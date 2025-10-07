【GEOの認知・関心度に関する調査】約9割の回答者が生成AI対策の重要性を認識

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年8月にマーケティング・PR関連の業務を担当する男女103名を対象に「GEOの認知・関心度」に関するアンケート調査を実施いたしました。

【生成AIを意識した対策に関する調査結果】

「一部対策している」「今はしていないが、今後対策したい」が同率で最多、次いで「明確に対策している」が続きました。

この結果から、回答者の約9割が生成AI対策を前向きに捉えていることがわかりました。

【GEOへの取り組み予定に関する調査結果】

本調査内で「生成AI経由のWeb流入」に関して「変化は感じない」を選択した回答者のうち、「前向きに検討中」が92.3%、「現時点で予定はない(将来的には取り組みたいと考えている)」が7.7%という結果となりました。

生成AI経由のWeb流入の影響を実感する前から、GEOの取り組みに意欲的な傾向が見られました。

【GEO対策の課題に関する調査結果】

「知識・ノウハウが不足している」が59.4％と最多となり、次いで「社内リソースが足りない」「効果の測定が難しい」が続きました。

この結果から、GEO対策において人材・知識・検証体制の面で課題を感じている回答者が多いことがわかりました。

このたびのアンケートでは、上記の調査項目に加え「GEO対策に取り組む理由」「GEO対策で希望するサポート」など多角的な視点から調査を行いました。その結果、生成AIはすでに多くの企業で活用が進んでおり、検索やマーケティングにおいても生成AIを前提とした対応が重要になりつつあることが明らかになりました。

調査資料のダウンロード :https://zeta.inc/download/research所要時間：1分程度

ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。

