ茶わんむし」＼ １２０円お得！ ／《通常価格》６９０円（税込７５９円）のところ、《特別価格》５７０円（税込６２７円）【3日間限定】ご自宅で楽しめる、お持ち帰り限定「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」を販売！

一部店舗で販売中のお持ち帰りメニュー「とんでん特製豚丼の具（冷凍）」を、創業祭期間中の３日間限定で、全店舗にて特別価格・数量限定で販売いたします。

























北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込みました。冷凍でご用意いたしますので、冷蔵庫で解凍後お好きなタイミングでサッと焼いてお召し上がりいただけます。＼２００円お得／《通常価格※》 ７８０円（税込８４２円）のところ、《特別価格》 ５８０円（税込６２６円）【3日間限定】創業祭期間中のご利用で、もれなくもらえる“レシートクーポン”発行！創業祭期間中にとんでんをご利用いただくことで、当日ご来店の特典としてレシートに「ミニ北海道牛乳ソフト ビスケット添え」が1個無料になるクーポンをお付けして発行いたします。■発行期間 ：２０２５年１１月 ７日（金）～１１月 ９日（日）■ご利用期間：２０２５年１１月１０日（月）～１２月２６日（金）【応募】≪とんでん公式HP・アプリ≫４つのテーマで募集「第４回とんでん川柳コンテスト」を開催！創業祭のテーマである“繋ぐ”にまつわる４つのテーマで募集する、「第４回とんでん川柳コンテスト」を、１０月７日（火）～１１月９日（日）の期間で開催。とんでん公式アプリ又はとんでん創業祭特設サイトからご応募いただけます。指定する４つのテーマの中から、お好きなテーマをお選びいただき、最大５句までご応募を受け付けております。「最優秀賞」や「優秀賞」に加えて、お子様にもご参加いただけるように１２歳以下が対象の「ジャンボくん賞」など、複数の賞をご用意いたします。見事受賞された方には「とんでんで使えるお食事券１０,０００円分」等のプレゼントや、店内に掲示するポスター又はHP等にて、川柳をご紹介する予定です。各賞の審査員は、「シルバー川柳」本の選者として１０年以上の活動と、３０冊以上の出版をされている『毛利恵子さん（もうちゃん）』です。【審査員】毛利恵子さん（もうちゃん）昨年の創業祭でとんでんのお客様からいただいた数多くの川柳を選ばせていただき、ギャグセンスや文才の高さに心から驚きました。今回もとんでんファンの皆様からの本音炸裂の川柳を心よりお待ちしております。才能を遺憾なく発揮してくださいね。【各賞】最優秀賞 １名様賞品：とんでんで使えるお食事券 １０,０００円分優秀賞 各テーマから１名様 計４名様賞品：とんでんで使えるお食事券 ３,０００円分ジャンボくん賞（※１２歳以下対象） ３名様賞品：ジャンボくんからの賞状、〆のチョコパフェ１つ無料券■応募期間２０２５年１０月７日（火）～１１月９日（日）■テーマ①あなたととんでん、つながるご縁『ご縁を感じた瞬間やメニュー』②とんでんを選んでくださる理由とは？『だから、ずっととんでんへ』③初とんでんのお客さまにアドバイス『とんでん行ったらこれ食べて！』④ 穴埋めのお題『とんでん〇 〇〇〇〇〇〇 また来るね！』■応募要項・プレゼント内容の詳細は、特設サイトをご覧ください。とんでん創業祭特設サイト https://campaign.tonden.co.jp/sougyo2025/ 【応募】≪とんでん公式X・Instagram≫抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施！５７周年の創業祭を記念して、とんでん公式X・Instagramにて、「とんでん特製豚丼の具（５食・冷凍）」が当たるプレゼントキャンペーンを１０月７日（火）から３回実施いたします。■応募要項・プレゼント内容の詳細は、特設サイトをご覧ください。とんでん創業祭特設サイト https://campaign.tonden.co.jp/sougyo2025/■公式アカウントX ：https://twitter.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）Instagram ：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）≪ キャンペーン 概要 ≫■創業祭開催期間 ：２０２５年１１月７日（金）～９日（日）■創業祭開催店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗本件に関するお問合わせ先報道関係者からの問い合わせとんでん株式会社関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp