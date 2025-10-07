【DR.VAPE新キャンペーン】オリジナルデザインPake(R)付き初回限定セットが数量限定で登場！
株式会社ロックビル（本社：東京都中央区、代表：山本泰大）は、香りを楽しむウェルネスデバイス「DR.VAPE（ドクターベイプ）」の新キャンペーンを開始いたしました。本キャンペーンでは、最新モデル「DR.VAPE Model 3」と人気フレーバー6種の初回限定セットを、51％OFFの特別価格で提供。さらに、DR.VAPEオリジナルデザインの「Pake（パケ）」を数量限定でプレゼントいたします。
▶キャンペーン詳細ページはこちら(https://drvape.jp/lp?u=m3_shop_pake)
■ Pake（パケ）とは
「Pake」は、高機能な日本製ジッパーバッグブランドです。UVカット、防塵のほかに防水・防臭機能があるため、DR.VAPEを持ち運ぶのにぴったり。繰り返し使える耐久性にも優れたサステイナブルなアイテムで、世界中のユーザーから支持されています。
・公式サイト：https://pake.jp/
■ DR.VAPE×Pakeコラボデザイン
今回のキャンペーン特典としてDR.VAPEがデザインしたオリジナルのPakeは２種です。
マンゴー柄
人気フレーバー「TROPICAL MANGO （トロピカルマンゴー）」をモチーフにした鮮やかで中が透けにくいデザイン。フレッシュな果実感をイメージ。
リサイクル柄
サステナブルなライフスタイルを象徴する、ミニマルでシンプルなデザイン。繰り返し使えるDR.VAPEとPakeの特性をリンクさせました。
初回キャンペーンでは、いずれか1種をお選びいただけます。
■ DR.VAPEについて
「香りを吸う」という新しい習慣を提案するDR.VAPEは、ニコチン・タールゼロで、上質なフレーバーと満足感のある吸い心地を楽しめるウェルネスデバイスです。
シリーズ累計販売本数は3,000万本を突破。最新モデル「Model 3」では、天然由来成分β-カリオフィレンを配合。
天然由来のβ-カリオフィレンは、吸って摂取することにより心身のリフレッシュやリラックスをサポートします。
気分転換はもちろん、禁煙や減煙、ストレス緩和、睡眠の質が気になる方にもおすすめです。
■ DR.VAPE Model 3 Pake(R)付き限定キャンペーン詳細
セット内容：
・DR.VAPE Model 3 本体（全5色から選択）
・人気フレーバー6種セット
・DR.VAPEオリジナルデザインPake（マンゴー柄 or リサイクル柄）
※カートリッジはすべてβ-カリオフィレン50mg配合
※こちらはサブスクリプションコースのご注文です。マイページからいつでも休止・停止ができます。
価格：通常合計 10,220円（税込） → 4,940円（税込）［51％OFF］
特典：本体永久保証、送料無料
販売方法：公式オンラインショップ(https://drvape.jp/lp?u=m3_shop_pake)限定
販売期間：数量限定、なくなり次第終了
キャンペーン詳細ページ：https://drvape.jp/lp?u=m3_shop_pake
【会社概要】
■会社名 ：株式会社ロックビル
■代表者 ：代表取締役 山本 泰大
■販売責任者：社長 岡村 太郎
■住所 ：東京都中央区銀座1-24-3 Biz Feel GINZA PARK SIDE 6階
■サイトURL：https://drvape.jp
【本件リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社ロックビル 担当：八木
TEL：0570-038-300
MAIL：yagi@rockvill.co.jp