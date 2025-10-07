10月10日「トートバッグの日」に合わせた人気ランキングを公開、ディオール『ブックトート』が1位に

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグシェアリング事業のラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市 、代表取締役： 高橋 啓介）は、10月10日の「トートバッグの日」に合わせて、当ユーザーによる『トートバッグ人気ランキングTOP5』を発表しました。「トー（10）ト（10）」の語呂合わせから生まれたこの記念日は、実用性とファッション性を兼ね備えたトートバッグの魅力を再発見する日とされています。デイリーに使えるモデルをはじめ、幅広い世代に選ばれた人気トートがランクインしました。

トートバッグは、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍し、今やファッションアイテムの定番となっています。必要な物をしっかり収納できる実用性に加え、スタイルを格上げするデザイン性を兼ね備えている点が支持される理由です。特にここ数年は、旅行やレジャーなどでも使いやすい大容量モデルや、SNS映えするデザインの人気が高まっています。

トートバッグの日に発表！2025年秋「人気ランキングTOP5」

今回の「トートバッグ人気ランキング」では、時代を超えて愛され続ける名品から、近年注目度を増しているブランドまでが上位に選ばれました。オンでもオフでも活躍する頼れるバッグを探している方にとって、きっと参考になる内容となっています。

【1位：Dior（ディオール） ブックトートスモール / NAVY】

■バッグのポイント

ディオールのアイコンバッグ「Book Tote（ブックトート）」がランキング1位となりました。メゾンを象徴する「カナージュ」モチーフを、色彩のコントラストによって立体的に見せる「マクロカナージュ」で表現したトートバッグです。ベージュとブルーの配色で、全面に丁寧に刺繍が施されています。持つだけでスタイリング全体を格上げしてくれる存在感が魅力です。特にネイビーは、季節を問わず合わせやすく、秋冬の落ち着いた装いにもよく映えるカラーです。SNSにアップすればコーディネートが一層映えること間違いなしの一品です。

■おすすめスタイル

ブルーのロングシャツワンピースにブラックのアシンメトリートップスをレイヤードし、ホワイトのショートブーツを合わせたモードな秋スタイルのコーディネートです。そこに「ブックトート」をプラスすることで、全体のカラーが引き締まり、知的で洗練された印象を与えています。読書の秋にぴったりな美術館巡りや、シティホテルでのランチなど、落ち着いた大人の秋のお出かけシーンにおすすめの組み合わせです。

【2位：HERMES（エルメス） ガーデンパーティTPM / ブラック】

■バッグのポイント

エルメスの中でも日常使いに適した「ガーデンパーティ」は、シンプルながら上質さが際立つ定番トートです。丈夫なキャンバス地にレザーをあしらった構造で、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいのが魅力です。開口部はスナップボタン仕様で、必要に応じてサイドを広げられる柔軟なデザインになっています。ブラックはどんな装いにもマッチし、オン・オフ問わず万能に活躍してくれます。

■おすすめスタイル

ブラックのニットとマスタードイエローのプリーツスカートを合わせ、秋らしいコントラストのある配色です。キャップとスニーカーを取り入れることで、程よく力の抜けたカジュアル感を演出しています。そこに「ガーデンパーティ」を加えることで、全体を大人っぽく引き締め、ラフになりすぎない印象に仕上がります。秋の週末ショッピングや、友人とのカフェ巡りなど、リラックスしつつ上品さも欲しいシーンにぴったりです。

【3位：BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） ザ・アルコトート / ネイビー】

■バッグのポイント

アイコニックなイントレチャート（編み込み）を最大限に活かした「ザ・アルコトート」は、ボッテガ・ヴェネタを代表する存在感のあるバッグです。大きめの編み込み幅がモダンで洗練された印象を与え、シンプルな装いにプラスするだけでスタイリングを格上げしてくれます。ネイビーはブラックよりも軽やかで、秋のシックな色合いに自然に馴染む万能カラーです。収納力も高く、デイリーから旅行まで幅広いシーンで活躍します。

