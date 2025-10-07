【しんぱち食堂】「炭火焼干物定食 しんぱち食堂　西神中央店」10月14日（火）リニューアルオープン！

SRSホールディングス株式会社炭火焼干物定食 しんぱち食堂 西神中央店の店舗外観

「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」は、「日本の食文化を取り戻し、進化させたい」というコンセプトのもと、産地を吟味した20種類を超える焼き魚のメニューに加えこだわりのお米、味噌汁、お漬物など、手づくりの温もりを感じていただける食事を提供し、国内57店舗を展開しております。

M&Sフードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：夏井 克典。以下、当社と記載します）は、関西・中部地方で11店舗の「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」をフランチャイジー展開しております。この度、当社が運営する「炭火焼干物定食 しんぱち食堂 西神中央店」を改装し、商品を充実させて2025年10月14日（火）にリニューアルオープンいたしますのでお知らせします。

■ 西神中央店リニューアルのポイント

(1)定番の焼き魚＋丼・肉料理の充実

これまで人気の炭火焼きの干物定食に加えて、丼や肉料理の定食など幅広いお客様にご利用いただけるようにメニューを刷新いたしました。「鶏山賊揚げ定食」「かつ丼」「親子丼」などを新発売し、メニューを充実いたします。

(2)アルコールと一品料理の充実

お仕事帰りやご友人とのお食事にもご利用いただけるよう、ビールやハイボールなどのアルコール類をラインナップ。焼き魚に合う魚河岸玉子焼き、きんぴらや胡麻和えなどの一品料理も多数取り揃え、食事処としてだけではなく “ちょい飲み” の場としても楽しめるお店に進化しました。さらに500円以上お料理を注文していただけるとビール、ハイボールともに190円（税込209円）で何杯でもご注文いただけます。

【リニューアル店舗概要】

店舗名 ： 炭火焼干物定食 しんぱち食堂 西神中央店

所在地 ： 兵庫県神戸市西区糀台5-6-1 プレンティ2番館 2F

定休日 ： なし

営業時間： 10:00～22:00

■ 「炭火焼干物定食 しんぱち食堂 西神中央店」のメニュー紹介

■公式LINEアカウントのお友だち登録でお得にご利用！

(1)定番の炭火焼干物定食サバ文化干し定食厚切り銀鮭塩焼き定食サーモンハラス干し定食さんま塩焼き定食ほっけ1尾定食牛焼肉定食(2)丼、お肉メニュー鶏山賊揚げ定食かつ丼親子丼豚生姜焼き定食

「炭火焼干物定食 しんぱち食堂 西神中央店」のLINE公式アカウントをお友だち登録いただくと、お友だち特典、定期配信のお得なクーポン、来店ごとにスタンプをためて10Pでクーポンプレゼントなど、お得にご利用いただけます。

■「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」について

LINEのお友だち登録はこちらから♪

「日本の食文化を取り戻し、進化させたい」との想いを元に、産地を吟味した20種類を超える焼き魚のメニューに加えこだわりのお米、味噌汁、お漬物・・・いいものをより安く、より早く、を心がけています。 “焼き魚をはじめとした日本の食卓の原点” を大切に、手づくりの温もりを感じていただける食事を提供しております。

しんぱち食堂ホームページ https://www.shinpachi-shokudo.com/

■M&Sフードサービス株式会社について

M&Sフードサービス株式会社は、株式会社宮本むなしと株式会社サンローリーが合併し、2021年4月1日に誕生しました。お客様の毎日のお食事に便利な駅前型定食屋事業「定食屋宮本むなし」のほか、商業施設内で和食レストラン「玉子焼 お出汁 ひまわり」の展開、FC事業として「しんぱち食堂」などを展開しております。

多彩なライフスタイルの変化に対応し、さらに多くのお客様にご利用いただけるような魅力あるお店作りにチャレンジを続けて参ります。

企業ホームページ https://m-s-food.jp/company/

■SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srs-holdings.co.jp/

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/