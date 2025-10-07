株式会社vivianeAIによって自動生成された記事のサムネイル

株式会社viviane（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田辺大樹、以下「当社」）は、自社開発したAIキャラクターが編集長を務める、AI情報サイト『AIキャンパス(https://aicampus.jp/)』をリリースいたします。

AIが全てを創り出す、新しいWEBメディアの特徴

1. 難しいAI用語やおすすめのAIスクールをわかりやすく！

AIが嘘を付く「ハルシネーション」やAIへの指示である「プロンプト」など、AIに関する沢山の専門用語の解説から、東京のおすすめのAIスクールを紹介する記事など、AIに関する様々な情報をお届けします。AIならではのメディアとして、あらゆるAI情報をわかりやすく解説をするサイトを目指していきます。

2. AIが詳細な調査の上執筆

記事のタイトルから本文、関連記事の選定、リンクに至るまで、すべてを自社開発したAIエージェントが執筆しています。AIに関する情報を詳細に調査した上で、わかりやすい記事を執筆しています。

3. AI生成による多彩な表現が見れるサムネイル

全記事にその記事内容に沿ったユニークなサムネイルが記事を華やかにしています。

AIキャンパスについて

「AIキャンパス」は、株式会社vivianeが開発する最先端のAIメディア技術を活用し、AIに関心を持つすべての方に向けて運営している情報サイトです。

インターネット上の膨大な情報をAIが自動で収集・分析し、そこから得た知見をもとに、わかりやすく実践的な学習コンテンツを発信しています。

株式会社vivianeについて

AIネイティブなサービスの企画・開発・運営を行うAIスタートアップ。

日本最大級の映画・ドラマ・アニメ情報サイトciatr[シアター]と、動画配信サービス横断検索エンジンのワンスクリーンを2024年9月に事業譲渡。現在は、AIメディアを始めとするAIプロダクトを企画・開発・運営中。

会社名：株式会社viviane

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

代表取締役：田辺大樹

設立：2012年3月14日

URL： https://viviane.jp