■おすすめスタイル

オーバーサイズのスウェットとスニーカー、ニット帽を使ってスポーティーに仕上げつつ、綺麗目なグリーンパンツで季節感をプラスさせました。カジュアルなアイテムを掛け合わせても子供っぽくならないのは、「ザ・アルコトート」のイントレチャートだからこそです。さらに、メガネを取り入れることで知的さと抜け感が加わり、バランスの取れた大人カジュアルに仕上がります。リラックスした大人の休日スタイルにぴったりなコーディネートです。

【4位：GOYARD（ゴヤール） サンルイPM / ブラック・ブラウン】

■バッグのポイント

ゴヤールを代表するトートバッグ「サンルイ PM」は、その軽さと収納力の高さで幅広い層から支持を集めています。PVCコーティングキャンバスとレザーのコンビネーションは、水や汚れに強くデイリーに気兼ねなく使えるのが魅力です。さらに付属のポーチも便利で、小物収納に重宝します。A4書類やタブレットがすっきり収まるサイズ感は、ビジネスシーンに最適です。

■おすすめスタイル

光沢感のあるブラックパンツに、ドレープの美しいトップスを合わせた大人の洗練スタイルです。サンルイPMが加わることで、ラグジュアリーな印象をさりげなくプラスしています。さらに、マスタードカラーのパンプスが秋らしい差し色となり、全体に季節感と華やかさを与えています。オフィスカジュアルから外出先での打ち合わせまで幅広く対応できます。信頼感と大人の余裕を演出できるオフィスコーデに仕上がります。

【5位：TOD’S（トッズ）Tタイムレスショッピングバッグスモール / ブラック】

■バッグのポイント

TOD’Sを代表する「Tタイムレス」シリーズのショッピングバッグです。アイコニックな“T”のメタルアクセントが、シンプルながらもラグジュアリーな存在感を放ちます。スモールサイズは、収納力と持ちやすさのバランスが絶妙です。ガイドブックやお土産も入れられるため、機能性も抜群です。ブラックのカラーはどんな服装にも合わせやすく、旅行用にぴったりです。

■おすすめスタイル

光沢のあるライムグリーンのキャミソールワンピースに、落ち着いたカーキのタートルネックカットソーをレイヤードします。異なる素材と色を組み合わせることで、秋らしいシックな雰囲気を演出しています。レオパード柄のスカーフとベレー帽で、コーディネートに遊び心と季節感をプラス、足元のオフホワイトのショートブーツは、重くなりがちな秋冬の装いに抜け感を与えます。そして、TOD'Sのブラックバッグが、旅先での荷物をしっかり収納しながらも、全体を品良くまとめ、洗練された大人の旅スタイルを完成させています。





今回のランキングは、世代やライフスタイルによって支持の傾向が分かれる結果となりました。

今年のランキングからも分かるように、バッグは世代ごとに“求める価値”が異なるのが特徴です。秋冬のスタイリングを格上げしてくれる名品トートを、この機会にぜひ取り入れてみてください。

1位 Dior「ブックトート」：20～30代、SNS映え重視・トレンド感度の高い層に人気

2位 HERMES「ガーデンパーティ」：30代以上、ビジネス・きちんと感を求める層から支持

3位 BOTTEGA VENETA「ザ・アルコトート」：20～30代、カジュアルもモードも楽しむ層に◎

4位 GOYARD「サンルイ PM」：幅広い世代、子育て世代や仕事に使いたい層に支持

5位 TOD’S「Tタイムレスショッピングバッグ」：30～40代、大人世代の働く女性に人気

＿＿＿＿＿＿＿＿＿

調査テーマ：トートバッグ人気ランキング

調査期間：2025年1月～2025年9月

調査対象：18‐70歳のラクサスユーザー

調査方法：ラクサス内データ集計

＿＿＿＿＿＿＿＿＿





【ラクサスについて】

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門のシェアリングサービスです。品揃えにはエルメス・ヴィトン・シャネルなど60ブランドのバッグが揃っており、全てのバッグは交換自由で定額使い放題です。さらに、気に入ったバッグは購入することもできます。私たちは、ファッションを愛する全ての人々と共に、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するために、シェアリングエコノミーをリードするリーディングカンパニーとして事業を展開しています。

【ラクサス・テクノロジーズ概要】

会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

広島本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7049万4430円

上場：東証グロース

事業内容：バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：高橋啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?from=20251010

コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?from=20251010