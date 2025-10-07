合同会社ワークアウトプラス（本社：東京都、代表社員：近藤晃生）は、「東京植毛美容外科」公式サイト（https://shokumo.tokyo/）において、記事コンテンツ設計・SEO戦略の導入を実施したことをお知らせいたします。

「東京植毛美容外科」は、発毛・植毛治療を中心に、美容医療の新しい可能性を発信する専門クリニックです。今回の取り組みにより、専門性の高い情報を求めるユーザーにとって、より分かりやすく信頼できる情報発信の基盤が整いました。

取り組みのポイント

SEOに基づく記事構成設計 ・「自毛植毛」「AGA」など検索需要の高いテーマを中心に設計 ・医療情報を正確かつ読みやすく伝えるタイトル・見出しを策定 ・GoogleのE-E-A-T（専門性・権威性・信頼性）を意識した記事設計

ユーザー理解を基盤としたコンテンツ開発 ・初めての来院を検討する方に向けた「基礎知識・Q&A」記事設計 ・実際の施術体験や症例をわかりやすく整理 ・専門用語をかみくだいた説明で、安心して治療を検討できる構成

医療機関としてのブランド価値向上 ・クリニックの強みを明確に打ち出すコンテンツ設計 ・最新の治療法や医療機器に関する情報を記事化するフレームワーク構築 ・SNS・検索流入を想定した長期的な集客基盤の確立

今後の展開

合同会社ワークアウトプラスは、引き続き「東京植毛美容外科」の情報発信をサポートし、SEOと記事設計を通じて「患者様に信頼される美容医療情報の提供」を推進してまいります。

東京植毛美容外科について

クリニック名：東京植毛美容外科

所在地：東京都中央区新富1丁目5-12 エスパシオ3F

院長：佐藤 文仁

URL：https://shokumo.tokyo/

会社概要

会社名：合同会社ワークアウトプラス

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番21号 銀座sinrokusyuビル2階

代表者：近藤 晃生

設立：2025年1月

事業内容：Webサイト構築、SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング支援

URL：https://workout-plus.jp/

URL：https://kurashi-rescueguid.jp/