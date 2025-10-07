2ndfocus取扱いブランド商品がAmazon「プライム感謝祭」で最大35%OFF！

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】(E&Iクリエイション株式会社運営)は、2025年10月7日(火)より開催中のAmazon「プライム感謝祭」本セールに参加いたします。

Amazon「プライム感謝祭」が開催！

期間中は2ndfocus取扱いブランドのAstrHori、SG-image、AKuser BE THE ULTIMATEのセール対象商品が通常よりお得な価格でお求めいただけます。

■Amazon「プライム感謝祭」開催期間

本セール

2025年10月7日(火) ～ 2025年10月10日(金)23時59分

●セール対象店舗

2ndfocus Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A34C4HZI6XI8IZ(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A34C4HZI6XI8IZ)

●セール対象商品

※記載されている価格はすべて税込みとなっております。

※商品によっては、一部のマウントやカラーのみが対象となる場合がございます。

※セールマークの表示がなくても価格が変更されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

※セール対象商品は、状況により予告なく変更・終了する場合がございます。ご了承ください。

■注目商品

● SG-image AF 25mm F1.8

35mm判換算約37.5mm相当の扱いやすい画角と開放F1.8の大口径を両立したAPS-C専用広角レンズです。質量わずか約145g、全長32mmの薄型軽量設計ながら、STMステッピングモーターによる静音・高速AFを搭載。街角スナップから動画撮影まで、常にポケットに入れて持ち歩ける“Everywhere Prime”として活躍。

\22,250 → \19,900（11% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/adDUaHz

● AstrHori 6.5mm F2.0 Fish-Eye

非常に広い画角192°と最大絞りF2.0を実現しており、低光量環境においても広大な風景やダイナミックなシーンを高い撮影性能で捉えることが可能です。APS-Cセンサー対応の円周魚眼レンズとして、風景を水滴やガラス玉のように収めたような、まるで箱庭のような独自の表現が楽しめます。

\20,400 → \19,380（5% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/czYm2Ne

■人気商品

● SG-image 50mm F1.8 ファントムレンズ

世界初の形状可変絞りを搭載。ハート、雪、オーバル、星のボケを楽しめます。高屈折レンズを含む5群7枚構成で、優れた光学性能を発揮。メタル鏡筒と滑らかなフォーカスリングで操作性も抜群。

\25,960 → \20,768（20% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/eBfcphP

● SG-image 24mm F6.3 ウルトラシンレンズ

フルサイズ対応でわずか74gの驚異的な軽さを実現したウルトラシンレンズは、5群6枚のレンズ構成（うち高屈折率レンズ4枚）を採用し、卓越した描写性能を誇ります。超小型・超軽量設計でありながら、ポケットに収まるサイズでフルサイズ対応。広角24mm、最短撮影距離0.25mにより、スナップ撮影やテーブルフォトに最適です。ピント調整や内蔵式レンズキャップは、改良されたレバー操作で簡単に行え、使い勝手も抜群。専用メタルフードも付属しています。

\13,250 → \12,587（5% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/7fVekPu

● SG-image 18mm F6.3 ウルトラシンレンズ

APS-C対応の超小型軽量レンズ。ポケットに収まる携帯性で、広角0.2mの最短撮影距離でテーブルフォトにも対応。レバー操作でピント調整やキャップ開閉が簡単。高屈折レンズを含む4群6枚構成で、クリアでシャープな画質を実現。

\8,350 → \7,515（10% OFF）

商品ページ→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLGNR2Q6?th=1

● AKuser BE THE ULTIMATE SRB1000

SRB700シリーズは、5軸CNC加工による高精度切削と菱形模様が特徴のシャッターボタン。機械式腕時計パーツ技術を応用し、美しい外観と耐久性を実現。人間工学に基づいたデザインで、手に馴染む快適な操作感を提供します。

\7,420 → \7,049（5% OFF）

商品ページ→ https://amzn.asia/d/8s2rPrA

● AstrHori 10mm F8.0 II APS-C

100g台のパンケーキ型超広角レンズ。3枚のEDレンズで高画質、色収差を抑制。ローアングルでダイナミックな表現や、遠近感を活かした迫力ある写真に最適。ポートレートから風景まで多彩なシーンで活躍。

\9,370 → \7,964（15% OFF）

商品ページ→ http://www.amazon.co.jp/dp/B0CLLV7HL6



● AstrHori 50mmF2.0

フルサイズ対応のMFレンズ。F1.7相当の明るさとオールドレンズ風の描写が魅力。ポートレートから夜景まで活躍。無段階絞りで動画撮影もスムーズ。重厚な外装で操作感も良好。

\14,580 → \13,122（10% OFF）

商品ページ→ http://www.amazon.co.jp/dp/B0CL6BV5PB

● AstrHori 露出計 XH-2

ISO 5-6400、シャッター速度は30秒から1/8000秒、絞りはF1からF32まで設定可能。受光角30度の平均測光で、真鍮製の堅牢なボディに0.66インチ有機ELを搭載。内蔵80mAhバッテリーで10時間駆動、30分充電。サイズ 43×27×23mm、62gと携帯性も抜群。USB-Cケーブル付属、2年保証付き。

\12,050 → \10,845（10% OFF）

商品ページ→ http://www.amazon.co.jp/dp/B0DG53NWGJ

● AstrHori クッツクラッパー

「クッツクラッパー」は、自己粘着でカメラ等を包む保護クロス。結んで留める手間なく、高い保護力で衝撃にも強い。洗濯可能で繰り返し使え、350mmのコンパクトサイズで携帯も便利。一枚あれば、カメラの保護だけでなく、レンズの保管やタブレットの傷防止など、様々な用途に活用できます。

\1,210 → \786（35% OFF）

商品ページ→ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPQCCZ92

● AstrHori AF 27mm F2.8 STM

ニコンZマウント用APS-C単焦点レンズ。レトロな軽量金属ボディで、日常や旅行に最適。27mm焦点距離、静音AF、瞳AF、動画対応。最短30cmでクローズアップ撮影も可能。F2.8の明るさで暗所にも強い。USB端子でファームウェア更新可能。

\22,910 → \19,473（15% OFF）

商品ページ→ http://amazon.co.jp/dp/B0DNRZWQL7

この機会にぜひ2ndfocus取扱いブランド商品をお試しください。

商品に関するご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、AKuser BE THE ULTIMATE、MR.DING、POLARなど

会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

