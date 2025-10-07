東証プライム上場企業が保有していた複数の非上場株式持分を取得しました

合同会社コモンズシェアホールディングス

合同会社コモンズシェアホールディングス（以下、CSH）は、東証プライム上場企業が保有していた以下の非上場株式持分を取得いたしました。

- 関西国際空港土地保有株式会社（0.01%）- 東京湾横断道路株式会社（0.02%）- 株式会社横浜国際平和会議場（0.06%）- 株式会社大阪国際会議場（0.03%）- 中部国際空港株式会社（0.006%）

CSHは、政策保有株式を含めた非上場株式を対象に投資を行なっております。これまでも、企業・個人投資家からの株式流動化ニーズに応える形で、持分比率や業種・業歴の別を問わず、多くの非上場株式の取得・保有をしております。

本件のような、少数持分や複数持分の一括取得も対象としております。

株式取得後は、株式の友好的・長期的保有を原則としつつ、株主と投資先会社の適切な対話を通して、企業業績への寄与および株主価値のための支援を行います。そのことにより、投資先企業にとってふさわしい次なる株主への橋渡しを目指しております。

株式流動化のニーズをお持ちの皆様からのご相談を、公式ウェブサイトのフォームから随時お受け致しております。



＜CSHについて＞

会社名：合同会社コモンズシェアホールディングス

所在地：東京都千代田区二番町９-３ The Base 麹町

代表者：米村智裕

設立：2019年2月

URL：https://www.commons-share.jp/

事業内容：非上場株式等への投資業務・経営支援業務