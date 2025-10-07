



年末に向けて業務が立て込むこの時期、オフィス用品の手配は早めが肝心です。 コクヨのオフィス用品通販「カウネット」正規代理店であるオフィスサポート株式会社では、法人様のスムーズな年末準備を応援するため、新規会員登録で3,000円分のクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。 このキャンペーンは2025年10月1日よりスタートし、登録完了後すぐにウェブでのお買い物にご利用いただけます。 オフィスの消耗品や日用品のまとめ買いに、ぜひこの機会をご活用ください。

カウネットでは、オフィス用品から日用品まで幅広い商品を取り揃えています。

新規登録をしていただいたお客様には、登録完了後すぐにウェブでのお買い物に使える3,000円分のクーポンをお届けします。この機会にぜひ、豊富な商品ラインナップをお試しください。

【キャンペーン詳細】

・対象者： 新規会員登録をされた法人様

・特典内容： 3,000円分のクーポン

・キャンペーン期間： 2025年10月1日から10月31日まで

・クーポン利用方法： 会員登録完了後、メールにてクーポンコードをお送りいたします。

・キャンペーンサイト：https://kaunet.jp.net/

オフィスサポート株式会社を通してカウネットをご利用いただくと、以下のような便利なサービスがご利用いただけます。 すべて電話一本で迅速対応いたします。

1. 請求書の早期発送

毎月第一営業日に請求書を必ず発送します。また、電子請求書の場合は、即日受信いただけます。

2. 請求書の分割サービス

ご依頼内容に応じて請求書を分割してお届けいたします。

3. 請求書のおまとめ郵送

複数の部署や支店での購入に関する請求書を、まとめてご希望の住所にお届けいたします。

4. 請求書の早締め対応

月末締めでは無く、購入が完了した時点で締めて請求書を発行いたします。

5.振込先銀行の口座選択

主要な5つの銀行から振込先口座をお選びいただけます。いつもの銀行の利用で振込手数料の削減ができます。

請求書やお支払いの手間を大幅に軽減し、効率的な業務をサポートします。この機会にぜひ新規会員登録を行い、特典クーポンを活用してください。

【オフィスサポート株式会社 カウネット事業部について】

コクヨのオフィス通販カウネット 正規代理店（ゴールドエージェント ）

カウネットのトップクラスエージェントとして、全国の自治体・大学・病院・団体・

企業など約15,000の事業所様とお取引させていただいております。

本社所在地：東京都足立区日ノ出町25-6

カウネットのカタログの使い方やカウネットクイックガイドなど、ご利用に役立つ情報も発信しています。

情報発信サイト：https://kaunet.wpx.jp/