ネスレ日本株式会社、コンシューマーの声を中心とした経営基盤構築の加速に向け、AIインサイト分析プラットフォーム「Flyle」を導入

株式会社フライル（本社：東京都港区、代表取締役CEO：財部 優一）は、ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）が、AIインサイト分析プラットフォーム「Flyle（フライル）」（以下Flyle）を導入したことをお知らせします。

導入の背景

ネスレ日本は「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義として掲げ、お客様の声を商品開発やサービス改善に活かすことを最重要視しています。日々寄せられる膨大な量の顧客の声（VOC）を、より迅速かつ深く分析し、イノベーションの起点とするコンシューマー中心の経営基盤を推進しております。



抱えられていた課題と今後の展望

Flyle導入以前、ネスレ日本ではお客様の声の分析において、主に以下のような課題を抱えていました。

- 分析体制の効率化へのニーズ：膨大な量のお客様の声を横断的に把握し深堀りすることは時間がかかり、より効率的な分析体制の構築が求められていた。- 潜在ニーズ把握への課題：従来の頻出キーワードをベースとした分析手法だけでは、潜在的なニーズを把握しきれず、さらなる工夫が必要だった。- 改善アクション推進の向上：商品企画など関連部署への情報共有をよりタイムリーに行い、得られたインサイトをサービス改善アクションにもっと繋げたいという想いがあった。

これまで確認できなかった膨大なVOC全件データを自動で分析することで、日本マーケットにおけるコンシューマートレンド・ニーズを把握して、商品・サービス改善をスピーディーに実行するために、このたびFlyleを導入いただくに至りました。

■ご担当者様の声

Flyleにより、お客様の声の詳細が網羅的に視覚化され、『なぜこの問合せが入ったのか』という文脈の理解が早まることを期待しています。特にダッシュボード機能を活用することで、部門横断でVOCを共有・分析できるようになり、現場の対応力や改善提案のスピードを高める体制づくりを推進したいです。お客様の声一つ一つに向き合う姿勢は変わらずに、Flyleを中心とした部門内の連携強化を図っていきます。



■AIインサイト分析プラットフォーム「Flyle」について

Flyleは、コールログ、アンケート、SNS、商談議事録といった社内に散在する膨大な非構造化データをAIで統合・分析し、企業のインサイト創出と業務効率化を支援するAI-Nativeなインサイト分析プラットフォームです 。

分析支援AIエージェントとの対話形式で誰でも簡単にデータから洞察を得られるほか、レポートやダッシュボードの自動生成、個人情報マスキング、エンタープライズ基準のセキュリティも完備しており、現場が主導する継続的な業務改善サイクルを安全に実現します。

■会社概要

名称 ：株式会社フライル / Flyle,Inc.

代表者：財部優一

所在地：東京都港区赤坂１丁目１４－１５ 第35興和ビル別館 2F

設立 ：2020年2月10日

資本金：100,000,000円(資本準備金を含む)

事業 ：AIインサイト分析プラットフォームの開発・提供

サービスURL：https://flyle.io/jp

